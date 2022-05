„Schmuckstars“-Awards expandieren nach Deutschland

„Schmuckstars“-Awards expandieren nach Deutschland Very Media und das führende deutsche Fachmedium „GZ“ des Untitled Verlags bringen österreichisches Erfolgsformat für die Uhren- und Schmuckbranche nach Deutschland. Premiere für „Schmuckstars“-Gala mit Preisverleihung am 2. Oktober 2022 in Hamburg.

Bilder zur Meldung in der Mediendatenbank

Video zur Meldung auf Youtube

Hamburg/Wien (LCG) – Seit nunmehr vier Jahren zeichnet Schmuckstars jährlich die besten Juweliere, Uhrmacher sowie Gold- und Silberschmiede Österreichs in puncto Service, Kreativität, Kompetenz, Beratung, zukunftsorientierte Konzepte und Ambiente aus. Der Award gilt als der „Oscar“ der österreichischen Uhren- und Schmuckbranche und ist eine Initiative im Dienst von Einkaufserlebnis und Qualität am Wirtschaftsstandort Österreich.

Durch die Kooperation der deutschen Uhren- und Schmuck-Fachzeitschrift „GZ“ und Very Media als Eigentümerin von „Schmuckstars“ werden künftig auch deutsche Qualitätsbetriebe des Uhren- und Schmuckhandels, sowie der Goldschmiede- und Uhrmacherkunst, ausgezeichnet und ihre Leistungen sichtbar gemacht. Ausgerichtet wird Deutschlands erste „Schmuckstars“-Gala im Rahmen der Luxusausstellung für Uhren- und Schmuck „The Show“ im Hamburger „Nordevent Panoramadeck“ am Sonntag, den 2. Oktober 2022.

Eventexport nach Deutschland: Premiere für österreichisches Award-Format

Kommen Award- und Eventformate zumeist aus dem Ausland nach Österreich, werden die Schmuckstars als erstes österreichisches Erfolgsformat vom deutschen Markt übernommen.

„Die Expansion zu unseren Nachbarn bestätigt die Qualität und das Image der ‚Schmuckstars‘-Awards und insbesondere der ‚Schmuckstars‘-Gala. ‚Schmuckstars‘ wird am deutschen Wirtschaftsstandort die gleichen Impulse für heimisches Kunsthandwerk, Einkaufserlebnis vor Ort und Service am Kunden setzen, wie das in Österreich bereits seit 2019 erfolgreich gelingt. Der Eventexport unterstreicht die Relevanz für die Branche sowie das Alleinstellungsmerkmal der Auszeichnung im nationalen Vergleich“, so „Schmuckstars“-Initiator und -Gründer Christian P. Lerner.

„‚Schmuckstars‘ ist eine wichtige Initiative, die den Uhren- und Schmuck-Fachhandel in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit stellt. Schmuckstars bietet Konsumentinnen und Konsumenten Orientierung für ausgezeichnete Leistungen deutscher Betriebe und damit einen transparenten und nachhaltigen Mehrwert für die deutsche Branche“, so Christian Jürgens, Geschäftsführer des Untitled Verlags. Er ergänzt: „Nachdem wir die Awards und vor allem die Gala drei Jahre beobachtet und viele begeisterte Stimmen auch deutscher Gäste der ‚Schmuckstars‘-Gala vernommen haben, freuen wir uns, in Zukunft ‚Schmuckstars‘-Awards Deutschland gemeinsam mit Very Media zu veranstalten.“

Das gesamte Setting, der Ablauf sowie die Inszenierung und Organisation des österreichischen Originals werden für Deutschland übernommen und von Very Media in Partnerschaft mit „GZ“ verantwortet. Als Technikpartner der Preisverleihung bei Schmuckstars Deutschland fungiert das Wiener Unternehmen Concept Solutions und sorgt für Bild und Ton. Für die Produktion der Filme und Einspieler der Finalisten zeichnet auch in Deutschland der Wiener Videopartner Bildwerk verantwortlich. Durch den exklusiven Galaabend führt Publikumsliebling und „Schmuckstars“-Österreich-Moderatorin Silvia Schneider.

Über „Schmuckstars“

Seit ihrer Einführung 2019 gelten die Schmuckstars-Awards als die „Oscars“ der heimischen Uhren- und Schmuckbranche und als wichtige Initiative im Dienst von Einkaufserlebnis und Qualität am Wirtschaftsstandort Österreich. Mit der Galanacht der Uhren und Juwelen veranstaltet Schmuckstars-Initiator Christian P. Lerner die größte österreichische Awardshow des Uhren- und Schmuckhandels. In insgesamt zwölf Kategorien werden einmal pro Jahr die „Schmuckstars“-Awards für besonderes Engagement, für Service am Kunden, handwerkliche Kreativität, stilvolles Ambiente und zukunftsorientierte Konzepte verliehen. Schmuckstars steht im Dialog mit der gesamten österreichischen Uhren- und Schmuckbranche und rückt heimische Akteure in den Vordergrund. Weitere Informationen auf schmuckstars.com

+++ BILDMATERIAL +++

Das Bildmaterial steht zur honorarfreien Verwendung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Weiteres Bild- und Informationsmaterial im Pressebereich auf leisurepr.de (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

leisure communications

Helena Zacher

Tel.: +49 176 30427819

hzacher@leisure.at

http://www.leisurepr.de