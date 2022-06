Führungswechsel bei Die Menü-Manufaktur - Christina Kejik-Hopp und Goran Lalic übernehmen Geschäftsführung

Führungswechsel bei Die Menü-Manufaktur Christina Kejik-Hopp und Goran Lalic übernehmen Geschäftsführung Mit 1. Juli werden Christina Kejik-Hopp (51) und Goran Lalic (49) bei Die Menü-Manufaktur die Geschäftsführung übernehmen. Der bisherige Geschäftsführer Andreas Brückl verabschiedet sich nach mehr als 15 Jahren und wird sich neuen Herausforderungen widmen. Kejik-Hopp und Lalic möchten an Brückls Aufbauarbeit anschließen und haben für Die Menü-Manufaktur große Pläne.

Andreas Brückl hat in den 15 Jahren seiner Geschäftsführung Die Menü-Manufaktur entscheidend geprägt – von der Eröffnung der Produktionsküche in Wien Floridsdorf 2007 bis zum Fokus auf nachhaltige Produktion. Jetzt übergibt Brückl das Ruder an Christina Kejik-Hopp und Goran Lalic.

Vertriebsspezialistin Christina Kejik-Hopp

Kejik-Hopp (51) startete ihre Karriere als Key Account Manager für Mahlzeitendienste, bevor sie 2007 zu Die Menü-Manufaktur wechselte. Dort baute sie als Verkaufsleiterin den Bereich der Sozialverpflegung weiter aus. 2018 gründete Kejik-Hopp selbst ein Unternehmen, Bakery & More, das Brot, Gebäck, Kuchen, Salate sowie Jausen- und Lunchpakete produziert sowie auf Büffetservice spezialisiert ist. 2020 holte Brückl Kejik-Hopp ins Managementteam von Die Menü-Manufaktur zurück, 2021 verkaufte Kejik-Hopp Bakery & More an Die Menü-Manufaktur und übersiedelte das Unternehmen an den Standort Floridsdorf. Die Menü-Manufaktur bekam damit nicht nur eine hauseigene Backstube, sondern wuchs im Segment der Frischeküche. In ihrer Rolle als Geschäftsführerin wird Kejik-Hopp die Bereiche Vertrieb und Marketing sowie kaufmännische Agenden verantworten. Ihr Ziel ist, die Angebote für Kindergärten, Schulen und Mahlzeitendienste weiter auszubauen und neue Essenskonzepte für Unternehmen zu schaffen.

Produktionsprofi Goran Lalic

Goran Lalic (49) zog es nach seiner Ausbildung zum Koch beim Wiener Restaurant Plachutta zunächst in die Schweiz. Wieder in Österreich sammelte er in diversen Gastronomiebetrieben – vom Wirtshaus bis zum Haubenlokal – wertvolle Erfahrungen. 2001 übernahm er bei der Verkehrsbüro Kulinarik zuerst die Qualitätssicherung, dann die Entwicklungs- und Betriebsleitung. Ab 2008 leitete er die Produktionsküche von Die Menü-Manufaktur, die damals noch von der Vertriebsgesellschaft getrennt war. Nach der Zusammenlegung der beiden Gesellschaften übernahm er die Betriebsleitung und ist seither für die gesamte Produktion von Die Menü-Manufaktur zuständig. Auch als Geschäftsführer wird Lalic weiterhin den Schwerpunkt Produktion und Logistik verantworten. Ihm liegt vor allem die handwerkliche, nachhaltige und ökologische Produktion, sowie der regionale Einkauf am Herzen.

„Ich freue mich, dass ich nach 15 Jahren in der Geschäftsführung von Die Menü-Manufaktur ein solides Unternehmen aufbauen konnte, welches ich jetzt in kompetente Hände legen darf. Ich wünsche Christina Kejik-Hopp und Goran Lalic alles Gute. Sie bringen alle Voraussetzungen mit, um Die Menü-Manufaktur mit Herz und Visionen weiterzuentwickeln“, verabschiedet sich Andreas Brückl.

Auf Erfolgen aufbauen

Die Menü-Manufaktur blickt auf ein erfolgreiches erstes Geschäfts-Halbjahr zurück. Von Oktober 2021 bis März 2022 konnte Die Menü-Manufaktur ein Umsatzplus im Vergleich zum Vorjahr erzielen. Für das Geschäftsjahr 2021/22 erwarten Kejik-Hopp und Lalic einen Umsatz von 13 Millionen Euro. „Unsere Herausforderungen sind, trotz steigender Lebensmittelpreise und Energiekosten ökologisches und gesundes Essen zu fairen Preisen zu produzieren. Wir beschäftigen uns derzeit etwa intensiv damit, wie wir Energie und Küchenabfälle weiter reduzieren können“, sagt Lalic. Ein weiterer Schwerpunkt wird der Fokus auf die Mitarbeiter:innen sein. Kejik-Hopp betont: „Zufriedene Mitarbeiter:innen sind gerade bei uns, als Manufaktur, die unverzichtbare Basis im Unternehmen. Wir sind uns unserer Herausforderung bewusst und erarbeiten laufend Konzepte, um die Zufriedenheit und das gute Arbeitsklima weiterhin zu erhalten, zu fördern und darüber hinaus als Arbeitgeber attraktiv für neue Mitarbeiter:innen zu sein.“

Bild: ©Die Menü-Manufaktur

Bildtext: Christina Kejik-Hopp (rechts) und Goran Lalic (links) übernehmen die Geschäftsführung von Andreas Brückl (Mitte)

Über Die Menü-Manufaktur GmbH

Die Menü-Manufaktur startete 1995 als Vertriebs GmbH des deutschen Gemeinschaftsverpflegers Hofmann Menü-Manufaktur GmbH mit einem kleinen Verkaufsteam in Ansfelden. Seit 2007 kocht Die Menü-Manufaktur in der eigenen Produktionsküche in Wien Floridsdorf. Bis zu 15.000 Menüs werden dort nach österreichischen Rezepten und in Handarbeit hergestellt, portioniert und verpackt sowie an mehr als 300 Betriebe, mehrere Mahlzeitendienste, Heime sowie über 250 Kindergärten, Horte und Schulen in ganz Österreich geliefert. Die Menü-Manufaktur legt dabei Wert auf altersgerechtes, abwechslungsreiches und gesundes Essen, regionale und saisonale Zutaten und verzichtet bewusst auf Konservierungsmittel und künstliche Zusätze.

Rückfragen & Kontakt:

Die Menü-Manufaktur GmbH

Marketing & Kommunikation: Barbara Fellner

barbara.fellner@menue-manufakturen.at

PR-Agentur Meinungsbild PR & Coaching

Katharina Scheyerer-Janda

office@meinungsbild.at

+43 699 11882316