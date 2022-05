SONNENTOR Villach ATRIO feierte 5-jähriges Jubiläum

SONNENTOR Villach ATRIO feierte 5-jähriges Jubiläum In Villach im Einkaufszentrum ATRIO wurde von 16. bis 21. Mai das 5-jährige Jubiläum des hiesigen SONNENTOR Geschäfts gefeiert. Franchisepartner Martin Mautendorfer und sein Team haben dem Jubiläum am 18. Mai schon lange entgegengesehen.

„Wir haben den Anlass genutzt und veranstalteten eine ganze Jubiläumswoche“, berichtet Martin Mautendorfer und ergänzt: „Besonders wichtig war es uns jedenfalls, unseren Kundinnen und Kunden mit einem Überraschungsgeschenk Freude zu bereiten. Mit diesem wollten wir uns für die vergangenen fünf Jahre bei unseren treuen Fans bedanken – schließlich erfüllen sie unser Geschäft bei jedem Besuch mit neuem Leben und lassen die Freude wachsen. Gleichfalls bedanke ich mich für die zahlreichen Glückwünsche.“

Franchisepartnerschaft seit 2014

Martin Mautendorfer war schon lange auf der Suche nach einem Franchisesystem, mit dem er sich voll identifizieren kann, als er 2014 auf das Konzept von SONNENTOR aufmerksam wurde. Als Quereinsteiger aus dem Bank- und Versicherungswesen war es ihm besonders wichtig, trotz Selbstständigkeit gemeinsam zu arbeiten. Dabei legt Martin viel Wert auf partnerschaftliche und unternehmerische Arbeits- und Risikoteilung, sowie die Nutzung von Synergiepotenzialen. „Die Zusammenarbeit sollte auf einer fairen und ausgewogenen Lastenverteilung basieren, auf Vertrauen gestützt und auf eine langfristige Geschäftsbeziehung auf Augenhöhe ausgerichtet sein. So können alle ihre Stärken und Kompetenzen bestmöglich einbringen“, so Martin. Das Motto „Sonniges unter Menschen bringen“ verkörpern er und sein Team mit ihrer Einsatz- und Lernbereitschaft, sowie der immerwährenden Ehrlichkeit und Transparenz voll und ganz. Seit 2014 lassen sie in Klagenfurt die Freude wachsen – seit 2017 auch in Villach im Einkaufszentrum ATRIO.

Das SONNENTOR Franchisesystem

In Österreich, Tschechien und Deutschland gibt es 35 SONNENTOR Geschäfte – und die Anzahl wächst stets weiter. Der Aufbau des Franchisesystems startete 2008 als logische Konsequenz auf eine kontinuierlich steigende Nachfrage. Für die Betreuung der Franchisepartner steht ein eigenes SONNENTOR Expertenteam zur Verfügung. In den Geschäften wird das gesamte Bio-Produktsortiment angeboten. Bio-Produkte von ausgewählten Partnerunternehmen ergänzen das vielseitige Sortiment. Das Ergebnis: Eine einmalige Verbindung aus dem überlieferten Kräuterwissen vorangegangener Generationen, innovativen Produktkonzepten und persönlicher Beratung.

Über SONNENTOR

SONNENTOR wurde 1988 gegründet und gilt seit über 30 Jahren als Pionier der Bio-Branche. Vor allem die bunten Produktinnovationen im Tee- und Gewürzsortiment haben das Waldviertler Unternehmen international bekannt gemacht. Fans schätzen zudem das ökologische Engagement. Mit Verpackungen aus nachwachsenden Rohstoffen, Produkten ohne Palmöl, CO2 neutralem Wirtschaften und direktem Handel mit Bio-Bäuerinnen und -Bauern weltweit, zeigt der Kräuterspezialist: Es geht auch anders! Das Unternehmen mit Sitz in Sprögnitz bei Zwettl hat 370 Mitarbeitende in Österreich und 160 in Tschechien. Mehr Infos unter: www.sonnentor.com

