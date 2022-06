FESTIVAL RETZ "OFFENE GRENZEN" 2022 - Programm

7. bis zum 24. Juli 2022 - "ELIAS" von Felix Mendelssohn Bartholdy - Stadtpfarrkirche St. Stephan / Retz

„ELIAS“ - FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY

Nach zweijähriger Abstinenz ist das Festival Retz mit einer großen Kirchenoper zurück auf der Bühne! Für die szenische Aufführung in der Retzer Stadtpfarrkirche St. Stephan wurde ein Meisterwerk der sakralen Kompositionskunst ausgewählt: „ELIAS“ von Felix Mendelssohn Bartholdy, das sich mit nach wie vor aktuellen Themen auseinandersetzt: Was ist wahr? Was ist falsch? Was ist gesichertes Wissen oder zumindest evident? Was ist Unfug? Was Scharlatanerie? Und wie lässt sich diese entlarven?

Die auf die Gegebenheiten der Retzer Stadtpfarrkirche St. Stephan adaptierte Retzer Fassung von Joachim Linckelmann, Monika Steiner und Andreas Schüller mit kammermusikalischer Bläserbesetzung gewährleistet klangliche Transparenz, bewahrt aber zugleich den sinfonischen Charakter und eine hohe dynamische Bandbreite dieses chorgewaltigen Meisterwerks. Freuen Sie sich auf Matthias Helm, Bernarda Bobro, Monika Schwabegger, Daniel Johannsen und das TERPSICHOREvocalensemble unter der musikalischen Leitung von Andreas Schüller.

KONZERTREIGEN & LITERATURPFAD

Das Programm macht dem Namen „Festival Retz - offene Grenzen“ alle Ehre. Künstler:Innenformationen unterschiedlichster Herkunft und Stilrichtungen gestalten einen bunten, musikalischen Reigen an verschieden Spielorten. Von Soul, Jazz, Tango Nuevo und Weltmusik bis hin zu Eigenkomposition voller Virtuosität und Einfallsreichtum spannt sich der Bogen, den musikalische Größen in Retz dem Publikum präsentieren. Freunde des klassischen Gesangs laden Daniel Johannsen & Andreas Fröschl zu einem Liederabend ins Kulturhaus Schüttkasten. Franui Musicbanda & die Strottern präsentieren ihre musikalische Hommage an Franz Schubert - „Franzensfeste“ im Dominikanerkloster. Den Höhepunkt des Konzertreigens bildet das Galakonzert auf Schloss Schrattenthal von Weltstar Adam Plachetka und Kateřina Kněžíková.

Spät abendlich lädt das Festival Retz in den „Festivalgarten“ in die ehemalige K&K Weinprüfstelle am Hauptplatz 23 zu einem stimmungsvollen Ausklang mit musikalischen und kulinarischen Spezialitäten:

Marie Spaemann & Christoph Bakanic verzaubern mit groovigen Basslines und atmosphärischen Klangfarben, das Jazz Ensemble Aufmessers Schneide performt in eindrücklich emotionaler Tiefe und TROI entwickelt seine eigene mitreissende Klangsprache zwischen Wienerlied und Jazz.

Die Lesungen des Jahres 2022 werden sich ebenfalls mit den Herausforderungen unserer aktuellen, Lebenssituation, den Einflüssen der Medien und der unterschiedlichen Wahrheiten auseinandersetzten. Es lesen Elias Hirschl aus „Salonfähig“, Stefan Kutzenberger aus „Jokerman“, Peter Henisch aus „Pepi Prohaska Prophet“ sowie Sabine Haupt aus Asa Wikforss „Hörensagen“. Agnes Wolf & Alexander Löffler gestalten eine musikalisch-literarische Matineé und Pfarrer Clemens Beirer setzt sich in seinem Vortrag mit den zeitgenössischen Aspekten des Oratoriums „Elias“ auseinander.

VORSTELLUNGSTERMINE „ELIAS“

Vorstellungen: 7./10./14./16./23. und 24. Juli 2022 – jeweils 19:30 Uhr

