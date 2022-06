Purpose und Clarity versprechen 6,9 % mehr Gewinn

Wien, 15. Juni 2022. Untersuchungen der Harvard Business School zeigen: Sinnerfüllte Arbeit ist nur dann gewinnbringend, wenn der Sinn dahinter auch klar kommuniziert wird

„Purpose over Profit“: Diese Haltung nimmt immer stärker Einfluss auf die strategische Unternehmensausrichtung – auch in Österreich. Erkenntnis oder Notwendigkeit? Beides! Menschen erwarten ehrliche Nachhaltigkeit von den Marken, die sie kaufen. Auch die Arbeitnehmenden und Arbeitsuchenden verlangen nach mehr Sinn im Job. Das diesbezügliche Umdenken in Chefetagen findet statt.

Dies ist insbesondere seit Beginn der Pandemie der Fall. Mehr als zwei Jahre der Ungewissheit und der Veränderung haben die Unternehmenskultur – und als zentralen Teil davon die Sinnfrage – noch mehr in den Vordergrund gerückt. Vor allem junge Menschen wollen bei Unternehmen arbeiten, die ihre persönlichen Werte widerspiegeln.

Führt Purpose auch wirklich zu Profit?

Um das herauszufinden, nutzte die Harvard Business School die umfangreiche Datenbank von Great Place to Work® zum Mitarbeiterengagement. Führen all die Ressourcen, die Unternehmen für den Sinn ihrer Arbeit einsetzen, auch tatsächlich zu besseren Geschäftsergebnissen?

Die Ergebnisse sind überraschend: Die Sinnhaftigkeit der Arbeit allein korreliert nicht mit der finanziellen Leistung des Unternehmens. Der Schlüssel zur Entfaltung des Unternehmenspotenzials liegt vielmehr in der Klarheit der Zielsetzung.

Doris Palz, Geschäftsführerin von Great Place to Work, fasst zusammen: „Wir wissen schon seit langem, welche Kraft Zielbilder haben – das Zielbild eines gesunden und lebenswerten Planeten hat magische Anziehungskraft. Wer dies ehrlich ins eigene Businesskonzept integriert, profitiert.“

Der Faktor Klarheit ist entscheidend

Die Harvard Business School identifizierte zwei Arten von Unternehmen:

High purpose-camaraderie organizations: Diese Unternehmen verzeichneten hohe Werte bei Aussagen wie „Wir ziehen hier alle an einem Strang“.

High purpose-clarity organizations. Diese konnten außerdem hohe Punktezahlen bei Statements wie „Die Führungskräfte machen ihre Erwartungen klar und deutlich“ verbuchen.

In Bezug auf die bessere Unternehmensleistung stach nur die zweite Gruppe hervor: die Unternehmen mit hoher Sinnbindung und völliger Zielklarheit.

Tatsächlich ergab die Studie, dass Unternehmen, in denen die Mitarbeitenden sinnerfülltes Arbeiten erlebten und zusätzlich der Meinung waren, dass ihre Führungskräfte eine klare Richtung und klare Erwartungen vorgaben, eine um 6,9 % höhere Rendite erzielten als der Aktienmarkt.

Das mittlere Management macht den Unterschied

Die Untersuchung ergab auch, dass nicht die Top-Führungskräfte die größte Rolle spielten, sondern mittlere Führungskräfte und Fachkräfte. Wenn diese beiden Gruppen Sinn und Klarheit erfuhren, stieg die finanzielle Leistung der Unternehmen noch stärker an.

Diese Erkenntnis unterstreicht, wie wichtig es ist, eine effektive mittlere Führungsebene in den Unternehmen zu fördern: Nur Manager:innen, die die Vision des Unternehmens leben und dementsprechend täglich die richtigen Entscheidungen treffen, können es in die erfolgsversprechende Richtung lenken.

Sinn und Zweck bei der Arbeit: Die Bedeutung von Purpose

Sinn ist wichtig. Die Mitarbeitenden wollen glauben, dass sie etwas bewirken können, und sie werden härter arbeiten, wenn sie spüren, dass ihr Unternehmen einen klaren Zweck verfolgt.

Der Purpose eines Unternehmens muss jedoch transparent kommuniziert werden, um sicherzustellen, dass sich die mittleren Führungskräfte innerhalb der Organisation darüber im Klaren sind. Sie müssen vollständig eingeweiht werden und mit an Bord sein.

Andernfalls werden die finanziellen Ergebnisse nicht beeinflusst und es wird kostbare Zeit damit verschwendet, hochtrabende Worte zu finden, die letztlich keine Bedeutung haben.

Vor allem bei jungen Generationen heiß begehrt: Jobs mit Impact

Millennials bzw. die Generationen Y und Z, die nun in die Führungsetagen und auf den Jobmarkt drängen und diesen bald bestimmen werden, sind im Hinblick auf das Thema Purpose am anspruchsvollsten.

„Orientierung in Sachen Arbeitgeber:in mit Purpose ist gesucht. Mit dem virtuellen Marktpatz ‚Better Great Together‘ verschaffen wir Unternehmen mit Nachhaltigkeitsagenda Sichtbarkeit bei Menschen, die auf der Suche nach einem ‚Job mit Impact‘ sind. In wöchentlichen Online-Vorstellungen bietet das Jobs-mit-Impact-Format Einblicke in das Nachhaltigkeitsmindset der Plattform-Betriebe“, so Doris Palz, Geschäftsführerin von Great Place to Work.

Bei Österreichs Besten Arbeitgebern sind 90 % der Befragten der Generation 45+ zufrieden mit ihrem sinnstiftenden Job. Bei den Studienteilnehmenden zwischen 26 und 34 Jahren der von Great Place to Work ausgezeichneten Organisationen messen nur 72 % ihrem Job auch eine besondere Bedeutung bei.

Siehe Grafik im Anhang

Das Beste aus beiden Welten: Better Great Together

Die Unternehmen zusammenzuführen, die in Bezug auf diese beiden wesentlichen Aspekte – Purpose und Clarity – Großartiges leisten, das ist das erklärte Ziel des Marktplatzes „Better Great Together“. Vorreiterunternehmen beim Thema Nachhaltigkeit, Start-ups und „Beste Arbeitgeber“ mit ausgezeichneter, von Klarheit geprägter Unternehmenskultur treffen hier aufeinander und profitieren vom gegenseitigen Austausch und gemeinsamen Business.

„Es ist an der Zeit, Unternehmen und Start-ups mit Nachhaltigkeitsmindset eine Bühne und neue Vernetzungsmöglichkeiten zu bieten. Mit ‚Better Great Together‘ bieten wir einen virtuellen Marktplatz, auf dem Nachhaltigkeit das verbindende Element ist. Branchenübergreifend, ohne regionale Grenzen und mit dem Ziel, durch gemeinsames Business Wirtschaft und Nachhaltigkeit wachsen zu lassen“, skizziert Doris Palz die Initiative anlässlich 20 Jahre Great Place to Work in Österreich.

Nähere Informationen zu dieser Initiative finden Sie unter: https://www.greatplacetowork.at/bettergreattogether

