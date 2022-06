Tanz:Fest Gastein: 6.–10. Juli 2022

Pure Lebensfreude bei einem spektakulären Tanzfestival zum Mitmachen

noch größer, noch schwungvoller präsentiert sich die neue Ausgabe vom Tanz:Fest. Von 6. bis 10. Juli warten über 100 Workshops, Live Performances und diverse festliche Abendveranstaltungen in Gastein auf die Besucher. Neben den unzähligen Möglichkeiten sich tänzerisch auszuprobieren, sind der glanzvolle Hof:Ball am 9.7. sowie die Workshops und Showtänze des Star-Paares aus „Let‘s Dance“ Vadim Garbuzov und Kathrin Menzinger die großen Highlights des Festivals.

In diesem Jahr wurde die Veranstaltung umfassend erweitert. Drei weitere Säle bieten Spielraum für viele zusätzliche Kurse und neue Instruktoren sowie Tanzlehrer warten mit noch mehr geballter Tanzkompetenz auf! Für den tänzerischen Fortschritt der Besucher sorgen die professionellen Lehrer der Tanzschulen Chris sowie Zentz und das Star-Paar Vadim Garbuzov und Kathrin Menzinger.

Ein abwechslungsreiches Tanzspektakel

Ob zu zweit, in der Gruppe oder alleine – Tanzen trainiert Gleichgewicht, Ausdauer und Geschicklichkeit. An den fünf Veranstaltungstagen sorgen vielfältige Einheiten, heiße Showeinlagen, Tanzkurse im Freien am Berg und im Tal, intensive Workshops und fulminante Feste für einen mehr als vielfältigen Tanzgenuss.

Untertags wählen die Teilnehmer aus dem abwechslungsreichen Kursprogramm, lernen neue Stile kennen oder erweitern ihre Fähigkeiten. Das Programm bietet hierfür einen umfassenden Mix. Von Standard und Latein über Discofox und Swing bis zu Ausdruckstanz und Capoeira ist fast jeder Schwung mit dabei. Insgesamt werden 133 Tanz-Workshops aus 22 Richtungen angeboten. Weitere Informationen zu allen Kursen finden Interessierte unter: www.tanzfestgastein.com

Bei glanzvollen Abendveranstaltungen können neu gelernte Schritte anschließend gezeigt und eindrucksvolle Tanz-Shows genossen werden. Jeden Tag lockt ein anderes Special Event zum gesellschaftlichen Treiben: Pre-Party (6.7.), Kaiser Franz tanzt (7.7.), Latino Poolparty Alpentherme (8.7.), Hof:Ball (9.7.) & Closing Party „White Night“ (10.7.). Den großen tänzerischen Höhepunkt markiert der Hof:Ball mit Gala Menü, Showeinlagen, Live Band und Salsa Lounge am Samstag, den 9. Juli ab 18:30 Uhr im Kursaal. Das Motto lautet: Unter die Leute mischen und zeigen, was man kann.

Tickets & Preise:

5 Tagespass: gültig für alle Workshops, Zutritt zu den Abendveranstaltungen, Ticketpreis: € 250

3 Tagespass: gültig für alle Workshops, Zutritt zu den Abendveranstaltungen, Ticketpreis: € 165

Workshop Tickets: gültig für einen Workshop, Ticketpreis: € 20 (nur an der Tageskassa)

Hof:Ball: Eintritt zur Gala, Welcome Drink, Gala Dinner, Sitzplatz und Show, Ticketpreis: € 75

Hof:Ball: Dance & Show, Eintritt zum Hof:Ball, Ticketpreis: € 30

Buchung von Tickets unter: Home - Gastein Shop oder telefonisch beim Kur- & Tourismusverband Bad Hofgastein, Tel: +43 6432 3393 260, tanzfest@gastein.com.

Weitere Informationen zum Event finden Sie unter: www.tanzfestgastein.com

Perfekte Erholung im Thermalwasser oder beim Wandern

Erholung wartet nach dem Tanz-Workout in den Gasteiner Thermen, der Felsentherme in Bad Gastein und in der Alpentherme in Bad Hofgastein. Die einmaligen Ausblicke auf den Nationalpark Hohe Tauern genießt man bei einer Wanderung in den Gasteiner Bergen, zum Beispiel auf den Gamskarkogel, Europas höchsten Grasberg. Schöne Wanderungen findet man auch entlang der Gasteiner Ache oder auf dem Höhenweg.

Rückfragen & Kontakt:

Claudia Weißensteiner

Gasteinertal Tourismus GmbH

Telefon: +43 6432 3393-290

E-mail: presse@gastein.com

Website: www.presse.gastein.com