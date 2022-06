Francine Jordi & Friends laden zu einem Abend voller Schlager und Charme

Francine Jordi & Friends: ein außergewöhnlicher Abend voller Schlager und Charme in Freistadt

die letzten 12 Monate waren sehr ereignisreich für Francine Jordi – nicht nur hat sie sich mit der Veröffentlichung ihres Best-of-Albums „Herzfarben“ das schönste Geschenk zu ihrem 44. Geburtstag selbst gemacht – endlich konnte sie auch wieder zurück auf die Bühne und war zu Gast in zahlreichen TV-Shows. Im kommenden November wartet nun für alle Fans in Österreich ein ganz besonderes Konzerthighlight: Am 25. Oktober 2022 zündet die sympathische Schweizerin in Freistadt im Mühlviertel einen Abend lang ein musikalisches Feuerwerk und führt nicht nur durch ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, bei dem sie selber singt, sondern bietet auch lokalen Partygrößen reichlich Platz.

Absolutes Highlight des Abends neben der charmanten Gastgeberin ist der Auftritt des bereits fünfmal für den ECHO nominierten Duos Fantasy, das mit über zwei Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Schlager-Duos Deutschlands zählt.

Die Mühlviertler Chartstürmer zwirnen jede Party und somit auch Freistadt auf und heizen ihrem Publikum mit Hits wie „Hoiwa7i“ und dem brandneuen Song „Angelique“ kräftig ein. Mit Sandro und Mela Rose unterhalten außerdem musikalisch zwei weitere Fixgrößen der Schlagerszene an diesem Abend.

Francine Jordi ist ein echter Superstar und ein musikalisches Allround-Talent. Sie brilliert mit Schweizer Mundart-Songs ebenso wie als Papagena in Mozarts Zauberflöte. Ihre große Liebe gehört aber dem Schlager – und Live-Konzerten mit ihren Freunden, wie sie in Freistadt einmal mehr unter Beweis stellen wird.

Francine Jordi & Friends

mit Francine Jordi, Fantasy, Zwirn, Sandro und Mela Rose

Oktober 2022

Messehalle Freistadt

Beginn: 20:00 Uhr

Tickets gibt es auf www.my-ticket.shop

Über my-ticket.shop

my-ticket.shop – GEO Entertainment ist eine Marke der GEO Reisen & Erlebnis Gmbh – ein Unternehmen der RT/Raiffeisen Touristik Group. Wir sind überregional tätig und haben uns auf die Durchführung von Konzerten, Events und Live-Erlebnissen spezialisiert. Unser Fokus liegt auf außergewöhnliche Shows und Live-Emotions, unsere Eigenproduktionen erarbeiten wir gemeinsam mit den Künstlern. Der Marktplatz my-ticket.shop bildet dabei die Schnittstelle zwischen unseren Kunden und dem Live-Event. Diesen stellen wir auch externen Veranstaltern gerne zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt für Rückfragen und Bildmaterial:

Verena Kosnar

verena.kosnar@geo.at

T +43 699 11 256 223