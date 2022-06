„90s Super Show“: Hildesheim im Partyfieber

„90s Super Show“: Hildesheim im Partyfieber Pünktlich zum Start des Sommers wird die „90s Super Show“ in Hildesheim am 2. Juli 2022 für grandiose Unterhaltung in sommerlicher Atmosphäre sorgen und Besuchern ein großartiges Line-up an Musikern präsentieren.

Hildesheim (LCG) – Lange dauert es nicht mehr, dann dürfen sich Fans satter Beats und gefühlvoller Lyrics auf eine nostalgische Zeitreise in atemberaubender Atmosphäre freuen. So erwartet Hildesheim sowie Gäste der Stadt mit der „90 Super Show“ am 2. Juli 2022 ein Konzert der Superlative und Potpourri bester Unterhaltung, Kulinarik und Stimmung, live und open-air. Für musikalische Highlights sorgen die beliebtesten Stars der 1990er-Jahre, gefeiert wird der Start in die Sommersaison sowie die Liebe zur Musik- und Kulturbranche.

„Mit Hildesheim konnten wir den perfekten Standort für die ‚90s Super Show‘ gewinnen. Bereits seit Wochen arbeiten wir mit den Verantwortlichen vor Ort daran, den Besucherinnen und Besuchern am 2. Juli 2022 ein großartiges Comeback der 1990er-Jahre zu bieten. Nicht nur konnten wir zahlreiche Stars für das Konzert gewinnen, auch werden eine große Bühnenshow sowie ein umfassendes Entertainment-Angebot für ordentlich Stimmung sorgen“, so media.one-Geschäftsführer Denis Pfannmüller.

Das sind die Stars der „90s Super Show“ in Hildesheim

Wie vor zwanzig Jahren zu „Got To Get It“ tanzen, „Love Is Everywhere“ viben und bei „Herz an Herz“ mitsingen – alles möglich bei der zehnstündigen „90s Super Show“ in Hildesheim. Teil des vielversprechenden Line-ups sind die großen MTV- und VIVA-Ikonen des legendären Jahrzehnts. Unter anderem können sich Besucher auf 90s-Superstar Jasmin Wagner aka Blümchen freuen. Mit ihrer zuckersüßen Stimme eroberte der Teenie-Star in den 1990ern mit gerade einmal 15 Jahren die großen Bühnen Deutschlands und avancierte mit millionenfachen Plattenverkäufen sowie fünf Goldenen Schallplatten und zwei Echos schließlich zum absoluten Superstar ihrer Generation.

„Es ist ein unglaubliches Gefühl, wieder auf der Bühne stehen zu können. Gemeinsames Feiern, eine ekstatische Stimmung und vor allem die Begegnung mit den Fans – das macht die ‚90s Super Show‘ aus“, so Blümchen.

Neben Jasmin Wagner ebenfalls im Eurodance-Genre tätig und Teil des Star-Aufgebots der „90s Super Show“ ist Musiker Nana. Mit „Lonely“ bescherte der in Ghana geborene Sänger Fans weltweit einen echten Mega-Hit, war seitdem in diversen deutschen TV-Formaten zu sehen. Und auch mit den Auftritten von „Rednex“, „Fun Factory“ und „2 Unlimited“ dürfte ein Revival von Ohrwürmern sicher sein. Denn selbst nach zwanzig Jahren noch sind „Cotton Eye Joe“, „Close To You“ und „No Limits“ absolute Dauerbrenner auf jeder Party und somit Must-Haves der „90s Super Show“.

Überdies auf dem Konzert in Hildesheim zu sehen sein wird „East 17“. Die britische Boygroup um Brian Harvey, Terry Coldwell und John Hendy veröffentlichte von 1992 bis 1999 ganze fünf Alben und erreichte mit ihrem Song „Each Time“ Platz zwei in den UK-Charts. Damit messen können sich auch die Show-Acts „Culture Beat“, „Snap!“ und „Masterboy“, welche in den 1990er-Jahren mit „Mr. Vain“, „Rhythm Is A Dancer“ und „Everybody Needs Somebody“ unvergessene Erfolge erzielen konnten.

Vollendet wird das Band-Angebot der „90s Super Show“ schließlich von Eurodance-Duo „Captain Jack“ mit Frontmann Bruce Lacy. Hingegen solo auftreten wird Oliver Petszokat alias Oli P.. Der Schauspieler, Sänger und Moderator wurde mit „GZSZ“ zum Mädchenschwarm und seiner Single „Flugzeuge m Bauch“ schließlich auch in der Musik-Branche bekannt. Für pochende Beats sorgt DJ Quicksilver.

Kulinarik, Spiel und Spaß: Das bietet die „90s Super Show“ sonst noch

Neben dem Line-up kann die „90s Super Show“ auch mit einem vielfältigen Extra-Angebot punkten. So sorgen verschiedene Sitzinseln, ein Spiele und Aktionen anbietender Stand von „Wisst Ihr noch die 90er…“ sowie ein RBB-Bus und ein XXL-Truck inklusive Bar für die Rundum-Unterhaltung. Zudem wird auch kulinarisch einiges geboten. Denn das vielfältige Angebot an Gastronomie-Ständen bietet Genuss für jeden Geschmack – egal ob asiatisch, Burger, Pulled Pork, Langos, Pommes, Bratwurst und Steaks, Buletten bis hin zu süßen Speisen wie Donut, Crêpes, Slush und Eis.

Im exklusiven VIP-Zelt können Gäste außerdem einen Zugang zur eigenen Terrasse sowie kostenfreie Getränke und warme Speisen genießen. Dass man dabei einem der Künstler über den Weg läuft, ist nicht unwahrscheinlich.

Noch mehr „90s Super Show“

Nach Berlin und Hildesheim wird die Gruppe der „90s Super Show“ im Zuge der Eventreihe „Back 2 Live“ am 30. Juli auch in Hamburg und am 27. August 2022 in Oberhausen auftreten. Am 3. September 2022 geben die Stars ihr Programm überdies auf der Wiener Donauinsel zum Besten. Und auch für Schlager-Fans hält „Back 2 Live“ etwas Besonderes bereit. Am 3. Juli 2022, einen Tag nach der „90s Super Show“, geht es in Hildesheim mit der „Schlagerinsel“ weiter – inklusive Stars wie Beatrice Egli, Thomas Anders, Kerstin Ott und vielen mehr.

Tickets für die „90s Super Show“ sind bereits ab 14,80 Euro erhältlich. Plätze in der begehrten VIP-Lounge gibt es jeweils ab 109 Euro. Mehr Informationen auf 90s-supershow.de

