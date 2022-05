Emotionaler und stürmischer Auftakt des „Back 2 Live“-Festivals in Berlin

Emotionaler und stürmischer Auftakt des „Back 2 Live“-Festivals in Berlin Nach zwei Jahren der pandemiebedingten Pause läutete die „90s Super Show“ am Samstag das zweitägige „Back 2 Live“-Festival in Berlin ein – und sorgte für eine fulminante Rückkehr des Live-Entertainments mir tausenden Fans. Am 2. Juli 2022 geht es in Hildesheim weiter.

Berlin (LCG) – Mit der „90s Super Show“ am Samstag, den 21. Mai 2022, ist der Startschuss für das Berliner Festival-Wochenende „Back 2 Live“ gefallen. So erwartete Besucher des Mega-Events ein grandioses Line-up aus MTV- und VIVA-Stars wie „Blümchen“, „Caught in the Act“, „Culture Beat“, „DJ Quicksilver“, „East 17“, „Fun Factory“, „Loona“, „Nana“, „Masterboy“, „Mütze Katze“ und „Rednex“. Für gute Laune sorgten „Erkan & Stefan“, die mit Witz und Charme den Wetterkariolen trotzen.

„Für mich geht die Sonne auf, wenn wir mit tausenden Fans das Leben feiern und endlich wieder gemeinsam Party erleben können. Berlin ist ein wunderbares Comeback, um den Festival-Sommer zu starten “, erklärte Sängerin Loona.

Das war die „90s Super Show“

Das Sturmtief machte es nochmal richtig spannend für Veranstalter Denis Pfannmüller von media.one: In der Nacht musste aufgrund der Unwetter nochmal abgebaut und gesichert werden, bevor der Zentrale Festplatz inmitten der Bundeshauptstadt dann Samstagmittag in vollem Glanz erstrahlte, um weit über 20.000 Besuchern ein Festival-Comeback der Superlative zu bieten, das auch den Stars endlich wieder die Möglichkeit bot, ein emotionales Wiedersehen mit ihrer Crowd zu feiern. Das letztendlich sonnige Wetter begeisterte auch tausende Kurzentschlossene, die spontan zur „90s Super Show“ strömten, um erstmals seit zwei Jahren wieder richtiges Festival-Flair zu genießen.

Ein freudiges und lange ersehntes Wiedersehen gab es auch mit einem der bekanntesten TV-Gesichter der legendären 1990er-Jahre: Gemeinsam mit RBB-Moderatorin Dörti Dani führte Ex-VIVA-Star Mola Adebisi durch den Tag im Zeichen eines Jahrzehnts epochemachender Sounds. Schließlich sind es Songs wie „Bailando“ und „Vamaos a la Playa“ von Loona oder „I wanna be with You“ und „Do Wah Diddy“ der Eurodance-Band „Funfactory“ sowie „Cotton Eye Joe“ von „Rednex“, die auch über zwei Dekaden später noch immer für ausgelassene Partystimmung und gute Laune sorgen. Die eindrucksvolle Pyro-Show und der Konfettiregen auf der Bühne heizten die Partylaune der Gäste an, bevor Adrian Scholz alias Credo über die fantastischen 1990er-Jahre slammte und Erinnerungen an die goldene Ära des Eurodance aufkommen ließ. Mit „Baby come back“ und „Love is everywhere“ ließ die britisch-niederländische Boygroup „Caught in the Act“ Erinnerungen an den Mädchenschwarm schlechthin aufkommen, während DJ Quicksilver Berlins Liebe zur Elektro-Musik so mitreißend zelebrierte, dass er 45 Minuten länger als geplant auftrat und das Bad in der Menge genoss. Eines der Highlights war „Mr. Vain“ von „Culture Beat“, der es seinerzeit in 13 Ländern auf Platz eins der Hitlisten schaffte. Den stimmungsvollen Abschluss des außergewöhnlichen Festival-Auftakts lieferten Masterboy und Beatrix Delgado mit ihrer Liebesbotschaft „Love Message“ und zeigten sich auch selbst liebevoll, denn die Einnahmen des Tracks spendeten sie an eine Hamburger Stiftung für krebskranke Kinder. Mit „Satellit“ als letzte Zugabe verabschiedet schließlich Blümchen mit ihrer aufwendigen Bühnenshow die Berliner Fans vom Festival, nachdem sie mit unvergessenen Sounds wie „Herz an Herz“ oder „Nur geträumt“ das Gefühl der 1990er-Jahre intonierte.

„Die ‚90s Super Show‘ ist ein Klassentreffen unvergessener Sounds, die heute wie damals glücklich machen. Alle Artists sind heute mehr als glücklich, wieder gemeinsam mit unserem Publikum schöne Festivalstimmung zu erleben“, ist Adebisi begeistert.

„Die ‚90s Super Show‘ ist ein Freudensturm für alle Künstlerinnen und Künstler. Wir danken dem Publikum für mega Stimmung, gute Laune und die gemeinsame Freude am Festival-Comeback. Der Zentrale Festplatz in Berlin hat gebebt. Das Wetter hat es bis zuletzt spannend gemacht, aber stimmungsvoller hätte der Auftakt des ‚Back 2 Live‘-Festivals kaum sein können“, so Pfannmüller.

Noch mehr „90s Super Show“ in ganz Deutschland und Österreich

Die Stars der „90s Super Show“ sind in den nächsten Wochen auf anderen Bühnen quer durch Deutschland zu sehen: am 2. Juli in Hildesheim, am 30. Juli in Hamburg und am 27. August 2022 in Oberhausen. Und auch österreichische Fans können sich freuen: Am 3. September 2022 werden die Kult-Stars ihr Programm auf der Wiener Donauinsel vor 20.000 Musikfans zum Besten geben.

