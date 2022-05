Presse-Info: Bepanthen von BAYER unterstützt die Schmetterlingskinder

Bepanthen von BAYER unterstützt die Schmetterlingskinder Zweimonatige Weihnachtsaktion 2021 brachte über 75.000 Euro für DEBRA Austria und die EB-Forschung



Haut und ihre Gesundheit – dieses gemeinsame Thema eint die Patientenorganisation DEBRA Austria – Hilfe für die Schmetterlingskinder und das Life-Science-Unternehmen Bayer. Während DEBRA Austria jene Menschen unterstützt, die mit der schmerzhaften und noch unheilbaren Hauterkrankung Epidermolysis bullosa (EB) leben, sorgt Bayer mit seiner Bepanthen Wund- und Heilsalbe für wirksame Hilfe bei geschädigter Haut . Um auf Epidermolysis bullosa vermehrt aufmerksam zu machen und den Betroffenen zu helfen, wurde 2016 die besondere Weihnachtskampagne „Bepanthen hilft den Schmetterlingskindern“ ins Leben gerufen und fand nun bereits zum sechsten Mal statt: Für jede im Zeitraum November und Dezember 2021 verkaufte Bepanthen Salbe 100g-Tube sowie Bepanthol SensiDaily 150ml ging 1 Euro als Unterstützung an DEBRA Austria. In den vergangenen sechs Jahren konnten im Rahmen dieser Aktion damit insgesamt unglaubliche 368.003 Euro an DEBRA Austria übergeben werden – ein großartiger Betrag, der schon viel Gutes für die „Schmetterlingskinder“ ermöglicht hat.

Nachhaltige Hilfe für die Schmetterlingskinder

Rund 30.000 Menschen leben in Europa mit dieser unheilbaren, schmerzhaften Hauterkrankung – 500 davon in Österreich. Betroffene werden als „Schmetterlingskinder“ bezeichnet, da ihre Haut so verletzlich ist, wie die Flügel eines Schmetterlings. EB bewirkt, dass die Haut schon bei der kleinsten Belastung Blasen bildet oder sogar reißt. DEBRA Austria hat sich das Ziel gesetzt, kompetente medizinische Versorgung für „Schmetterlingskinder" zu ermöglichen und durch gezielte Forschung die Chancen auf Linderung und Heilung zu erhöhen.

Die Weihnachtskampagne von Bepanthen unterstützt diese Arbeit aber nicht nur finanziell. Eine Vielzahl der österreichischen Apotheken konnte auch 2021 für die Kampagne begeistert werden. Die Bepanthen-Weihnachtsaktion war bis Jahresende in heimischen Apotheken präsent. Schaufensterplakate, Innenraum-Aufsteller und Regalelemente informierten die breite Öffentlichkeit über die seltene und nicht heilbare Hauterkrankung. So erreichte die Kampagne die Herzen von über 75.000 Österreicher*innen, die mit dem Kauf der Bepanthen Wund- und Heilsalbe bzw. Bepanthol SensiDaily nicht nur ihrer Haut, sondern auch den „Schmetterlingskindern“ etwas Gutes taten.

Bayer Austria übergibt 75.120 Euro für die Schmetterlingskinder

Bei der Scheckübergabe war die Freude auf allen Seiten groß. „Uns von Bayer ist es ein Herzensanliegen, gemeinsam mit DEBRA die Schmetterlingskinder zu unterstützen. Mit dieser Zusammenarbeit möchten wir dazu beitragen, auf eine seltene und bisher nicht heilbare Erkrankung hinzuweisen. Wir freuen uns, durch die Bepanthen-Weihnachtskampagne die medizinische Versorgung sowie Forschungsprojekte zur Entwicklung von EB-Heilungsansätzen nachhaltig fördern zu können“, erklärt Lieven Hentschel, Geschäftsführer der Bayer Austria.

Lieven Hentschel übergab den großartigen Untestützungsbetrag von 75.120 Euro an Dr. Rainer Riedl, Obmann und Mitgründer von DEBRA Austria. „Durch die österreichweite Präsenz in den Apotheken erreichen wir auch sehr viel Aufmerksamkeit für die noch unheilbare Erkrankung. Die besondere Unterstützung hilft den Schmetterlingskindern und ermöglicht uns, Forschungsaktivitäten voranzutreiben, um die Lebenssituation für Betroffene zu verbessern. Die Hoffnung auf Heilung macht es Schmetterlingskindern leichter, kleine Helden zu bleiben“, freut sich Dr. Rainer Riedl, Obmann von DEBRA Austria und selbst betroffener Vater.

