„Schlagerinsel“ in Hildesheim: Ein Spaß für die ganze Familie Mit der „Schlagerinsel“ am 3. Juli 2022 in Hildesheim erwartet große und kleine Gäste ein fulminantes Unterhaltungs-Angebot mit Schlagerstars wie Michelle, Beatrice Egli und Thomas Anders.

Hildesheim (LCG) – Zu „Wer Liebe lebt“ tanzen, gemeinsam den Refrain von „Cheri, Cheri Lady“ singen und unbeschwerte Momente genießen – das erwartet die Gäste der „Schlagerinsel“ am 3. Juli 2022 in Hildesheim. Mit aufregenden Live-Acts in grandioser Partystimmung bietet das Konzert sowohl Bewohnern als auch Besuchern der Großstadt in Niedersachsen eine Veranstaltung der Extraklasse. So werden eine grandiose Bühnenshow mit zehn hochkarätigen Schlagerstars sowie ein umfassendes Rahmenprogramm den im Zentrum der Stadt gelegenen Volkfestplatz in Musik und Farbe tauchen.

„Im reichhaltigen Unterhaltungsangebot der ‚Schlagerinsel‘ ist für jeden Geschmack und Konzertfan etwas dabei. Unseren Gästen ein unbeschwertes Erlebnis in toller Atmosphäre zu gewährleisten, ist eine große Freude beim starken Festival-Comeback“, so media.one-Geschäftsführer Denis Pfannmüller.

Alle Stars der „Schlagerinsel“ in Hildesheim

Aktuell mit ihrem kürzlich erschienenen Album „Anders ist gut“ auf der Erfolgswelle schwimmend, ist Schlagersängerin Michelle eine der wohl renommiertesten Künstlerinnen ihres Genres. Die Ex-Partnerin von Matthias Reim und ehemalige „Let’s Dance“-Kandidatin ist bereits seit Jahren fester Bestandteil der Branche und konnte schon zahlreiche Auszeichnungen in Deutschland und Österreich für sich beanspruchen. Auf der „Schlagerinsel“ gibt die Musikerin Hits wie „Nicht verdient“, „Idiot“ und „In 80 Küssen um die Welt“ zum Besten.

„Die ‚Schlagerinsel‘ ist mehr als nur ein Konzert. Nach der harten, zweijährigen Durststrecke ist das Event ein Aufatmen für alle Künstlerinnen und Künstler und Fans. Die ‚Schlagerinsel‘ steht für Neuanfang sowie Lebensfreude. Mit unserer Show wollen wir den Gästen daher einen Tag voller Highlights bieten und einen schönen Start in die Saison ermöglichen“, so Schlagerstar Michelle.

Neben Michelle wird auf der „Schlagerinsel“ auch die aktuelle Ehefrau von Matthias Reim zu sehen sein – Fans können sich auf Christin Stark freuen. Erst Ende März ist die Sängerin Mutter einer Tochter geworden. Für die 32-Jährige das erste, den „Verdammt, Ich Lieb‘ Dich“-Interpreten bereits das siebte Kind. Ebenfalls Teil des Line-ups: Anna-Maria Zimmermann. Bei „Deutschland sucht den Superstar“ 2005 noch Sechstplatzierte gewesen, ist die gebürtige Gütersloherin mittlerweile nicht mehr aus der deutschen Schlagerbranche wegzudenken.

Seit geraumer Zeit vor allem nicht mehr aus dem Programm des ZDF wegzudenken, ist Giovanni Zarrella. Mit seiner ganz eigenen Show landete der Moderator zuletzt einen Erfolg nach dem anderen. Auf der „Schlagerinsel“ wird das ehemalige „Bro’Sis“-Bandmitglied nun jedoch wieder live und in Farbe auftreten. Ebenso wie Thomas Anders. Der Musikproduzent und ist eine Koryphäe der Branche und mit einer der bekanntesten Stars der Veranstaltung.

Früher ebenfalls in einer Musikgruppe, aktuell jedoch als Solo-Künstler unterwegs, ist auch „Caught in the Act“-Star Eloy de Jong Teil des Star-Aufgebots. Mit DSDS-Star Beatrice Egli und „Weisst was ich mein“-Interpret Vincent Gross finden sich zudem Vertreter der Schweiz auf der „Schlagerinsel“. Bernhard Brink und „Die immer lacht“-Sängerin Kerstin Ott komplettieren das erstklassige Line-up.

Das umfassende Angebot der „Schlagerinsel“

Doch nicht nur musikalische Unterhaltung wird beim „Back 2 Live“-Festival geboten – auch wird es nicht an Spiel und Spaß sowie geschmacklichen Highlights fehlen. Denn neben den Auftritten der Künstler finden sich auf dem Festivalgelände zudem Pfeilwerfen, Merchandising sowie diverse Food- und Getränkestände. Von asiatisch, Burger, Pulled Pork, Langos, Pommes, Bratwurst und Steaks, Buletten bis hin zu süßen Speisen wie Donut, Crêpes, Slush und Eis ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Über den öffentlichen Bereich hinaus, erstreckt sich die Veranstaltung zudem über einen VIP-Bereich inklusive großer Terrasse, Buffet und Bar. Und auch kleine Schlagerfans kommen auf ihre Kosten: Eine acht Stunden offene „Kids World“ mit Hüpfburgen, Piratenshow und Animation rundet das familienfreundliche Angebot der „Schlagerinsel“ ab.

Noch mehr „Schlagerinsel “

Im Zuge der Eventreihe „Back 2 Live“ werden die Stars der „Schlagerinsel“ nach Berlin und Hildesheim auch am 30. Juli in Hamburg und am 27. August 2022 in Oberhausen zu sehen sein. Ebenfalls kommen auch österreichische Fans nicht zu kurz: Am 3. September 2022 geben die Stars ihr Programm überdies auf der Wiener Donauinsel zum Besten. Und auch für Freunde der 1990er-Jahre hält „Back 2 Live“ etwas Besonderes bereit: Am Tag vor der „Schlagerinsel“, dem 2. Juli 2022, wird bereits die „90s Super Show“ den Gästen in Hildesheim ordentlich einheizen.

Tickets für die „Schlagerinsel“ sind ab 14,80 Euro erhältlich – für Kinder bis zwölf Jahre ist der Eintritt kostenfrei. Plätze in der begehrten VIP-Lounge gibt es jeweils ab 109 Euro. Weitere Informationen auf schlagerinsel.com

Über media.one

Seit fast 30 Jahren sind die Unternehmen der eventcom-Gruppe im Bereich Eventmarketing und Veranstaltungsmanagement erfolgreich. Heute gehören sie zu den größten bundesweit agierenden Veranstaltungsagenturen in Deutschland, die sich auf die Entwicklung, Vermarktung und Umsetzung öffentlicher Großevents spezialisiert haben. Die Produktionen reichen vom Clubevent über das klassische Incentive bis hin zum Festival mit vielen tausenden Besuchern. Mit mehr als 5.000 erfolgreich durchgeführten Veranstaltungen und über fünf Millionen Besuchern blickt media.one auf eine sehenswerte Bilanz der letzten Jahre zurück. Weitere Informationen auf eventcom.group

