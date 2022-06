Auszeit auf der Sonneninsel Usedom

SEETELHOTEL Strandhotel Atlantic**** - Kaiserliche Entspannung an der Ostsee

Direkt an der Strandpromenade der Sonneninsel Usedom, im Seebad Bansin, liegt das charmante ADULTS ONLY Strandhotel Atlantic**** mit der angrenzenden „Villa Meeresstrand“. Das Haus zeichnet sich besonders durch sein individuelles und stilvolles Design in exklusivem Ambiente aus. Dabei wird der historische Zeitgeist der Bäderkultur im Strandhotel modern und ästhetisch wiedergegeben. Als eines der traditionsreichsten Hotels auf Usedom steht das Strandhotel Atlantic für einen Ort der Gemütlichkeit und Erholung.



Exklusivität zeigt sich in den neu gestalteten Zimmern, welche in stilvollem Flair gestaltet wurden. Hochwertige Stoffe, Steinfliesen in Treibholzoptik, Echtholzvertäfelung und moderne Ausstattung, gepaart mit Zitaten von Maxim Gorki und Lew Nikolajewitsch Tolstoi, sorgen bereits beim Aufwachen für eine positive Atmosphäre. Die eleganten Zimmer mit Meerblick auf die Dünen und den einladenden Strand bieten unglaubliches Wohlfühlambiente und Entspannung pur.



Kulinarische Feinschmecker erleben im Strandhotel Atlantic First Class Küche, sowohl im Restaurant, als auch auf der großzügigen Sonnenterrasse mit Blick auf die Ostsee. „1922 - Das Restaurant“ überzeugt nicht nur durch seine perfekte Lage direkt an der Strandpromenade, sondern zeichnet sich auch durch kulinarische Vielfalt auf höchstem Niveau aus. Das beliebte Gourmetrestaurant unter Leitung von Küchenchef Frank Schöning verwöhnt Gäste mit außergewöhnlichen Geschmackskreationen, welche in namhaften Gourmetführern empfohlen werden. Eine Kombination aus wohliger Gemütlichkeit und modernem Lifestyle sorgen in der Hotelbar Atlantic für entspanntes Wohlbefinden. Vor dem Kamin ein spannendes Buch genießen oder sich einen Cocktail zum Abendausklang gönnen - auffällige Lichteffekte und ein erstklassiges Entertainmentsystem sorgen für ein besonderes Flair. Daher wird die Bar auch als Herzstück des Strandhotel Atlantic gesehen. Wer einen beeindruckenden Abend in uriger Atmosphäre erleben möchte, ist im Atlantic-Pub genau richtig. Direkt um die Ecke des Strandhotels lädt die rustikale, maritime Location, mit offenem Tresen, zu einem abendlichen Umtrunk ein. 2 moderne Bowlingbahnen sorgen für zusätzliches Urlaubsvergnügen.



Endlose Sandstrände und vielfältige Rad- und Wanderwege machen die Insel Usedom zu einem idealen Reiseziel für Aktivurlaub. 40 km feinsandiger Strand, malerische Seen und sattgrüne Wälder sorgen für eine erholsame Auszeit an der Ostsee. Die Seebäder Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin sind zu jeder Jahreszeit beliebt und gerne be- sucht. Das einladende Seebad Bansin verwöhnt Gäste im SPA-Huus „Life Stye“ mit Massage- und Kosmetikanwendungen. Eine perfekte Auszeit ermöglichen private SPA- Suites mit Jacuzzi sowie der traumhafte Pool- und Wellnessbereich mit seinen exklusiven Saunen.



Das Strandhotel Atlantic gilt auch als Paradies für Sportbegeisterte. Das charmante Hotel bietet durch seine direkte Strandlage einen idealen Ausgangspunkt für Wanderungen, Nordic Walking, Jogging, Radtouren oder einen Spaziergang am Meer. Golfer können ihr Handicap in der nur zehn Kilometer entfernten Golfanlage Balmer See verbessern. Für Wasserbegeisterten stehen Kanutouren am Programm, um die Sonneninsel Usedom am Wasser zu erkunden. Auch Kulturliebhaber kommen auf Usedom auf ihre Kosten. Zahlreiche Museen wie das Historisch-Technische-Museum in Peenemünde zieren die Insel, wobei das U-Boot-Museum im Peenemünder Hafen zu einem der eindrucksvollsten Museen zählt.



Das Strandhotel Atlantic****, ein wahres Schmuckstück an Tradition und Moderne. Alles weiteren Infos unter: www.seetel.de

