PHH beriet Invest AG bei Investment in Aviloo GmbH

PHH berät Invest AG beim Investment in AVILOO GmbH PHH Rechtsanwälte beriet die Invest Unternehmensbeteiligungs AG, einen von vier rechtlich selbstständigen Partnerfonds unter der Dachmarke Raiffeisen Invest Private Equity, bei einem finanziellen Equity-Investment in das Automotive-Startup, AVILOO GmbH. Ein PHH Team um Philip Rosenauer leitete das Investment für die Invest AG.

Der Gesundheitszustand einer Elektrobatterie ist von erheblicher Bedeutung für die Ermittlung des Fahrzeugwerts eines gebrauchten Elektroautos. AVILOO unterstützt hier maßgeblich. Das in Wiener Neudorf ansässige und aufstrebende Startup testet mittels Machine-Learning-Algorithmen die Qualität von Batterien bei Elektro- und Plugin-Hybridautos. Mit den Equity-Investments im mittleren siebenstelligen Bereich von Invest AG und deren Co-Investor, dem European Innovation Council Fund (EIC), möchte AVILOO Marktführer in Europa bei Batterietests werden und an der Etablierung eines Gebrauchtwagenmarktes für Elektrofahrzeuge maßgeblich mitwirken.



Die Gesellschafter-Geschäftsführer Nikolaus Mayerhofer und Wolfgang Berger sowie deren Mitgesellschafter Marcus Berger (COO/CFO) bleiben an AVILOO beteiligt und führen gemeinsam weiterhin die Geschäfte. Sowohl mit der Invest AG als auch mit dem EIC hat AVILOO erfahrene Finanzinvestoren an Land gezogen. „Seit geraumer Zeit beobachten wir den Erfolgskurs von AVILOO und sind beeindruckt, welche Innovationskraft die Entwickler/innen beweisen. Mit unserem Investment wollen wir dem Startup den notwendigen Schwung mitgeben, um eine erfolgreiche internationale Expansion durchzuführen“, so Christoph Hikes, Vorstand der Invest AG.



PHH Rechtsanwälte beriet und begleitete die Invest AG bei den Vertragsverhandlungen und dem erfolgreichen Abschluss des Investments. Philip Rosenauer (Counsel), der die Transaktion seitens PHH leitete, ist stolz über das Ergebnis: „Wir freuen uns, die Invest AG bei der Verwirklichung dieses Investment-Cases unterstützt zu haben und wünschen mit dieser Equity-Beteiligung in die AVILOO viel Erfolg.“ Neben Rosenauer waren Rainer Kaspar (Partner; Corporate/M&A), Nicolaus Mels-Colloredo (Partner; Arbeitsrecht), Julia Fritz (Partnerin; Real Estate), Wolfgang Guggenberger (Rechtsanwalt; Commercial), sowie Ramona Maurer und Dominic Zehetgruber (Rechtsanwaltsanwärter:in) im PHH Transaktionsteam.



AVILOO wurde von Brandl Talos, unter der Leitung von Markus Arzt (Partner), sowie Elena Ciresa (Rechtsanwaltsanwärterin) und Roman Schlemaier (Rechtsanwaltsanwärter), rechtlich vertreten. Der EIC wurde von Binder Grösswang, unter der Leitung von Andreas Hable (Partner) und Hermann Beurle (Rechtsanwalt), sowie Johanna Maria Müller (Rechtsanwaltsanwärterin), vertreten.

Über PHH Rechtsanwälte

PHH Rechtsanwälte ist eine der führenden Wirtschaftskanzleien Österreichs und national sowie international als solche mehrfach ausgezeichnet. Unsere insgesamt elf PHH-Partner und rund 80 Mitarbeiter arbeiten in Experten-Clustern, die von M&A über Prozessführung, Bank- und Finanzrecht, Steuerplanung bis hin zu Immobilienrecht reichen. Wir stehen für hochqualifizierte Rechtsberatung, Loyalität und kreative Lösungen. Mehr Infos unter www.phh.at



