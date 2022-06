Acht Politiker*innen hospitierten im Kindergarten

#kindergartenbraucht Bildungspolitiker*innen mit Einblick in den Kindergartenalltag

die vier größten privaten Kindergartenträger Wiens, Diakonie Bildung, Kinderfreunde Wien, KIWI - Kinder in Wien und St. Nikolausstiftung, haben Bildungspolitiker*innen eingeladen, einen Tag in einem Kindergarten zu hospitieren. Bettina Emmerling, Marcus Gremel, Sibylle Hamann, Martina Künsberg-Sarre,Julia Malle, Judith Pühringer, Felix Stadler und Harald Zierfuß kamen der Einladung bisher nach und verschafften sich einen Tag lang Einblick in den Kindergartenalltag. Lesen Sie in der beigefügten Presseinformation zu welcher Konklusio sie gekommen sind.

Mit freundlichen Grüßen

Michaela Müller-Wenzel

Wiener Kinderfreunde

T: +43(0)1/40125-20060

michaela.mueller-wenzel@wien.kinderfreunde.at,

www.wien.kinderfreunde.at

Facebook/Instagram: KinderfreundeWien