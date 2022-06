KUDAFUSHI RESORT & SPA***** - JUWEL IM INDISCHEN OZEAN

Paradiesische Erholung auf den Malediven

Kristallklares Wasser, strahlend weißer Korallenstrand, ein fantastisches Hausriff, kuli- narische Gourmet-Kreationen und eine Vielfalt an Freizeitaktivitäten - all das findet man auf der Insel Kudafushi. Im Norden der Malediven, im Raa-Atoll, liegt das atem- beraubende Kudafushi Resort & Spa, ein kleines Paradies für Erholungssuchende und Aktivurlauber.



Das exklusive Resort verfügt über 107 luxuriös ausgestattete Villen, deren Stil die au- ßergewöhnliche Schönheit der Malediven aufzeigt. Die extravaganten Villen liegen in- mitten tropischer Vegetation oder über kilometerlangen natürlichen Gewässern und zeichnen sich besonders durch ihre Exklusivität und Privatsphäre für Familien, Paare, Gruppen- oder Hochzeitsreisende aus. 52 erstklassige Strandvillen verfügen über ein modernes Schlafzimmer mit Sitzecke, ein luxuriöses Badezimmer mit Regendusche und Badewanne im Freien und liegen nur wenige Minuten entfernt vom Zentrum des Resorts. Alle Strandvillen sind mit einer geräumigen Terrasse ausgestattet, die zu einem tropischen Sandstrand führt. Familien kommen in den Luxus zweier miteinander verbundener Strandvillen. Für besonderen Komfort der Extraklasse sorgen die Strand- villen mit Pool, der sich zur Gartenseite hin erstreckt und zu einem paradiesischen Strand auf der Lagunenseite der Insel führt. 22 fantastische Wasservillen mit moderner Ausstattung, Sonnenterrasse und direktem Zugang zur Lagune bieten jedem Reisenden Privatsphäre auf höchstem Niveau. Den selben hochwertigen Stil bieten die Wasservillen mit Pool und eigener Überwasserterrasse, mit faszinierendem Ausblick auf die Aquamarin-Lagune. Für Luxus pur sorgt die idyllische Präsidentensuite, die direkt über der türkisfarbenen Lagune thront.



Kulinarisch wird Gourmets im Kudafushi Resort & Spa einiges geboten. Mit Blick auf die Nordseite der Insel lädt das De ́North Sail Restaurant in eleganter und tropischer Atmosphäre zum Gustieren ein. Das Olive Me Restaurant sticht durch seine mediter-

rane Küche hervor. Eine große Auswahl exquisiter Weine runden das Geschmackser- lebnis ab. Im romantischen Sea Edge Restaurant stehen mexikanische Spezialitäten auf dem Programm, um anschließend in der zauberhaften Sea Edge Bar einen Aperitif bei einem malerischen Sonnenuntergang zu genießen. Ob auf der weitläufigen Terrasse oder dem Infinity Pool - an der Juju-Bar kann an exotischen Cocktails zu jeder Tageszeit genippt werden. Ein idealer Platz, um musikalische Klänge bei Sonnenuntergang zu erleben.



Im Herzen des Resorts liegt das tropische Kudafushi Spa mit über 10 Behandlungsvil- len. Es ist eine Ruheoase für Reisende, wo Wohlbefinden und Entspannung garantiert sind. Die Produktpalette reicht von heilenden Behandlungen mit natürlichen Produkten wie Avocados, Algen, Gewürzen und Aloe Vera bis hin zu beruhigenden Massagen. Das Resort bietet mit dem Kudafushi Tauchcenter auch die Möglichkeit, das faszinierende Raa-Atoll mit seinen Mantas und Schildkröten zu entdecken. Die unglaubliche Unter- wasserwelt kann durch zahlreiche Wassersportaktivitäten wie Schnorcheln, Kanu- oder Jetskifahren erkundet werden. Eine Möglichkeit Delphine in freier Wildbahn zu erleben, bietet die fantastische Delphin-Kreuzfahrt. Für romantische Stunden zu zweit sorgt die Sonnenuntergangskreuzfahrt mit Champagner und Canapés. Um die lokale Gastfreundlichkeit zu erfahren, laden erlebnisreiche Wanderungen auf der Insel zum Entdecken ein.



Das Kudafushi Resort & Spa verfügt auch über zahlreiche Freizeitaktivitäten innerhalb der exklusiven Anlage. So befinden sich im Leisure House ein großer Tennis- und Badmintonplatz sowie Brettspiele und ein hochwertiges Fitnessstudio. Um Eltern eine kleine Auszeit zu ermöglichen, kann im Bubbles Club ein hausinterner Babysitter-Ser- vice gebucht werden. Und wer türkisfarbenes Wasser, einen paradiesisch weißen Sand- strand mit strahlend blauem Himmel für eine romantische Hochzeitslocation sucht, ist im Kudafushi Resort & Spa genau richtig.



Genießen Sie die atemberaubende Aussicht auf glitzernde Lagunen, weiße Sand- strände und die tropische Vegetation im Kudafushi Resort & Spa. Ein kleines Paradies in freundlicher und luxuriöser Atmosphäre erwartet Sie.

Alle weiteren Infos unter: www.kudafushiresort.com

4.248 Zeichen

Abdruck honorarfrei

Exemplar erbeten

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Maria Maier

PR-Pressereisen OG

Geschäftsführung

Telefon: +43 676 734 7360

E-mail: maria.maier@pr-pressereisen.com

Website: https://www.pr-pressereisen.com