Nik P. und seine Band gehen erstmals unplugged auf Österreich-Tour

Acht Konzerte, sieben Bundesländer Nik P. und seine Band gehen erstmals unplugged on tour Salzburg, Juni 2022 – Normalerweise sind die großen Bühnen sein Zuhause. Heuer überrascht Nik P. seine Fans jedoch mit einer Österreich-Tournee, die den bekennenden Romantiker in einem ganz neuen Licht zeigt – und das im wahrsten Sinne des Wortes. In acht kleinen, ausgesuchten Konzertstätten in ganz Österreich werden im sanften Kerzenlicht seine größten Hits erstmals unplugged, also ganz ohne großen licht- und tontechnischen Aufwand, erklingen.

Nachdem sich Nik P. im Herbst 2022 seinen Lebenstraum erfüllt und mit einem Symphonieorchester sowie Chor zweimal das Große Festspielhaus Salzburg zum Beben gebracht hat, steht für den Vollblutmusiker nun die nächste Premiere ins Haus. Gemeinsam mit seinem langjährigen Gitarristen Andreas Wildfing, der mit ihm seit 25 Jahren auf der Bühne steht, hat Nik P. für die Unplugged-Tournee Tempo, Rhythmus und Melodie seiner Songs adaptiert und diese neu arrangiert. Somit passt der Sound perfekt zum romantischen Ambiente und Fans sowie Freunde dürfen sich auf einen ganz besonderen musikalischen Leckerbissen freuen, den es so zuvor noch nicht gegeben hat.

Acht Konzerte in sieben Bundesländern wird Nik P. im Rahmen der „Candlelight blanche unplugged X-Mas Tour“ spielen. Angesichts der kleinen Säle werden die Karten bald vergriffen sein. Daher sollten echte Fans schon jetzt an den Winter denken, auch wenn der Sommer gerade vor der Tür steht. Nik P. wird sich dafür im Advent mit einem Sommersong revanchieren. Die Textzeile „Wir tanzen am Strand barfuß im Sand“ aus seinem Hit „Das Meer, der Wind und du“ wird nämlich im Kerzenlicht bestimmt für Vorfreude auf den nächsten Sommer sorgen!

Termine Nik P. unplugged

November 2022 – Kunsthaus Weiz November 2022 – Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt November 2022 – Toscana Congress Gmunden Dezember 2022 – Stadtsaal Feldkirchen Dezember 2022 – Congress Saalfelden Dezember 2022 – Kulturbühne Ambach in Götzis Dezember 2022 – Stadtsaal Kufstein Dezember 2022 – Congress Schladming

Beginn: jeweils 20:00 Uhr

