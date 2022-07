Restlos ausverkauft: Hamburg macht sich bereit für die „90s Super Show“

Die Hansestadt Hamburg reist am 30. Juli 2022 mit der „90s Super Show" in die Vergangenheit und präsentiert die kultigsten Stars der beliebten 1990er-Jahre. Der Ansturm auf die nostalgische Zeitreise im Freizeitpark Horner Rennbahn ist riesengroß. Grosse Bühnenshow von Blümchen, die gerade erst ihre Schwangerschaft verkündet hat.

Hamburg (LCG) – Nach Hildesheim und Berlin geht nun auch die Hansestadt Hamburg auf eine nostalgische Zeitreise. Bei der „90s Super Show“ im Freizeitpark Horner Rennbahn (22111 Hamburg, Rennbahnstraße 96) erwartet die Gäste am 30. Juli 2022 ein Konzert der Superlative und ein Potpourri bester Unterhaltung, Kulinarik und Stimmung – live und open air. Für musikalische Highlights sorgen die beliebtesten Stars der 1990er-Jahre, die für die kultigsten Hitsongs des legendären Jahrzehnts verantwortlich zeichnen.

„Wir freuen uns auf unseren nächsten Stop in der wunderschönen Stadt Hamburg. Seit Wochen arbeiten wir an dem grandiosen Comeback der 1990er! Eine große Bühnenshow sowie ein umfassendes Entertainment-Angebot garantieren unvergessliche Stunden bei der ‚90s Super Show‘“, so media.one-Geschäftsführer Denis Pfannmüller.

Die Stars der „90s Super Show“ in Hamburg

Wie vor dreißig Jahren zu „Got To Get It“ tanzen und bei „Herz an Herz“ mitsingen – alles möglich bei der zehnstündigen „90s Super Show“ in Hamburg. Teil des vielversprechenden Line-ups sind MTV- und VIVA-Ikonen des kultigen Jahrzehnts. Unter anderem können sich Besucher auf 90s-Superstar Jasmin Wagner aka Blümchen freuen. Mit gerade einmal 15 Jahren eroberte der Teenie-Star in den 1990er-Jahren die großen Bühnen Deutschlands und avancierte mit millionenfachen Plattenverkäufen sowie fünf Goldenen Schallplatten und zwei Echos schließlich zum absoluten Superstar ihrer Generation. Gerade erst überraschte die Sängerin ihre Fans mit der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft. Noch am 13. Juli 2022 verkündete sie Ihr Scheidung von Frank Sippel und wenige Stunden danach, dass sie ihr erstes Kind erwarte.

Ebenfalls im Eurodance-Genre tätig und Teil des Star-Aufgebots der „90s Super Show“ ist Musiker Nana. Mit „Lonely“ bescherte der in Ghana geborene Sänger Fans weltweit einen echten Mega-Hit, war seitdem in diversen deutschen TV-Formaten zu sehen. Und auch mit den Auftritten von „Rednex“, „Fun Factory“, „2 Unlimited“ und „Loona“ dürfte ein Revival von Ohrwürmern sicher sein. Denn selbst nach zwanzig Jahren noch sind „Cotton Eye Joe“, „Close To You“, „No Limits“ und „Vamos a la playa“ absolute Dauerbrenner auf jeder Party und somit Must Haves der „90s Super Show“. Damit messen können sich auch die Show-Acts „Culture Beat“, „Snap!“, „Masterboy“ und „Haddaway“, welche in den 1990er-Jahren mit „Mr. Vain“, „Rhythm Is A Dancer“, „Everybody Needs Somebody“ und „What is Love“ unvergessene Erfolge erzielen konnten.

Vollendet wird das Band-Angebot der „90s Super Show“ schließlich von Eurodance-Duo „Captain Jack“ mit Frontmann Bruce Lacy. Hingegen solo auftreten wird Oliver Petszokat alias Oli P.: Der Schauspieler, Sänger und Moderator wurde mit „GZSZ“ zum Mädchenschwarm und seiner Single „Flugzeuge im Bauch“ schließlich auch in der Musik-Branche bekannt. Für pochende Beats sorgt DJ Quicksilver. Ein abwechslungreiches Programm bringen „Erkan & Stefan“: Das Komikerduo prägte die Sprache einer ganzen Generation und ist nach einer zehnjährigen Pause seit 2019 wieder zurück auf der Bühne.

Das Line-up verspricht einen Tag mit Hitgarantie

14:00 – Nana

14:30 – Loona

15:00 – Captain Jack

15:30 – Oli P.

16:00 – Fun Factory

16:40 – Snap

17:15 – Rednex

17:50 – Erkan & Stefan

18:05 – Haddaway

18:40 – DJ Quicksilver

19:20 – Masterboy

20:00 – Culture Beat

20:40 – 2 Unlimited

21:20 – Blümchen

Noch mehr „90s Super Show“

Im Zuge der Eventreihe „Back 2 LIVE“ werden die Stars der „90s Super Show“ nach Hamburg auch am 27. Juli in Gelsenkirchen und am 3. September 2022 erstmals in Österreich auf der Wiener Donauinsel zu sehen sein. Und auch für Freunde der Schlagerwelt hält „Back 2 LIVE“ etwas Besonderes bereit: Am Tag nach der „90s Super Show“, dem 31. Juli 2022, ist Hamburg zudem Gastgeber der „Schlagerinsel“.

