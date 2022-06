Alpiner Sommerurlaub in den Tiroler Alpen

Facettenreicher Bergsommer in den Ötztaler Alpen im Ski- & Wellnessresort Hotel Riml****s

Hoch über dem Tiroler Ötztal liegt das stilvolle und modern ausgestattete Ski- & Wellnessresort Hotel Riml****s in Obergurgl-Hochgurgl, das sich durch seine einmalige Lage auszeichnet. Perfekt für erlebnisreiche Wanderungen im Sommer, die direkt vom Hotel aus gestartet werden können und für Skiurlaub der Extraklasse im Winter. Angenehme Temperaturen in luftiger Höhe sorgen für zusätzliches Wohlbefinden in der Natur. Ideal für Allergiker, da es keine Pollenbelastung und keine Hausstaubmilben gibt und sich dadurch Asthma- und Allergiesymptome deutlich reduzieren.

Sportbegeisterte können sich im Hotel Riml auch indoor richtig auspowern. Im modern ausgestatteten Fitnessraum BLACK BOX GYM stehen hochwertige Trainingsgeräte für ein tägliches Workout in den Ötztaler Alpen bereit. Yoga- und Pilates-Kurse in der Sky Relax Area erweitern das Indoor-Angebot. Ein besonderes Highlight ist die 700 m² große Hotel Indoor-Golfanlage, welche als größte Europas gilt. Ob man am Golfsimulator sein Handycap verbessert oder das Putting-Green entdeckt - im Ski- & Wellnessresort Hotel Riml****s ist für jeden das passende Trainingsprogramm dabei. Wellness auf höchstem Niveau bietet der 1700 m² große und exklusive Wellnessbereich mit stilvollen Panorama-Saunen und Ruheräumen, exquisiten Massage- und Beautybehandlungen sowie einem einladenden Außen-Whirlpool. Hier findet man Entspannung pur, mit Blick auf die Ötztaler Alpen.

Kulinarische Spezialitäten runden den Sommerurlaub im Ski- & Wellnessresort Hotel Riml****s perfekt ab. In 5 gemütlich eingerichteten Stuben des Restaurants können in eleganter und lockerer Atmosphäre kulinarische und regionale Gourmetkreationen genossen werden. Ein vitaminreiches Frühstücksbuffet, ein geschmackvolles Nachmittagsbuffet mit regionalen Schmankerln oder ein Feinschmecker- Abendmenü sorgen für Gaumenfreude pur. Gegen Gebühr kann das unvergessliche Floating Breakfast im traumhaften Infinity Pool gebucht werden.

Hundebesitzer können den Urlaub in vollen Zügen mit ihrem geliebten Gefährten genießen, da das Hotel Riml als sehr hundefreundliches Hotel gilt. Im Zimmer, Lobby- Bereich, auf der Sonnenterrasse und in der Bar sind die samtigen Vierbeiner herzlich willkommen. Für tierisches Vergnügen sorgt ein eigenes Hundeplanschbecken in der Hotelanlage.

Mit seinen 250 Dreitausendern und 1.600 km Wanderwegen ist das Ötztal prädestiniert für einen Wanderurlaub. Ob gemütliche Almspaziergänge, anspruchsvolle Gipfeltouren, actionreiche Mountainbiketouren oder familienfreundliche Seilbahnwanderungen - das Ötztal bietet Bergerlebnisse der Extraklasse mit jeglichen Schwierigkeitsstufen. Neben 12 Sommerbergbahnen sorgen über 100 Almen und Hütten für kulinarischen Genuss am Berg. Von Juni bis Oktober stehen von Bergführern geführte Gruppentouren am Programm, die von einfachen Routen für die Familie bis über Hochgebirgsrouten reichen. Die Königstal Wanderroute gilt als Wandertipp und kann direkt vom Hotel Riml aus gestartet werden. Eines der Highlights ist die Piccard Brücke in Obergurgl. Nur wenige Fahrminuten entfernt befindet sich das Timmelsjoch, das im Sommer von Hochgurgl nach Meran befahrbar ist. Der Piburger See oberhalb von Ötz ist ein Naturjuwel zum Baden oder Umherwandern. Ebenso imposant und faszinierend ist der Stuibenfall, Tirols größter Wasserfall mit einer Höhe von rund 160 Metern.

Wer das Ötztal auf zwei Rädern erleben möchte, wird vom 850 km langen Streckennetz an Mountainbike- Touren begeistert sein. Für weitere Annehmlichkeiten in Ihrem Aktiv-Urlaub sorgt der E-Bike-Verleih im Sportgeschäft RIML Sports in Obergurgl. Der 50 km lange Ötztal Radweg, wo man Kilometer statt Höhenmeter absolviert, erstreckt sich von Sölden bis zum Taleingang nach Haiming. Eine sportliche Tour, die in verschiedenen Etappen oder als Tagestour zurückgelegt werden kann. Das Ziel vieler Rennradfahrer ist die Timmelsjoch-Hochalpenstraße, die mit ihren 30 schlängelnden Kehren gleichermaßen Herausforderung ist und Sportgeist fordert. Sowohl Familien, als auch Naturliebhaber und Extremsportler kommen im Ötztal auf ihre Kosten.

Genießen Sie eine alpine und kulinarische Auszeit im Ski- & Wellnessresort Hotel Riml****s und erleben den einzigartigen Bergsommer in den Ötztaler Alpen. Alle weiteren Infos unter www.hotel-riml.com.

