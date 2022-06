Babette's Tour de Manufaktur am 1. Juli 2022 - ein Blick hinter die Kulissen der Wiener Gewürzexperten

Terminankündigung Babette's Tour de Manufaktur - ein Blick hinter die Kulissen der Wiener Gewürzexperten Freitag, 1. Juli 2022, 15-18 Uhr Dreihausgasse 9, 1150 Wien inklusive Showrösten

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Medienpartner,

am 1. Juli 2022 gibt es die Gelegenheit, den Gewürzexperten von Babette's über die Schultern zu schauen und in die faszinierende Welt der Aromen einzutauchen. Bei der exklusiven Führung bekommen die Teilnehmer einen Eindruck, wieviel Sorgfalt und Know-how in der Verarbeitung hochwertigster Gewürze steckt.

Das Team rund um Babette's Chefin Nathalie Pernstich lädt zum Riechen und Schmecken und Ausprobieren in die Gewürzmanufaktur in den 15. Wiener Gemeindebezirk. Beobachten Sie Pfeffer, Zimt und Co unter dem Mikroskop, legen Sie beim Rösten, Mahlen und Mischen von Gewürzen selbst Hand an und verkosten Sie Spicy Drinks und würzige Snacks.

Als Souvenir nimmt jeder Besucher eine Dose des selbstgemachten Gewürz-Mix mit nach Hause.

Ein einmaliges Erlebnis, das ganz neue Einblicke in die Welt des Kochens bietet!

Anmeldungen sind ab sofort unter https://babettes.at/Events/Tour-de-Manufaktur/ möglich. Die Teilnahmegebühr beträgt 24 Euro.

Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Beste Grüße, Eva Nahrgang

