Einladung Podiumsdiskussion: “Einsamkeit als Kehrseite sozialer Teilhabe" zum Launch der plattform-gegen-einsamkeit.at

Die Social City Wien lädt anlässlich des Launch der plattform-gegen-einsamkeit.at am 5. Juli 2022 in Kooperation mit der Armutskonferenz und SozialPortal zur Podiumsdiskussion “Einsamkeit als Kehrseite sozialer Teilhabe“ ein.

gemeinsam mit Martin Schenk, dem Mitbegründer der österreichischen Armutskonferenz und stellv. Direktor der Diakonie, sowie der Vorständin des Social Start-up SozialPortal Katja Grafl veranstaltet die Plattform gegen Einsamkeit in Österreich eine Diskussion über die Barrieren, die soziale Teilhabe in unserer Gesellschaft hemmen und häufig eine Ursache für Einsamkeit sind. Durch unterschiedliche Perspektiven werden die Themen soziale Ungleichheit und Einsamkeit, sowie die Zugänglichkeit von Unterstützungsangeboten gemeinsam beleuchtet. Mit Videobeiträgen von Projekten, wie dem Häferl, s’Plaudertischerl, Mama-Baby-Sozialraum oder arbeit plus finden auch die verschiedenen realen Bedingungen von Angeboten in die Diskussion Eingang.

Der erfolgreiche Launch der Webplattform dient der transparenten Bekanntmachung bisher aufbereiteter Wissensbestände und Angebote gegen Einsamkeit, um sie allen interessierten Menschen in Österreich gebündelt zugänglich zu machen.

Zur Plattform: https://www.plattform-gegen-einsamkeit.at/

Podium:

MARTIN SCHENK Mitbegründer der Armutskonferenz und stellv. Direktor der Diakonie Österreich

KATJA GRAFL Vorständin Social Start-up SozialPortal – Dein Navi im Sozialsystem

JOHANNES GORBACH Projektleitung Plattform gegen Einsamkeit in Österreich

Datum: 5. Juli 2022, 18 Uhr

Location: brick 15, Herklotzgasse 21, 1150 Wien

Wir freuen uns auf Ihr Kommenund bitten um Anmeldung an katrin.weber@socialcity.at

Live Stream und Aufzeichnung der Veranstaltung auf unserem YouTube Kanal: www.youtube.com/channel/UC7mCtsF9HKfYTWVXv544Qfw/

„Einsamkeit wird schlimmer mit Armut, bedrohlicher mit sozialen Krisen und belastender mit schlechter sozialer Infrastruktur. Einsamkeit bedeutet sich von der Welt getrennt fühlen. Wer sich von allen verlassen fühlt, verliert auch das Vertrauen in die Welt rundum, in seine Umgebung, in die Gesellschaft, in die Demokratie. Deswegen müssen wir gemeinsam etwas tun“, so Martin Schenk.

Katja Grafl: „Die Digitalisierung durchdringt zunehmend alle Lebensbereiche, so suchen mittlerweile viele Hilfesuchende in einem ersten Schritt online nach der passenden Einrichtung bzw. informieren sich über diese. Niederschwellige Online-Angebote, die überparteilich und kooperativ gedacht werden, bieten neue Möglichkeiten, Hilfsangebote zugänglicher zu machen.“

Im Sommer und Herbst 2022 folgen weitere öffentlichkeitswirksame Kampagnen und Veranstaltungen, die in vielfältigen Projektpartnerschaften umgesetzt werden - das Team der Plattform gegen Einsamkeit in Österreich freut sich auf das verbleibende Projektjahr, sowie über weitere Kooperationsanfragen für 2023!

Unterstützt wird die Plattform gegen Einsamkeit in Österreich u.a. vom Sozialministerium, das die Umsetzung des Projekts fördert, und von den Initiatorinnen Ao. Univ.-Prof.in Dr.in Karin Gutiérrez-Lobos (Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie, Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Medizinische Universität Wien) und DSAin Anita Bauer (Geschäftsführerin des Fonds Soziales Wien).

Rückfragen & Kontakt:

Katrin Weber

Plattform gegen Einsamkeit in Österreich

Telefon: +43 676 77 52 562

E-mail: katrin.weber@socialcity.at

Website: https://www.socialcity.at/