Blümchen und Co. feiern mit Hits der 1990er „Back 2 Live” „90s Super Show“ läutet am Samstag, den 21. Mai 2022, das „Back 2 Live“-Festival am Zentralen Festplatz in Berlin mit Live-Acts wie Blümchen, Loona, Rednex oder Culture Beat ein, bevor die Show durch Deutschland und Österreich tourt.

Berlin (LCG) – Nostalgie pur! Der morgige Samstag steht in Berlin ganz im Zeichen des Jahrzehnts der ausgefallenen Modetrends und legendären Popikonen. Live-Acts wie „Blümchen“, „Caught in the Act“, „Culture Beats“, „DJ Quicksilver“, „East 17“, „Fun Factory“, „Loona“, „Nana“, „Masterboy“, „Mütze Katze“ und „Rednex“ läuten mit der „90s Super Show“ am 21. Mai 2022 auf dem Festplatz Berlin das „Back 2 Live“-Festival mit einer Show der Superlative ein. Kult-Songs wie „Herz an Herz“, „Mr. Vain“ oder „Cotton Eye Joe“ nehmen die Besucher mit auf einen Trip voll Nostalgie und erstklassiger Unterhaltung.

„Mit der ‚90s Super Show‘ feiern wir am Wochenende ein längst überfälliges Comeback des Live-Entertainments! Ich freue mich, nach zwei harten Jahren der Pandemie-bedingten Zwangspause auf ein Wochenende im Zeichen der legendären 1990er-Jahre und Partystimmung pur“, so Jasmin Wagner, besser bekannt als Blümchen.

Das bietet das „Back 2 Live“-Festival mit der „90s Super Show“

Die rund 40.000 Gäste sowie 40 angekündigten Künstler des zweitägigen Festivals haben am kommenden Wochenende vor allem ein Ziel: die Rückkehr der Normalität zu feiern. Neben der großen Bühnenshow mit Pyrotechnik sorgen verschiedene Sitzinseln, ein Spiele und Aktionen anbietender Stand von „Wisst Ihr noch die 90er…“ sowie ein RBB-Bus und ein XXL-Truck inklusive Bar für die Rundum-Unterhaltung der Besucher.

„Das ‚Back 2 Live‘-Festival steht für Neuanfang und Lebensfreude. Konzertfans dürfen sich jetzt schon auf ein fantastisches Wochenende mit den großen Stars der 1990er-Jahre freuen“, so „Back 2 Live“-Festival-Veranstalter und media.one-Geschäftsführer Denis Pfannmüller.

Und auch kulinarisch wird für jeden Geschmack etwas geboten: Von Asiatisch, Burger, Pulled Pork, Langos, Pommes, Bratwurst und Steaks, Buletten bis hin zu süßen Speisen wie Donut, Crêpes, Slush und Eis.

Nicht von schlechten Eltern

In der eigens kreierten Kinder-Area ist mit einer eigenen Bühne, diversen Hüpfburgen und der großen Piratenshow von Bernward Bücher auch für die kleinsten Besucher gesorgt.

Die Running Order am Samstag auf einen Blick

14:15 – Nana

14:55 – Loona

15:35 – Fun Factory

16:10 – Credo

16:15 – Rednex

17:00 – Caught In The Act

17:45 – DJ Quicksilver

18:45 – Culture Beat

19:30 – Masterboy & Beatrix Delgado

20:15 – East 17

21:15 – Blümchen

22:00 – Mütze Katze DJ-Team

Neben dem Festival in Berlin können sich Fans der 1990er-Jahre am 2. Juli 2022 in Hildesheim, am 30. Juli 2022 in Hamburg und am 27. August 2022 in Oberhausen auf die „90s Super Show“ freuen. Am 3. September 2022 werden die Künstler ihr Programm auf der Wiener Donauinsel vor 20.000 Musikfans zum Besten geben.

Resttickets für die „90s Super Show“ sind ab 29,80 Euro erhältlich, für Kinder bis zwölf Jahre ist der Eintritt frei. Restplätze in der begehrten VIP-Lounge gibt es jeweils ab 199 Euro. Weitere Informationen auf 90s-supershow.de

Über media.one

Seit fast 30 Jahren sind die Unternehmen der eventcom-Gruppe im Bereich Eventmarketing und Veranstaltungsmanagement erfolgreich. Heute gehören sie zu den größten bundesweit agierenden Veranstaltungsagenturen in Deutschland, die sich auf die Entwicklung, Vermarktung und Umsetzung öffentlicher Großevents spezialisiert haben. Die Produktionen reichen vom Clubevent über das klassische Incentive bis hin zum Festival mit vielen tausenden Besuchern. Mit mehr als 5.000 erfolgreich durchgeführten Veranstaltungen und über fünf Millionen Besuchern blickt media.one auf eine sehenswerte Bilanz der letzten Jahre zurück. Weitere Informationen auf eventcom.group

