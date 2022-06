Gütesiegel „Natürlich Gut Essen“ für Die Menü-Manufaktur - Erste Auszeichnung eines Essensdienstleisters für Bildungs- und Sozialeinrichtungen

Gütesiegel „Natürlich Gut Essen“ für Die Menü-Manufaktur Als erster Essensdienstleister für Kindergärten, Schulen, Pflege- und Sozialrichtungen sowie Betriebe erhielt Die Menü-Manufaktur das Gütezeichen „Natürlich Gut Essen“, das die Stadt Wien im Rahmen des Projekts OekoBusiness Wien vergibt. Die Auszeichnung geht an Gastronomiebetriebe in Wien, die regional, saisonal und ökologisch produzieren, unter besonderer Beachtung des Tierwohls.

Die Menü-Manufaktur ist der größte Betrieb, der mit dem begehrten Gütesiegel für Manufakturen ausgezeichnet wurde und der einzige Sozialverpfleger. „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, sie ist eine Bestätigung für unsere Philosophie und Arbeitsweise“, sagt Christina Kejik-Hopp, Geschäftsführerin bei Die Menü-Manufaktur. Trotz der Produktion von täglich bis zu 15.000 Menüs und Jausenpaketen setzt Die Menü-Manufaktur in der Produktionsküche in Wien Floridsdorf auf Handarbeit, saisonale und regionale Lebensmittel. „Wir kochen wie Zuhause, nur in größeren Töpfen und Pfannen“, berichtet Kejik-Hopp. Konservierungsmittel oder künstliche Zusätze wie Geschmackverstärker lehnt Die Menü-Manufaktur aus Prinzip ab. Kejik-Hopp betont: „Wir haben eine Verantwortung für unsere Gäste, dass sie nicht nur Essen bekommen, das schmeckt, sondern das ihnen auch guttut.“ Möglich ist das durch die frische Zubereitung und das anschließende Schockfrosten. Denn bei dieser natürlichen Haltbarmachung bleiben Struktur, Geschmack, Nährstoffe und Vitamine erhalten. Besonders stolz ist Kejik-Hopp, dass Die Menü-Manufaktur auch direkt bei landwirtschaftlichen Betrieben kauft und den Bio-Anteil in den letzten Jahren stark erhöht hat. „Der Aufbau der Bio-Schiene war und ist in unserem Geschäftsfeld eine große Herausforderung, vor allem bei tierischen Produkten. Schließlich benötigen wir immer eine entsprechend große Menge. Dennoch zahlt sich der Aufwand aus, die Qualität der Rohstoffe schmeckt man einfach“, betont Kejik-Hopp.

Thomas Hruschka, Nachhaltigkeitskoordinator der Stadt Wien, gratuliert bei der Zertifikatsverleihung und betont: "Wir von der Stadt Wien möchten mit dieser Zertifizierung Gastronomiebetriebe vor den Vorhang holen, die ein nachhaltiges, also ein regionales, saisonales und ökologisch produziertes Speise- und Getränkeangebot haben. Umso mehr freut es uns, dass Die Menü-Manufaktur mit ihrem Schwerpunkt auf Sozial- und Betriebsverpflegung, mit der Auszeichnung „Natürlich gut essen“ in Bronze unseren strengen Kriterien entspricht."

Ökologisch produzieren

Die Menü-Manufaktur hat in den letzten Jahren massiv investiert, um nachhaltiger produzieren zu können und den ökologischen Fußabdruck zu verkleinern. Ein wichtiger Schritt war die Umstellung des Verpackungssystems auf BIOPAP Schalen, die kompostierbar sind und trotzdem sowohl Hitze als auch Kälte standhalten. Der zweite, wesentliche Schritt war der Start der Elektroflotte inkl. E-Kühlung im Februar 2021. Mittlerweile sind schon sieben Elektro-LKW vom Modell Maxus EV80 im Einsatz, die - speziell abgedichtet und umgerüstet - ohne Unterbrechung der Kühlkette ausliefern zu können. Dabei sparen die Elektro-LKW nicht nur Treibstoff, sondern verwenden auch biogenes Kältegas. Der dritte Schritt ist der Umstieg auf Mehrwegsysteme bei den Umverpackungen. „Hier haben wir in den ersten Sortimenten schon umgestellt, und es werden schrittweise mehr“, sagt Kejik-Hopp.



Küchenabfälle reduzieren

Die Menü-Manufaktur engagiert sich zudem seit vielen Jahren gegen Lebensmittelverschwendung. Das Unternehmen hat es mit den Systemen Cook & Chill, sowie Cook & Freeze geschafft, die Lebensmittelabfälle auf 3 bis 4 Prozent zu reduzieren.

Über die Auszeichnung „Natürlich Gut Essen“

„Natürlich gut essen“ wird für alle Wiener Gastronomiebetriebe angeboten – vom Beisl bis zum Haubenlokal, vom veganen Restaurant bis zum Heurigen. Die Auszeichnung wird einmalig verliehen und im Rahmen der wiederkehrenden Kontrolle bei anhaltender Einhaltung der Kriterien laufend verlängert. Die erste Überprüfung sowie die Einhaltung der Kriterien werden durch die Austria Bio Garantie, BIOS Austria, sowie SGS Group gewährleistet. Die Kontrolle der Biozertifizierung findet einmal im Jahr – unangekündigt – statt.

Foto v.l.n.r.: Umwelt- und Qualitätsmanagerin Sophie Brückner und Geschäftsführerin Christina Kejik-Hopp (beide Die Menü-Manufaktur), Stadt Wien Nachhaltigkeitskoordinator Thomas Hruschka und Benjamin Olschak (Umwelt- und Qualitätsmanagement Die Menü-Manufaktur) bei der Verleihung des Zertifikats „Natürlich gut essen“.

Über Die Menü-Manufaktur GmbH

Die Menü-Manufaktur startete 1995 als Vertriebs GmbH des deutschen Gemeinschaftsverpflegers Hofmann Menü-Manufaktur GmbH mit einem kleinen Verkaufsteam in Ansfelden. Seit 2007 kocht Die Menü-Manufaktur in der eigenen Produktionsküche in Wien Floridsdorf. Bis zu 15.000 Menüs werden dort nach österreichischen Rezepten und in Handarbeit hergestellt, portioniert und verpackt sowie an mehr als 300 Betriebe, mehrere Mahlzeitendienste, Heime sowie über 250 Kindergärten, Horte und Schulen in ganz Österreich geliefert. Die Menü-Manufaktur legt dabei Wert auf altersgerechtes, abwechslungsreiches und gesundes Essen, regionale und saisonale Zutaten und verzichtet bewusst auf Konservierungsmittel und künstliche Zusätze.

