Südbahnbühne Semmering - Kultur, Natur, Wissenschaft & Kulinarik

Presseinformation zur Programmpräsentation

Die neu gegründete Südbahnhotel Kultur GmbH bietet ab Sommer 2022 ein ganzjähriges, internationales Kulturprogramm unter dem Titel "Südbahnbühne Semmering" Kultur, Natur, Wissenschaft & Kulinarik!

Um ganzjährig Publikum an den Semmering zu bringen, wird im Südbahnhotel Semmering ein künstlerisch hochwertiges, eigenständiges Kulturprogramm angeboten, das inhaltliche Themen verbindet und dadurch mehrtägige Angebote schafft.

Die Veranstaltungen werden schwerpunktmäßig an Wochenenden stattfinden, stets kombiniert mit lokalen Freizeitangeboten und hochwertiger Gastronomie.

Künstlerische Schwerpunkte werden vor allem mit dem Musikprogramm von Klassik bis Jazz gesetzt, sowie mit szenischen Produktionen, die auf das Südbahnhotel abgestimmt sind. Darüber hinaus werden Verbindungen zwischen Wissenschaft und Kunst geschaffen und in Veranstaltungen, Symposien und Workshops präsentiert.

Die Programme richten sich an kulturinteressierte, aktive Besucher*innen aus den großen Ballungsräumen, an Familien mit Kindern und an Besucher*innen aus der Region. Umweltfreundliche Anreise, Unterkünfte in der Umgebung, ergänzende Freizeitangebote müssen bei der Gestaltung der Angebote berücksichtigt und kommuniziert werden.

Als Ergebnis soll ein Besuch der Südbahnbühne Semmering ein perfektes Wochenende mit Kultur, Outdooraktivitäten, Wissensgewinn und Genuss bieten – ein touristisches Gesamtpaket für einen Kurzurlaub in den Wiener Alpen.

2022 wird mit folgenden nationalen und internationalen Kultur-Institutionen kooperiert: Internationale Sommerakademie der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien (MDW), Sommerakademie der Wiener Philharmoniker, Volksoper Wien, Burgtheater, Gustav Mahler Festival Steinbach, Tanzschule Chris Lachmuth, JAM MUSIC LAB Private University (JMLU), IMC Fachhochschule Krems, Österreichische Filmakademie.

Erfahren Sie mehr zum Programm 2022 in unserer Presseinformation im Anhang sowie unter suedbahnhotel-kultur.at

Mit herzlichen Grüßen

Sonja Soukup

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Sonja Soukup

Kommunikation

Telefon: 0664 536 01 39

E-mail: presse@suedbahnhotel-kultur.at

Website: www.suedbahnhotel-kultur.at