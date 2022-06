SONNENTOR feiert Wiedereröffnung in Grazer Sporgasse

SONNENTOR feiert Wiedereröffnung in Grazer Sporgasse In der Grazer Innenstadt wird von 10. bis 11. Juni die Wiedereröffnung des SONNENTOR Geschäfts in der Sporgasse gefeiert. Nach dem 10-jährigen Jubiläum des Standortes im vergangenen Herbst war es Zeit, das Geschäftslokal neu herauszuputzen. Teamleiterin Andrea Klamminger und ihre Kolleginnen freuen sich über einen Neustart mit neuem Ladenbaukonzept und darauf, die Kundinnen und Kunden nach der Umbauphase herzlich begrüßen zu dürfen.

„In den letzten zwei Tagen vor der Wiedereröffnung haben wir dafür gesorgt, dass alle sonnigen Produkte einen schönen Platz im frisch renovierten Geschäft finden“, berichtet Andrea Klamminger und ergänzt: „So haben wir in etwa 800 Doppelkammerbeutel-Teepackungen sowie rund 1.900 Gewürzpackungen in die neuen Regale geschlichtet. Das ist eine beachtliche Menge, jedoch haben wir als Team zusammengeholfen und sind so gut und mit Freude an der Arbeit vorangekommen. Nun freuen wir uns auf unsere langjährigen Kundinnen und Kunden, die wir während der Umbauphase vermisst haben.“

Die Geschichte vom Geschäftslokal in der Sporgasse 10

Einstmals gegründet als Hofapotheke des Erzherzogs Karl fand das Geschäftslokal schließlich nach 447 Jahren seine Nutzung als SONNENTOR Geschäft. Der Grundgedanke war derselbe, denn auch dort wurde vorrangig altes Kräuterwissen zur Heilung angewandt. Dies passt mit der Philosophie von SONNENTOR einwandfrei zusammen – denn gegen alles ist ein Kraut gewachsen! Das Geschäft mit seinem alten Gewölbe und den Säulen, die ideal in das neue Ladenbaukonzept integriert sind, lässt das Einkaufen zum Erlebnis werden.

Einzigartiges Einkaufserlebnis und nachhaltige Geschenkideen

Genuss trifft bei SONNENTOR auf bäuerliche Tradition und modernes Design. „Auch in diesem Geschäft setzen wir auf unser neues Ladenbaukonzept. Optimale Orientierung und ein erlebnisreicher Einkaufsbesuch sind unseren Fans dank der individuellen Ladenbauelemente sicher. Natürlich gibt es auch immer aktuelle Saisonhighlights zu entdecken“, berichtet Berndt Kienmeyer, Franchise Ansprechpartner bei SONNENTOR. Fans dürfen sich auf das bunte Bio-Sortiment an Tees, Gewürzen, Kaffee und vielen weiteren Produkten wie Keksen und Sirupen freuen. Natürlich zählt dazu auch eine Auswahl an kreativen und nachhaltigen Geschenkideen für viele verschiedene Anlässe, die das Team liebevoll per Hand verpackt.

Über SONNENTOR

SONNENTOR wurde 1988 gegründet und gilt seit über 30 Jahren als Pionier der Bio-Branche. Vor allem die bunten Produktinnovationen im Tee- und Gewürzsortiment haben das Waldviertler Unternehmen international bekannt gemacht. Fans schätzen zudem das ökologische Engagement. Mit Verpackungen aus nachwachsenden Rohstoffen, Produkten ohne Palmöl und direktem Handel mit Bio-Bäuerinnen und -Bauern weltweit, zeigt der Kräuterspezialist: Es geht auch anders! Das Unternehmen mit Sitz in Sprögnitz bei Zwettl hat 370 Mitarbeitende in Österreich und 160 in Tschechien. Mehr Infos unter: www.sonnentor.com

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen & Kontakt

SONNENTOR Kräuterhandels GmbH

Lisa Roithner

Tel.: +43 (0) 2875 / 7256

E-Mail: presse@sonnentor.at