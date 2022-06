Falkensteiner startet Crowdinvest Jubiläumskampagne und launcht neue Business Unit

„65 Jahre Falkensteiner“ – Österreichs Tourismus Brand Nummer 1 startet Jubiläumskampagne und launcht neue Business Unit FMTG Invest Am 23. Juni 2022 – auf den Tag genau 65 Jahre nachdem die Familie Falkensteiner in Südtirol ihr erstes kleines Gästehaus eröffnete – läuft die 8. Crowdinvesting-Kampagne der Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) mit folgenden Konditionen an: Ab einem Investment von 500 Euro erhalten Anleger_innen 4 % Fixzinsen oder 6,5 % Jubiläums-Zins-Gutscheine für Hotelübernachtungen. Als besonderes Geburtstags-Add on warten für Investments ab 10.000 Euro außerdem Jubiläums-Bonifikationen, die mit der Investitionssumme steigen. Bereits zu Beginn des Monats ist das 360° Tourismus-Unternehmen mit der eigenen Investment-Plattform FMTG Invest an den Start gegangen.

Crowdinvesting als FMTG-Finanzierungsstrategie

Die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) setzt seit 2016 erfolgreich auf Crowdinvesting als Finanzierungsstrategie, hat in mittlerweile sieben gelungenen Kampagnen europaweit mehrere Rekorde gebrochen und in den letzten sechs Jahren 26 Millionen Euro mit der Kraft der Crowd gesammelt. „In den vielen Jahren haben wir immer wieder Neues ausprobiert und so maßgeblich Trends für die Tourismuswirtschaft gesetzt. Diese Lust, nicht auf Bekanntem zu verharren, zieht sich wie ein roter Faden durch unsere Geschichte und bestimmt bis heute die DNA der Gruppe“, so Erich Falkensteiner, Aufsichtsratsvorsitzender der FMTG über die Philosophie des Familienunternehmens.

Und auch die Entscheidung, Crowdinvesting als Finanzierungsstrategie einzusetzen, wird zum Erfolg und Best Practice für die Branche. Die Mehrheit der Anleger_innen sind Privatpersonen im Alter von 25 bis 65 Jahren, die im Schnitt 8.700 Euro investieren. „Besonders beliebt ist die Zinsauszahlung in Form von Übernachtungsgutscheinen. Über zwei Drittel der Anleger_innen entscheiden sich für dieses erlebbare Investment und werden damit von Investor_innen zu Gästen“, freut sich Otmar Michaeler, CEO der FMTG, über die wachsende Falkensteiner-Community.

Acht Mal wurden die Zinsen bereits pünktlich an die Investor_innen ausgeschüttet und zwar in einer Gesamthöhe von über 2.252.000 Euro und 2.398 ausgegebenen Übernachtungsgutscheinen.

Vertrauen als Schlüssel

Wenn es um die Entscheidung zu einer Investition geht, spielt neben Stabilität und innovativen Konzepten vor allem Vertrauen eine wichtige Rolle. Und das Vertrauen der Österreicher_innen in die Marke Falkensteiner ist groß. Wiederholt wurde das 360°-Tourismusunternehmen im TOP-Gewinn Image-Ranking auf Platz 1 in der Kategorie Leisure & Tourism gewählt und ist damit die beliebteste Urlaubsmarke der Österreicher_innen.

„Über 26 Millionen Euro aufgebrachtes Kapital in den letzten sechs Jahren und mehr als 2.500 Investor_innen sind ein klarer Beleg für das große Vertrauen in die Marke Falkensteiner und zeigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, so Michaeler.

Launch der eigenen Crowdinvestment-Plattform FMTG Invest

Nach den Erfolgen der letzten sechs Jahre geht die FMTG nun den nächsten Schritt: Anfang Juni und rechtzeitig zur aktuellen Kampagne wurde mit der FMTG Invest eine neue Business Unit gelauncht. „Mit unserer eigenen Plattform nehmen wir ab sofort die Entwicklung von Investmentprodukten in der Tourismusbranche sowie die Rundum-Betreuung unserer Investor_innen selbst in die Hand“, so Michaeler. „Die Community am eigenen Erfolg teilhaben lassen und mit ihr Neues zu schaffen, ist und bleibt richtungsweisend für die Zukunft von Falkensteiner“, erläutert Michaeler die Strategie.

Anne Aubrunner neue Managing Director der FMTG Invest

Für den Aufbau des neuen Geschäftsbereiches konnte die FMTG Anne Aubrunner als neue Managing Director gewinnen. „Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche und hier vor allem Top-Expertise im Retail und der Digitalisierung, bringt Anne Aubrunner genau die Kompetenz mit, die es für unsere neue Business Unit jetzt braucht“, zeigt sich Michaeler erfreut über den FMTG Neuzugang.

Aubrunner hat zuletzt als Mitglied des Management Boards der Wüstenrotgruppe das Ressort Customer & Sales verantwortet. Davor hat sie für die Kommunalkredit Austria erfolgreich den Geschäftsbereich Online Retail & Markets Sales aufgebaut, das Anlegerportal KOMMUNALKREDIT INVEST in Österreich und Deutschland auf den Markt gebracht und das Kundeneinlagengeschäft gemanagt. Zuvor war sie als Head of Marketing der Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft wirksam und baute unter anderem in der RZB den Bereich Innovationsmanagement auf.

Mit ihrem großen Know-how und innovativen Ansätzen wird Aubrunner frischen Wind in die Crowd-Investment Szene bringen und für die FMTG Invest neue und nachhaltig rentable Falkensteiner Investment-Produkte entwickeln. Einen großen Fokus legt sie dabei auf die Anwenderfreundlichkeit der Investitionstools: „Digitale Finanzlösungen müssen verständlich und kostengünstig sein“, lautet ihr Credo. „Denn auch wenn wir von Zahlen und digitalen Tools sprechen, geht es um Dienstleistung. Dabei dürfen die Empathie und das Verständnis für unsere Kund_innen nie verloren gehen.“

Erstmals Investments in der Schweiz möglich

Bei der anlaufenden Jubiläums-Kampagne werden neben Österreich und Deutschland auch erstmals Investments aus der Schweiz möglich sein. „Die Schweiz ist für uns ein sehr interessanter Markt und eine wichtige Ergänzung in unserem Marktportfolio“, erläutert Michaeler die große Bedeutung dieses neuen Investor_innen-Pools. „Der DACH-Raum ist unser stärkster Gäste- und somit auch ein attraktiver Investor_innen-Zielmarkt“, ergänzt Michaeler. Die Schweiz gilt als starker Anlegermarkt. „Allein im Jahr 2021 haben etwa 250.000 Personen in der Schweiz eine Crowdfunding-Kampagne unterstützt“, unterstreicht Michaeler das Potenzial für die österreichische Premium Marke.

Für die Zukunft sieht das Tourismusunternehmen für seine Investment-Strategie aber auch großes Potential in anderen soliden Kernmärkten.

Näheres zum Finanzierungszweck der Jubiläums-Crowdinvestment-Kampagne

„Mit den Mitteln aus unserer Jubiläums-Kampagne möchten wir unter anderem die Digitalisierung in unserem Unternehmen vorantreiben, unser Loyalty Programm noch attraktiver gestalten und unsere gruppenweite Nachhaltigkeitsmaßnahmen ausweiten“, erklärt Michaeler die nächsten Investitionspläne der Tourismusgruppe.

Neuer Kooperationspartner CONDA

Bei ihrer neuen Kampagne arbeitet die FMTG erstmals mit der Crowd-Investing Plattform CONDA zusammen. CONDA ist Österreichs Pionier im Crowdinvesting. Das Unternehmen zählt bereits über 40.000 internationale Investor_innen zu seiner Community und gibt diesen die Möglichkeit, länderübergreifend in Unternehmen in Österreich, Deutschland und der Schweiz zu investieren.

„Mit CONDA als Partner haben wir eine ideale Grundlage geschaffen, um unser Vorhaben erfolgreich in die Tat umzusetzen“, so FMTG Invest Chefin Aubrunner über die neue Kooperation.

Alle Details zur Jubiläums-Kampagne auf www.fmtg-invest.at/campaign/ihr-geld-schlaeft-nicht/

Rechtlicher Hinweis:

Aus rechtlichen Gründen exklusiv für Anleger_innen mit Wohnsitz in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Gesetzlicher Hinweis: Der Erwerb der Vermögensanlage/Veranlagung ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der den Bestimmungen des österr. Kapitalmarktgesetzes entsprechende Prospekt (veröff.21.05.21) und der erste Nachtrag und die VIBs für Investoren_innen aus Deutschland, sind über www.fmtg-invest.com/dokumente erhältlich. Eine Printversion des Prospekts und der erste Nachtrag können bei FMTG AG, Walcherstrasse 1A, 1020 Wien, +43 (0) 509 912 1113, angefordert werden. Die weiteren Informationen auf unserer Kampagnenseite dienen nur Werbezwecken.

Über die Falkensteiner Gruppe:

Die FMTG - Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG ist eines der führenden Tourismusunternehmen in privater Hand in sieben europäischen Ländern. Unter ihrem Dach vereint sie die Bereiche Falkensteiner Hotels & Residences mit derzeit 27 Vier- und Fünf-Sterne-Hotels, 3 Apartment-Anlagen und einem Premium Campingplatz, die FMTG Development und den Tourismusberater Michaeler & Partner.

Rückfragen & Kontakt:

Alexandra Geyer

FMTG - Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG

Head of PR & Public Affairs

Telefon: +43 664 9667194

E-mail: Alexandra.Geyer@falkensteiner.com

Website: www.falkensteiner.com