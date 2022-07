EINLADUNG INDIVIDUELLE RECHERCHEREISE FERIENREGION HALL-WATTENS

Erholsamer Sommerurlaub inmitten der Tiroler Alpen

Wer nach einer abwechslungsreichen Urlaubsdestination sucht, ist in der Ferienregion Hall-Wattens genau richtig. Hier kommen Genießer, Abenteurer und Sportler gleichermaßen auf Ihre Kosten. Die idyllischen Orte Absam, Baumkirchen, Fritzens, Gnadenwald, Mils, Thaur, Tulfes, Volders, Wattenberg, Wattens und Hall in Tirol warten nur darauf erkundet zu werden. Hall in Tirol zählt dabei als eine der schönsten Städte Österreichs. Ob Natur oder Kultur - in der Ferienregion Hall- Wattens ist beides möglich. Von sportlichem Bergsteigen über Genusswandern im Karwendelgebirge oder den Tuxer-Alpen, die Ferienregion Hall-Wattens hält eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten bereit, um die traumhafte Natur in vollen Zügen erleben zu können. Fantastische Wandergebiete im Karwendel, im Inntal und den Tuxer Alpen, Mountainbike- und Kletterrouten in allen Schwierigkeitsgraden sowie erfrischende Badeseen sorgen für einen entspannten und erholsamen Aufenthalt.



Der Zirbenweg am Glungezer, dem Hausberg der Tiroler, gilt als Highlight für die ganze Familie und ermöglicht unvergleichbare Ausblicke auf über 400 Berggipfel. Über 2.000 Meter Höhe, entlang der Waldgrenze, führt der Wanderweg vom Patscherkofel bis zur Tulfeinalm am Glungezer. Gourmets werden auf der Tulfeinalm mit kulinarische Spezialitäten der Tiroler Küche verwöhnt und im Naturpark Karwendel laden regionale Schmankerln auf der Thaurer Alm und der Hinterhornalm zum Gustieren ein.



Die Ferienregion Hall-Wattens verfügt nicht nur über 14 Kraftorte, sondern auch über die größte historische Altstadt in Tirol. Kulturinteressierte können an spannenden Stadt- und Themenführungen teilnehmen und mehr über die romantische Altstadt erfahren. Zahlreiche außergewöhnliche Ausflugsziele wie die Swarovski Kristallwelten, das Museum Münze Hall oder die Wallfahrtskirche in Absam sind in der Region garantiert.



Verbringen Sie eine erholsame, abwechslungsreiche und entspannte Zeit im Herzen Tirols - die Region Hall-Wattens erwartet Sie! Alle weiteren Infos unter www.hall-wattens.at

