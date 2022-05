Terminankündigung: FH Campus Wien – Campus Lectures im Juni aus den Bereichen Soziales, Physiotherapie und Tax Management

TERMINANKÜNDIGUNG FH Campus Wien: Campus Lectures im Juni aus den Bereichen Soziales, Physiotherapie und Tax Management

Gleich vier Mal lädt die FH Campus Wien im Juni bei Campus Lectures aus unterschiedlichen Bereichen zu Austausch und Diskussion mit Expert*innen. In der Campus Lecture des Studiengangs Physiotherapie stehen neue Forschungsansätze im Mittelpunkt, die der Wirksamkeit von Physiotherapie mit geeigneten Methoden auf den Grund gehen. Als Survivaltraining für Eltern und Pädagog*innen im Umgang mit pubertierenden Jugendlichen versteht sich die Campus Lecture vom Masterstudium Kinder- und Familienzentrierte Soziale Arbeit. Modelle für eine zukunftsgerichtete Steuerberatung werden beim Bilanzabend aus dem Bereich Tax Management analysiert. Mit weiblicher Lebensfreude bis ins hohe Alter und Biographiearbeit beschäftigt sich das Bachelorstudium Soziale Arbeit.

Campus Lecture am 2. Juni 2022, 17.30-19.00 Uhr

Physiotherapie ist keine Pille – warum Komplexität manchmal auch gut sein kann

FH Campus Wien, Favoritenstraße 226, 1100 Wien, Raum A.-1.04

Können neuere Forschungsansätze dazu beitragen, der Wirksamkeit von Physiotherapie mit geeigneteren Methoden auf den Grund zu gehen? Welche Risiken und Nebenwirkungen (oder vielleicht sogar Chancen) birgt das für die Physiotherapie von morgen? Im Vortrag wird die Anwendung des Rahmenkonzepts zur Entwicklung komplexer Interventionen des Medical Research Council (MRC) und National Institute for Health Research (NIHR) für die Physiotherapie diskutiert.

Vortragende

> Prof.in Dr.in rer. medic. habil. Susanne Saal

Physiotherapeutin und Gesundheitswissenschaftlerin, Leiterin Bachelorstudium Physiotherapie an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft der Medizinischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Anmeldung

Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung wird gebeten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Eva Jöchtl, eva.joechtl@fh-campuswien.ac.at. Weitere Informationen finden Sie hier.

Campus Lecture am 9. Juni 2022, 17.15 Uhr

Survival Training für Eltern und Pädagog*innen

FH Campus Wien-Standort: Kelsenstraße 2, 1030 Wien, Raum S.E.12

Überforderung, Hilflosigkeit und Unsicherheit sind nur ein Bruchteil jener Gefühle, mit denen Eltern und pädagogische Fachkräfte in der Entwicklungsphase der Pubertät ihrer Kinder bzw. der ihnen anvertrauten Jugendlichen konfrontiert werden. Was braucht es seitens der Erwachsenen, um diese oftmals krisenhafte und ausweglos erscheinende Zeit zu überleben? Als ein Survival Training der besonderen Art werden im Vortrag Handlungsmöglichkeiten und Haltungen erarbeitet.

Vortragende

> Evelyn Sailer, BA MA

> Claudia Schütz, BA MA

Beide sind Absolvent*innen des Masterstudiums Kinder- und Familienzentrierte Soziale Arbeit.

Anmeldung

Die Teilnahme ist kostenlos. Für Ihre Anmeldung oder Fragen kontaktieren Sie bitte kifasoz@fh-campuswien.ac.at. Weitere Informationen finden Sie hier.

Campus Lecture am 9. Juni 2022, 18.00 Uhr

Bilanzabend zu Finance as a Service – ein Modell für Ihre Klient*innen

FH Campus Wien, Favoritenstraße 226, 1100 Wien, Raum B.E.01

Die klassische Buchhaltung, wie wir sie kennen, ist mit großen Herausforderungen konfrontiert. Einerseits kann sie durch moderne Technologien zunehmend automatisiert ablaufen, andererseits verlangen Klient*innen immer häufiger nach einem ganzheitlichen Service für alle Finanzaspekte. Zukunftsgerichtete Steuerberatungen etablieren daher ein „Finance as a Service“ Modell für ihre Klient*innen, das den Fokus auf Controlling und Business Partnering legt.

Vortragende

> Martin Setnicka, BA MA MSc PhD

Leiter Zertifikatsprogramm Digitalisierung im Steuer- und Rechnungswesen, Leiter Zertifikatsprogramm Digital Accounting Business Partner für KMU, Lehre und Forschung Tax Management

> Bernhard Frühlinger, BSc MIB

Mitgründer und Geschäftsführer von Adam (www.meetadam.io), der digitale Controlling-Service für KMU. Zuvor Berater und Projektleiter für Controlling & Finance Themen bei Horváth & Partners.

Anmeldung

Die Teilnahme ist kostenlos, für Ihre Anmeldung oder Fragen kontaktieren Sie bitte taxmanagement@fh-campuswien.ac.at. Weitere Informationen finden Sie hier.

Campus Lecture am 13. Juni 2022, 17.00-19.00 Uhr

Mein Kleiderkasten. Weibliche Lebensfreude bis ins hohe Alter

FH Campus Wien, Favoritenstraße 226, 1100 Wien, Festsaal

Sozialarbeitende und Buchautorin Elizabeth Baum-Breuer präsentiert ihr Buch „Mein Kleiderkasten. Weibliche Lebensfreude bis ins hohe Alter – ein Bilderbuch und Leitfaden für Biographiearbeit". Dabei erzählt sie – gemeinsam mit teilnehmenden Frauen – vom gemeinsamen Stöbern und Erinnern während der Studie „Modefreuden – Kleidung als Aussage über Identität und Lebensgeschichte älterer Frauen“ an der Universität Wien. Im Anschluss sind alle Teilnehmenden eingeladen, gemeinsam darüber nachzudenken, wie Biographiearbeit anhand des Kleiderkastens in Sozialer Arbeit und Pflege sinn- und lustvoll umgesetzt werden kann.

Vortragende

> Dr.in Elizabeth Baum-Breuer

Langjährige Sozialarbeitende in Praxis, Lehre und Forschung (u.a. an der FH Campus Wien)

Anmeldung

Die Teilnahme ist kostenlos. Für Ihre Anmeldung oder Fragen kontaktieren Sie bitte sozialearbeit@fh-campuswien.ac.at. Weitere Informationen finden Sie hier.

Campus Lectures der FH Campus Wien

Die Campus Lectures sind eine Vortragsreihe des Campusnetzwerks der FH Campus Wien in Kooperation mit den Studiengängen Physiotherapie, Kinder- und Familienzentrierte Soziale Arbeit, Tax Management und Soziale Arbeit.

Mehr Informationen zu den Studiengängen

Bachelorstudium Physiotherapie: www.fh-campuswien.ac.at/physio-b

Masterstudium Kinder- und Familienzentrierte Soziale Arbeit: www.fh-campuswien.ac.at/kifasoz-m

Bachelorstudium Tax Management: www.fh-campuswien.ac.at/tax-b

Bachelorstudium Soziale Arbeit: www.fh-campuswien.ac.at/soz-b

FH Campus Wien – Hochschule für Zukunftsthemen

Mit über 8.000 Studierenden an sechs Standorten und fünf Kooperationsstandorten ist die FH Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Soziales, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 60 Studien- und Lehrgängen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung wird in derzeit neun fachspezifischen Kompetenzzentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Fachhochschule über die Campus Wien Academy ab. Die FH Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

