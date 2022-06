TERMINANKÜNDIGUNG: FH Campus Wien: Online-Infosession über das Bachelorstudium Gesundheits- und Krankenpflege am 11. Juli

Vor der Sommerpause stellt sich der Bachelorstudiengang Gesundheits- und Krankenpflege am 11. Juli 2022 noch einmal in einer digitalen Infosession vor. Standort-Studiengangsleiterin Bettina Madleitner spricht über die hervorragenden Karrierechancen im gehobenen Dienst der Gesundheits- und Krankenpflege, erzählt aus dem Studienalltag und beantwortet Fragen von Aufnahmeverfahren bis zu möglichen Förderungen für das Studium. Die Bewerbungsfrist für das Bachelorstudium endet am 31. Juli 2022. Für den Studienstart im Wintersemester 2022/23 stehen an der FH Campus Wien und den Kooperationsstudienstandorten 556 Studienplätze zur Verfügung.

Online-Infosession Bachelorstudium Gesundheits- und Krankenpflege

11. Juli 2022, 15.00 Uhr, Online via Zoom

Vortagende: Bettina Madleitner, Standort-Studiengangsleiterin, Lehrende und Forschende

Bettina Madleitner, eine der Studiengangsleiter*innen am Standort Favoritenstraße, erzählt darüber, wie das Studium optimal auf die Anforderungen im Berufsfeld vorbereitet und über den Studienalltag. Auch über Aufnahmekriterien, mögliche Förderungen und weitere Karriere- und Weiterentwicklungschancen beantwortet sie die Fragen der Teilnehmenden.

Details und Meeting-Link finden Sie hier.

Der Vortrag ist kostenfrei und eine Teilnahme ohne Anmeldung möglich.

Spannendes Studium an sechs Studienstandorten in Wien

Das Bachelorstudium Gesundheits- und Krankenpflege an der FH Campus Wien verbindet optimal pflegewissenschaftliche Erkenntnisse mit Praxiserfahrungen. Nach sechs Semestern Vollzeitstudium erwerben die Absolvent*innen zum Bachelor of Science in Health Studies dadurch die Berufsberechtigung für Gesundheits- und Krankenpflege im gehobenen Dienst. Dank Kooperationen mit dem Wiener Gesundheitsverbund, dem Fonds Soziales Wien, der Pflegeakademie der Barmherzigen Brüder Wien und dem Vinzentinum Wien stehen sechs Studienstandorte in Wien zur Auswahl. Im Studienjahr 2022/ 2023 sind 770 Studienplätze verfügbar, davon starten 556 im Wintersemester. Die Bewerbungsfrist dafür endet am 31. Juli 2022.

Vielfältiges Berufsfeld mit viel Weiterentwicklungspotenzial

Situationsbezogen schnelle Entscheidungen treffen, nah an Patient*innen und an Angehörigen – der Gesundheits- und Krankenpflegeberuf bietet spannende Jobmöglichkeiten und Weiterentwicklungschancen. Pflegepersonen arbeiten beispielsweise im interdisziplinären Team stationär im Krankenhaus oder in der Langzeitpflege, sie sind aber auch etwa in Pflege- und Betreuungsdiensten oder Praxisgemeinschaften im Einsatz. Im Unternehmensbereich arbeiten sie beispielsweise für Sozialversicherungsträger und in der betrieblichen Gesundheitsförderung. Auch fachliche Spezialisierungen wie Intensivpflege, Onkologie, Kinder- und Jugendlichenpflege und vieles mehr bilden eine breite und sichere Basis für die berufliche Entwicklung.

Mehr Informationen zum Studium

Bachelorstudium Gesundheits- und Krankenpflege: https://www.fh-campuswien.ac.at/pflege-b

Gemeinsam mit dem Wiener Gesundheitsverbund und dem Fonds Soziales Wien bildet die FH Campus Wien die Ausbildungsoffensive Pflege Zukunft Wien.

FH Campus Wien – Hochschule für Zukunftsthemen

Mit über 8.000 Studierenden an sechs Standorten und fünf Kooperationsstandorten ist die FH Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Soziales, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 60 Studien- und Lehrgängen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung wird in derzeit neun fachspezifischen Kompetenzzentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Fachhochschule über die Campus Wien Academy ab. Die FH Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Elisabeth Baumgartner

FH Campus Wien

Public Relations

Telefon: +43 1 606 68 77-6424

E-mail: elisabeth.baumgartner@fh-campuswien.ac.at

Website: www.fh-campuswien.ac.at