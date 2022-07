Hildesheim ist im besten Jahrzehnt angekommen

Hildesheim (LCG) – Davon träumen seit Jahren der Pandemie und der geopolitischen Krisen alle: Eine Zeit, in der unvergessene Live-Acts für Partys sorgen, bei denen jetzt noch jeder sofort in den Dance-Mode kommt und an Feiern denkt, die für viele die Jugend geprägt haben. Veranstalter Denis Pfannmüller bringt mit seiner „90s Super Show“ im Rahmen der „Back 2 Live“-Festivals genau dieses Feeling wieder auf die Bühne und macht Hildesheim für zwei Tage zum größten Dancefloor Niedersachsens. Vom „besten Jahrzehnt aller Zeiten“ schwärmt Viva-Legende Mola Adebisi, der damals am wohl angesagtesten Musik-Sender im deutschsprachigen Raum mit den Stars auf Tuchfühlung ging, die am Samstagnachmittag über 13.000 Besucher begeisterten. Für den gebürtigen Niedersachsen ist das geballte Festival-Programm ein Comeback in seine Heimat und entsprechend euphorisch jubeln ihm seine Fans bei traumhaftem Sommerwetter am Volksfestplatz zu. „Mich macht es richtig stolz, dass wir Hildesheim auf der Festival-Landkarte im großen Comeback-Sommer richtig groß sichtbar machen“, so Adebisi.

Besser als das Line-up hätte das Viva-Programm nicht sein können. In kultigen gelben Dressen eröffnet „Fun Factory“ den Festival-Nachmittag mit Klassikern wie „I wanna be with You“, bevor Captain Jack beweist, dass militärischer Gleichschritt auch drei Dekaden nach der Erstveröffentlichung noch immer den Takt am Tanzparkett angibt. Die Botschaft des immer elegant uniformierten Frontmans ist eine Liebesbotschaft an die Stadt: „Hildesheim ist mein Sonnenschein“. Spätestens bei Oli P. wünschen sich tausende Fans sein Herz, wenn er mit seinem Nummer-eins-Hit „Gib mir mein Herz zurück“ für große Emotionen sorgt. Der Crowd gab er nicht nur ein großes Herz, sondern auch jede Menge Selfies, als das Showtalent das Bad in der Menge genoss. „East 17“ zeigt, dass sie nicht von ihrem Glanz eingebüßt haben und noch immer auf Weltniveau performen – die Jungs lasen nicht nur die Augen der Damenwelt glänzen, sondern beeindrucken mit einer Stimmgewalt und einem Sound. Bei ihrem Auftritt sieht man den drei Protagonisten sichtlich an, dass ihnen die Bühne die letzten Jahre so gefehlt hat, dass sie das Comeback on Stage zum fulminanten Wiedersehensfest samt Zugaben gemacht haben – auch nach 30 Jahren mangelt es ihnen nicht an Kreativität für neues Hitpotenzial. Kein Limit kennt auch die Formation „2Unlimited“ – für sie war die Jahrtausendwende genauso wenig ein Limit in ihrer sternenhaften Karriere wie der sommerliche Abstecher nach Hildesheim, wo sie zeigen, dass Live Entertainment nach der entbehrungsreichen Pandemiezeit wirklich kein Limit kennt.

Dass Diversität keine Frage der Herkunft, sondern einfach nur ein Zeichen erstklassiger musikalischer Vielfalt ist, zeigt auch Nana, der mit seinem Hit „Lonely“ seit den 1990er-Jahren beweist, dass die Intonalisierung großer Gefühle über allen gesellschaftlichen Diskussionen steht, sondern einfach nur gut klingt. Sein Top-Hit „Lonely“, einer der erfolgreichsten Songs der Euro-Pop-Ära, trifft auch drei Dekaden und zwanzig Nummer-eins-Wochen in den Charts und eine Platin-Platte später noch immer Gefühle, die uns alle in einsamen Zeiten der Lockdowns bewegt haben – alle und jeden!

Wer immer glaubte, dass „Rednex“ eine recht toughe und roughe Band mit einem Hit namens „Cotton Eye Joe“ ist, erlebt mit Front-Woman Zoe ein feminines Wunder, das der Band ungeahnten weiblichen Charme einhaucht und das Hit-Wunder der 1990er-Jahre in das neue Jahrtausend transferiert, dass selbst eingefleischte Fans des klassischen „Rednex“-Sounds mit Standing Ovations um mehr von dem neuen Sound der Band bitten. Sie liefert eine Stage-Performance zum Niederknien, die gleichermaßen überrascht und überzeugt. – In einem Line-up der Sonderklasse vielleicht die größte Überraschung, weil sie weit über das Thema der 1990er-Jahre hinausgeht und zeigt, dass diese Formation „fit for future“ ist.

„Wir haben ein Jahrzehnt Musik geprägt und geben den Menschen endlich wieder Freude zurück“, bilanziert „Rednex“-Frontwoman Zoe. „Das Comeback mit den Fans ist das beste Show-Erlebnis!“

Für „Snap“ ist der Abend das perfekte Ambiente, um mit „Rhythm is a Dancer“ und dem immer falsch verstandenen Song „I‘ve got the Power“ Hildesheim bis in die späten Abendstunden in Schwung zu halten.

Den berührenden Abschluss macht Jasmin Wagner, besser bekannt als „Blümchen“ mit einer fulminanten Bühnenshow bestehend aus riesigen Einhörnern und überdimensionalen Regenbogen. Ihre Liebeshymen „Herz an Herz“ und „Nur geträumt“ schenkt den Menschen Hoffnung und lässt die feiernde Menge friedlich feiern und an das Gute glauben.

