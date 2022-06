Pressemitteilung: Niederländisches Königspaar und Bundespräsident zu Besuch bei AVL

Stärkung der nachhaltigen Mobilität, der vernetzten Gesellschaft und des kulturellen Austauschs.

Das niederländische Königspaar, der österreichische Bundespräsident und seine Gattin besuchen AVL zum Technologieaustausch für eine nachhaltige Mobilität

Auf Einladung des österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen besuchten Seine Majestät König Willem-Alexander und Ihre Majestät Königin Máxima der Niederlande AVL, eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Mobilitätstechnologien, am Hauptsitz in Graz, Österreich. Unter dem Thema nachhaltige Mobilität, vernetzte Gesellschaft und kultureller Austausch wurden die Ehepaare zu Technologiegesprächen empfangen, um sich mit VertreterInnen aus Politik und Wirtschaft über intelligente und nachhaltige Mobilitätslösungen auszutauschen.

Graz, Österreich, 29. Juni 2022: Im Rahmen eines dreitägigen Staatsbesuchs in Österreich reiste das Königspaar in Begleitung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seiner Gattin Doris Schmidauer, der österreichischen Bundesministerin Leonore Gewessler und Bundesminister Martin Kocher, sowie weiteren hohen RepräsentantInnen Österreichs und der Niederlande zum Hauptsitz der AVL nach Graz. Im Vordergrund des Besuchs standen Gespräche zu zukünftigen Mobilitätskonzepten und der Austausch mit ExpertInnen der AVL und Industriepartnern. Die Dialoge umfassten Innovationen in den Bereichen E-Mobilität und Batterietechnologien, autonome und vernetzte Mobilität sowie Brennstoffzellen- und Wasserstoffanwendungen.

Prof. Helmut List, Vorsitzender der Geschäftsführung und CEO, begrüßte das Königspaar, den Bundespräsidenten und seine Gattin im Garten der Begegnung der AVL. "Wir freuen uns, die neuesten Innovationen auf dem Gebiet der Elektromobilität, einschließlich Batterien, Brennstoffzellen und Wasserstoff für eine grüne, klimaneutrale Mobilität, zu diskutieren und zu präsentieren", so Prof. List.

AVL wurde die Ehre zuteil, die neuesten technologischen Erkenntnisse im Bereich der intelligenten und nachhaltigen Mobilität in bilateralen Technologiedialogen im Zuge einer Führung am Firmensitz zu präsentieren. Zu den Highlights gehörte das neue AVL Hydrogen and Fuel Cell Test Center, das zu den größten und fortschrittlichsten Testanlagen für Brennstoffzellen und Elektrolysesysteme weltweit zählt. Darüber hinaus präsentierten NXP, Thinkport Vienna und AVL ihre intelligenten und elektrifizierten Mobilitätslösungen, einschließlich fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und autonomes Fahren (AD). Abschließend besuchten die Delegierten das AVL Battery Innovation Center, das von AVL und Rosendahl Nextrom für die Entwicklung, Implementierung und Validierung von hocheffizienten Batterieproduktionsprozessen etabliert wurde.

Bundespräsident Van der Bellen zeigt sich zuversichtlich: "Unternehmen wie AVL mit ihrem unermüdlichen Forschungs- und Innovationsgeist sind für Österreich als internationaler Technologieanbieter wichtig, um auch die Klimaziele bei der Arbeit an nachhaltigen Mobilitätslösungen zu erreichen."

Über AVL

AVL ist eines der weltweit führenden Mobilitäts-Technologieunternehmen für Entwicklung, Simulation und Erprobung in der Automobilindustrie und in anderen Branchen. Ausgehend von dem gelebten Pioniergeist, liefert das Unternehmen Konzepte, Lösungen und Methoden für eine grüne, sichere und bessere Welt der Mobilität. Mit einem ganzheitlichen Ansatz - von der Ideenfindungsphase bis zur Serienproduktion - deckt das Unternehmen Fahrzeugarchitekturen und Plattformlösungen einschließlich der Auswirkungen neuer Antriebssysteme und Energieträger ab. Um die Vision einer klimaneutralen Mobilität zu erreichen, treibt AVL innovative und kosteneffiziente Lösungen für alle Anwendungen voran - von traditionellen über Hybrid- bis hin zu Batterie- und Brennstoffzellentechnologien. Das Angebot reicht von Simulation, Virtualisierung und Testautomatisierung für die Produktentwicklung bis hin zu ADAS/AD und Fahrzeugsoftware. AVL kombiniert hochskalierbare IT-, Software- und Technologielösungen mit seinem Anwendungs-Know-how und bietet damit Werkzeuge in Bereichen wie Big Data, künstliche Intelligenz, Cybersecurity oder Embedded Systems. Darüber hinaus strebt AVL ein sicheres und komfortables Fahrerlebnis für alle an und bringt ein umfassendes Verständnis von assistierten und automatisierten Fahrfunktionen in verschiedenen Fahrzeugen und Umgebungen ins Spiel.

Die Leidenschaft von AVL ist Innovation. Gemeinsam mit 10 700 MitarbeiterInnen an mehr als 90 Standorten und mit 45 Tech- und Engineering Centern weltweit unterstützt AVL Kunden bei ihren Mobilitätsbestrebungen. Im Jahr 2021 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 1,6 Milliarden Euro, wovon 12% in F&E-Aktivitäten fließen, um kontinuierliche Innovation zu gewährleisten.

Für mehr Informationen: www.avl.com

