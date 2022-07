Hamburg im Schlagerhimmel: Diese Highlights werden bei der „Schlagerinsel“ erwartet

Hamburg im Schlagerhimmel: Diese Highlights werden bei der „Schlagerinsel“ erwartet Endlich macht die „Schlagerinsel“ im Norden Deutschlands halt: Am 31. Juli 2022 heizen Schlagerstarts wie Thomas Anders, Giovanni Zarella und Beatrice Egli im Freizeitpark Horner Rennbahn so richtig ein.

Hamburg (LCG) – Wer zu Hits wie „Cheri, Cheri Lady“ oder „Mein Herz“ mitsingen will, ist bei der Schlagerinsel am 31. Juli 2022 in Hamburg genau richtig. Nach erfolgreichen Shows in Hildesheim und Berlin geht die Schlagerreise nun im Freizeitpark Horner Rennbahn (22111 Hamburg, Rennbahnstraße 96) weiter. Eine fulminante Bühnenshow mit zehn Schlagerstars sowie ein umfassendes Rahmenprogramm erwarten die Fans auf der Galopprennbahn Hamburg-Horn bei der kommenden „Schlagerinsel“.

„Dank unserem umfangreichen Unterhaltungsangebot ist die ‚Schlagerinsel‘ ein Event für die ganz Familie! Top-Stars wie Michelle, Beatrice Egli und Giovanni Zarrella werden dem Publikum so richtig einheizen und für ausgelassene Stimmung sorgen. Wir freuen uns, dass wir auch in Hamburg ein so hochkarätiges Line-up präsentieren können“, so media.one-Geschäftsführer Denis Pfannmüller.

Die Stars der „Schlagerinsel“ in Hamburg

Musikproduzent sowie Schlagersänger Thomas Anders ist von der „Schlagerinsel“ nicht mehr wegzudenken und auch in Hamburg einer der bekanntesten Stars der Veranstaltung. Gemeinsam mit dem Musiker auf der Bühne der Hansestadt zu sehen sein wird Schlagerqueen Michelle. Als eine der wohl renommiertesten Künstlerinnen ihres Genres gibt die ehemalige „Let’s Dance“-Kandidatin auf der „Schlagerinsel“ Hits wie „Nicht verdient“, „Idiot“ und „In 80 Küssen um die Welt“ zum Besten. Ebenfalls Teil des Line-ups sind DSDS-Star Anna-Maria Zimmermann und Ex-„Bro’Sis“-Star sowie Moderator Giovanni Zarrella.

Teil des Star-Aufgebots sind darüber hinaus Ex-„Caught In the Act“-Star Eloy de Jong, DSDS-Star Beatrice Egli und „Weisst was ich mein“-Interpret Vincent Gross. Das Line-up abrunden wird Christin Stark mit ihren Hits wie „Spinnst du“ oder „Ich nicht!“.

Das Line-up: Zehn Stunden Hitgarantie

13:50 – Zweisam

14:15 – Diana Burger

14:45 – Christin Stark

15:30 – Eloy de Jong

16:15 – Anna-Maria Zimmermann

17:00 – Vincent Gross

17:45 – Michelle

18:30 – Thomas Anders

19:15 – Beatrice Egli

20:00 – Giovanni Zarella

Die Running Order der Schlagerinsel ist vorbehaltlich etwaiger Verschiebungen aufgrund von Flugverspätungen etc. Resttickets für das Schlagerhighlight sind ab 39,80 Euro erhältlich; für Kinder bis zwölf Jahre ist der Eintritt frei. Noch verfügbare VIP-Tickets gibt es ab 199 Euro.

Die Anfahrt ist vor allem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu empfehlen, da es im unmittelbaren Umfeld des Veranstaltungsgeländes keine Parkmöglichkeiten gibt.

Noch mehr „Schlagerinsel“

Im Zuge der Eventreihe „Back 2 LIVE“ werden die Stars der „Schlagerinsel“ nach Hamburg auch am 28. Juli in Gelsenkirchen und am 4. September 2022 erstmals in Österreich auf der Wiener Donauinsel zu sehen sein. Und auch für Freunde der 1990er-Jahre hält „Back 2 LIVE“ etwas Besonderes bereit: Am Tag vor der „Schlagerinsel“, dem 30. Juli 2022, ist Hamburg zudem Gastgeber der „90s Super Show“.

Über media.one

Seit fast 30 Jahren sind die Unternehmen der eventcom-Gruppe im Bereich Eventmarketing und Veranstaltungsmanagement erfolgreich. Heute gehören sie zu den größten bundesweit agierenden Veranstaltungsagenturen in Deutschland, die sich auf die Entwicklung, Vermarktung und Umsetzung öffentlicher Großevents spezialisiert haben. Die Produktionen reichen vom Clubevent über das klassische Incentive bis hin zum Festival mit vielen tausenden Besuchern. Mit mehr als 5.000 erfolgreich durchgeführten Veranstaltungen und über fünf Millionen Besuchern blickt media.one auf eine sehenswerte Bilanz der letzten Jahre zurück. Weitere Informationen auf eventcom.group

