Premiere der „Schlagerinsel“: Die Publikumslieblinge sind zurück auf der Bühne

Premiere der „Schlagerinsel“: Die Publikumslieblinge sind zurück auf der Bühne Mit der „Schlagerinsel“ setzte media.one am Sonntag das „Back 2 Live“-Festival in Berlin fort. Fantastische Stimmung beim Bühnen-Comeback der Schlagerstars. Nächster Halt der Tournee am 3. Juli 2022 in Hildesheim.

Bilder zur Meldung in der Mediendatenbank

Berlin (LCG) – Beim zehnstündigen Mega-Event treten Stars gemeinsam auf, die normalerweise auch alleine ganze Stadien und Veranstaltungshallen füllen. Bei strahlendem Sonnenschein bestritten die großen Namen der Schlagerszene den zweiten Tag des „Back 2 Live“-Festivals am Zentralen Festplatz in Berlin und hatten jede Menge gute Laune und großartige Songs im Gepäck, die die Herzen der Schlagerfans höherschlagen ließen. Schon Stunden vor dem ersten Auftritt scharten sich tausende Besucher vor dem Festivalgelände, um ihre Stars endlich wieder live auf der Bühne zu erleben und die positive Festival-Atmosphäre zu genießen, die für die ganze Familie etwas zu bieten hatte.

Das Line-up der „Schlagerinsel“ kann sich sehen lassen: Michelle, Beatrice Egli, Kerstin Ott, DJ Ötzi, Thomas Anders, Bernhard Brink, Anna-Maria Zimmermann, Eloy de Jong, Vincent Gross und Diana Burger trafen hautnah auf ihre Fans und feierten gemeinsam mit ihnen einen ganzen Tag lang mit Hits, die zum Mitsingen und Schunkeln einladen. Bestens gelaunt war auch Moderator Sebastian von Mletzko, der schwungvoll durch den Tag führte, ein spontanes „Meet & Greet“ mit Beatrice Egli verloste, Kerstin Ott in den Bühnengraben begleitete und gemeinsam mit Fans und Eloy de Jong vor der Kamera posierte. Mit seinem Popschlager zählt der DJ und Sänger selbst zu den wichtigsten Vertretern der jungen Schlagerszene.

„Die Sonne scheint nur für uns, damit wir die Herzen tanzen lassen könnten“, strahlte Diana Burger und beeindruckte gemeinsam mit Bernward Büker mit ihrem Knaller-Duett „Bleib hier“, das kürzlich auch als Stereoact-Remix erschien.

Anna-Maria Zimmermann heizte der Menge mit ihrem romantischen Hit „Amore mio“ ein und ließ in ihre neue Single reinhören, die in zwei Wochen offiziell erscheinen wird.

Zimmermann ist beglückt, wieder auf der Bühne zu stehen: „Wir brauchen den Schlager nicht zum Überleben, aber zum Leben. Ich habe meine Fans so vermisst!“

Bernhard Brink, der erst vor wenigen Tagen seinen 70. Geburtstag feierte, landete auf der „Schlagerinsel“ einen Volltreffer mit seinen legendären Hits „Liebe auf Zeit“, „100 Millionen Volt“, „Lieben und Leben“ oder „Caipirinha“.

Thomas Anders legte extra eine Zwischenlandung auf der „Schlagerinsel“ ein, bevor er sich auf die Reise zu Florian Silbereisen zu „Das große Schlagerfest XXL“ in Dortmund macht. Spätestens bei seinen „Modern Talking“-Hits „Cheri Cheri Lady“ und „You’re My Heart, You’re My Soul“ kann sich die Menge kaum mehr halten und sing lautstark mit.

„Der Terminkalender ist heuer richtig voll. Den großen Festival-Auftakt auf der ‚Schlagerinsel‘ will ich mir keinesfalls entgehen lassen. So eine tolle Stimmung wie hier in Berlin habe ich schon lange nicht mehr erlebt“, meint Anders.

Der ehemalige „Caught In The Act“-Musiker Eloy de Jong feierte 2004 sein Comeback als Solokünstler und auf der „Schlagerinsel“ seinen großen Auftritt mit „Kopf aus – Herz an“, „Barfuß im Regen“ und „Immer für Dich da“, der von einer beeindruckenden Pyro-Show begleitet wurde.

Passend zum strahlenden Wetter gab Schlager-Newcomer Vincent Gross „Über uns die Sonne“ zum Besten und brachte mit, „Dieser Beat" und „Ohne Dich schlaf ich heut Nacht nicht ein“ zehntausende Hände in die Höhe.

Für die Berlinerin Kerstin Ott ist der Auftritt auf der „Schlagerinsel“ ein Heimspiel, bei dem sie mit ihren Fans im Bühnengraben auf Tuchfühlung ging. Sie heizte die Stimmung mit ihrer neuen Single „Einfach nein“ ein. Bei ihrem Mega-Hit „Die immer lacht“ wurde sie fast vom begeisterten Publikum übertönt.

Schlager-Queen Michelle begeistert mit ihrer Ode an die Liebe „Wer Liebe lebt“ und lässt in ihr neues Album reinhören. Mit Beatrice Egli geht es direkt von der „Schlagerinsel“ in das weit entfernte „Terra Australia“. Die Reise verkürzt sie mit Highlights der letzten Alben und sorgt für eine emotionale Landung mit „Mein Herz“.

Aus den österreichischen Alpen kam DJ Ötzi auf die Schlagerinsel und ließ den zweiten Festivaltag mit „Ein Stern“ und einem fulminanten Feuerwerk im Himmel über Berlin ausklingen. Inmitten des Publikums sorgt der Star für einen unvergesslichen Festivaltag, bei dem ein Mega-Hit den nächsten jagte und die Superstars des Schlagers sich das Mikro in die Hand gaben.

„Beim ‚Back 2 Live‘-Festival fällt der Startschuss für das große Comeback! Die Branche braucht ihre großen Auftritte wieder und die Fans endlich wieder das gemeinsame Erlebnis. Es ist schön zu sehen, wie alle großen Namen der Schlagerszene gemeinsam feiern und wie positiv die Stimmung nach zwei Jahren Zwangspause ist“, bilanziert Veranstalter Denis Pfannmüller (media.one).

„Die ‚Schlagerinsel‘ am ‚Back 2 Live‘-Festival hat meine Erwartungen übertroffen. Es war ein großartiges Gefühl, wieder gemeinsam mit Fans und Kolleginnen und Kollegen feiern zu können – inklusive super Wetter, einem tollen Festivalgelände und grandioser Stimmung“, meint Schlagersängerin Anna-Maria Zimmermann.

Die großen Stars des Schlagers sind wieder am 3. Juli 2022 in Hildesheim bei der „Schlagerinsel“ zu sehen. Tickets und weitere Informationen auf schlagerinsel.com

Über media.one

Seit fast 30 Jahren sind die Unternehmen der eventcom-Gruppe im Bereich Eventmarketing und Veranstaltungsmanagement erfolgreich. Heute gehören sie zu den größten bundesweit agierenden Veranstaltungsagenturen in Deutschland, die sich auf die Entwicklung, Vermarktung und Umsetzung öffentlicher Großevents spezialisiert haben. Die Produktionen reichen vom Clubevent über das klassische Incentive bis hin zum Festival mit vielen tausenden Besuchern. Mit mehr als 5.000 erfolgreich durchgeführten Veranstaltungen und über fünf Millionen Besuchern blickt media.one auf eine sehenswerte Bilanz der letzten Jahre zurück. Weitere Informationen auf eventcom.group

+++BILDMATERIAL+++

Das Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Weiteres Bild- und Informationsmaterial im Pressebereich auf leisurepr.de (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

leisure communications

Stefanie Harnoncourt-Unverzagt

Tel.: +43 699 19141300

sharnoncourt@leisure.at

http://www.leisurepr.de