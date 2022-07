Falstaff wählt die beliebtesten Schweizer Locations am Wasser 2022

Falstaff wählt die beliebtesten Schweizer Locations am Wasser 2022 Bei warmen Temperaturen in geselliger Runde am See sitzen und gemeinsam den Sonnenuntergang geniessen? Mit einem Besuch der beliebtesten am Wasser gelegenen Schweizer Locations der Falstaff-Community wird diese Wunschvorstellung zur Realität.

Zürich (LCG) – Sei es der Rhein, der Vierwaldstättersee, der Zürichsee oder der Lago Maggiore: mit ihren herrlichen Seen und Flüssen bietet die Schweiz eine Vielzahl idyllischer Plätze. Diese sind nun vor allem in der warmen Jahreszeit beliebt und beherbergen tagtäglich eine Fülle an Besuchern – ebenso wie die am Wasser gelegenen Cafés, Beizen, Restaurants oder Bars. Mittels eines Community-Votings ermittelte Falstaff nun die beliebtesten dieser sowohl in Zürich sowie der gesamten Schweiz gelegenen Locations.

«Dass die Schweiz das Genussland schlechthin ist, bleibt unbestritten. Mit den beliebtesten am Wasser gelegenen Locations des Landes bieten wir Genussfreundinnen und -freunden zusätzlich zu Gaumenfreuden auch herrliche Aussichten», so Falstaff-Herausgeber Wolfgang M. Rosam.

Im landesweiten Vergleich konnte das in Basel gelegene Lokal «Le Rhin Bleu» die meisten Stimmen auf sich vereinen. Das Restaurant direkt über dem Rhein gewinnt mit beinahe 45 Prozent aller Stimmen das Rennen um die beliebteste Location am Wasser in der Schweiz. In der Limmatstadt Zürich besonders glänzen kann «Strozzi’s Strandhaus» in Herrliberg. Neben rustikaler Schweizer Küche und diversen italienischen Köstlichkeiten überzeugt das Restaurant zusätzlich mit einer grandiosen Sicht auf den Zürichsee.

Die beliebtesten Locations in Zürich und der gesamten Schweiz

Alle Sieger in der Schweiz

Le Rhin Bleu, 4052 Basel (Basel-Stadt) Pier 8716, 8716 Schmerikon (St. Gallen) Seeterrasse des Parkhotel Vitznau, 6354 Vitznau (Luzern) Restaurant Schifflände, 5708 Birrwil (Aargau) Giardino im Hotel Bad Horn, 9326 Horn (Thurgau) Terrasse de les Trois Rois, 4001 Basel (Basel-Stadt) Villa Schweizerhof, 6006 Luzern (Luzern) Sandoase, 4057 Basel (Basel-Stadt) Safran Restaurant, 1820 Montreux (Waadt) Seebad, 6006 Luzern (Luzern)

Alle Sieger in Zürich

Strozzi’s Strandhaus, 8704 Herrliberg Winkel 13, 8703 Erlenbach Barfussbar, 8001 Zürich Seebad Enge, 8002 Zürich Fischer‘s Fritz, 8038 Zürich Seerestaurant L’O Horgen, 8810 Horgen Seehaus Herrliberg, 8704 Herrliberg Seerose, 8038 Zürich Rimini Bar, 8001 Zürich Sonne am See, 8700 Küsnacht

Das gesamte Voting der beliebtesten Restaurants am Wasser in der Schweiz 2022 findet sich auf falstaff.com.

