Countdown zum großen Festival-Wochenende in Berlin startet

Countdown zum großen Festival-Wochenende in Berlin startet Musikfans können sich freuen: Am 21. und 22. Mai 2022 wartet das „Back 2 Live“-Festival in Berlin mit großen Show-Acts und renommierten Künstlern auf. Den Start macht am Samstag die „90s Super Show“. Am Sonntag geht es auf die „Schlagerinsel“.

Berlin (LCG) – Gleich zwei Tage lang werden Besucher und Show-Acts den Zentralen Festplatz in Berlin am 21. und 22. Mai 2022 in Musik und Farbe tauchen. Nach den Jahren der pandemie-bedingten Pause feiern 40 namhafte Künstler und Showgrößen mit bis zu 40.000 Gästen im Rahmen des „Back 2 Live“-Festivals die Rückkehr der großen Shows und Festivals. Rund 30 Gastronomie- und Merchandise-Stände sowie der 500 Personen fassende VIP-Bereich inklusive Rundum-Versorgung runden das exklusive Live-Event ab.

„Mit dem ‚Back 2 Live‘-Festival feiern wir ein lautstarkes Comeback der großen Shows und des Live-Entertainments. Der Zentrale Festplatz wird zur Bühne großer Emotionen und bringt die Stars endlich wieder mit ihren Fans zusammen“, so „Back 2 Live“ -Veranstalter und media.one-Geschäftsführer Denis Pfannmüller.

Zurück in die 90er beim „Back 2 Live“-Festival

Am ersten Veranstaltungstag – Samstag, dem 21. Mai 2022 – erwartet die Besucher des „Back 2 Live“-Festivals zunächst eine Zeitreise in die legendären 1990er-Jahre. Die aktuell quer durch Deutschland und Österreich tourende „90s Super Show“ wird die Festival-Gäste mit VIVA- und MTV-Stars wie „Blümchen“, „Caught in the Act“, „Culture Beats“, „DJ Quicksilver“, „East 17“, „Erkan und Stefan“, „Fun Factory“, „Loona“, „Nana“, „Masterboy“, „Mütze Katze“ und „Rednex“ in das Jahrzehnt von Tetris und Tamagochi zurückversetzen.

„Ich freue mich riesig, endlich wieder vor großem Publikum und in gewohntem Setting performen zu dürfen. Mit ‚Back 2 Live‘ wird ein farbenfroher und beschwingter Sommer eingeleitet“, jubelt Sängerin Jasmin Wagner – besser bekannt unter ihrem Künstlernamen „Blümchen“. „Nach zwei harten Jahren der Zwangspause ist es für die Musik- und Kulturbranche nun an der Zeit, in alter Frische und mit neuem Elan an den Start zu gehen. Das ‚Back 2 Live‘-Festival ist dafür die perfekte Gelegenheit“, so die schwedische Musikgruppe Rednex.

Die fuliminante „90s Super Show“ ist auch am 2. Juli in Hildesheim, am 30. Juli in Hamburg und am 27. August 2022 in Oberhausen zu Gast. Am 3. September werden die großen Stars der 1990er-Jahre ihr Programm schließlich auf der Wiener Donauinsel vor 20.000 Musikfans zum Besten geben.

Partystimmung auf der „Schlagerinsel“

Auch für Schlager-Begeisterte hält das „Back 2 Live“-Festival einiges bereit. Am Sonntag, dem 22. Mai 2022, erwartet sie ein zehnstündiges Programm mit Stars wie Michelle, Beatrice Egli, Kerstin Ott, DJ Ötzi, Thomas Anders, Bernhard Brink, Anna-Maria Zimmermann, Eloy de Jong, Vincent Gross und Diana Burger.

„Das ‚Back 2 Live‘-Festival steht für Neuanfang, Lebensfreude und höchste Unterhaltung. Ich bin stolz, Teil der Veranstaltung zu sein und freue mich bereits sehr auf ein tolles Publikum und eine grandiose Stimmung“, so DJ Ötzi. „Ich mache es mir bei ‚Back 2 Live‘ zum obersten Ziel, allen Besucherinnen und Besuchern eine unvergessliche Erfahrung zu bescheren. Es ist ein schönes Gefühl, schon in wenigen Tagen wieder gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen auf der Bühne stehen zu dürfen“, freut sich Schlagerstar Bernhard Brink.

Auch kleine Schlagerfans kommen nicht zu kurz! Ein großer Kinderbereich mit Hüpfburgen, Piratenshow und Animation ergänzt das familienfreundliche Angebot des „Back 2 Live“-Festivals.

Tickets für das große Comeback-Festival in Berlin sind bereits ab 19,80 Euro erhältlich, für Kinder bis zwölf Jahre ist der Eintritt frei. Plätze in der begehrten VIP-Lounge inklusive großem Buffet, freien Getränken und Zugang zum Zelt mit Terrasse gibt es jeweils ab 129 Euro. Weitere Informationen auf 90s-supershow.de und schlagerinsel.com

Über media.one

Seit fast 30 Jahren sind die Unternehmen der eventcom-Gruppe im Bereich Eventmarketing und Veranstaltungsmanagement erfolgreich. Heute gehören sie zu den größten bundesweit agierenden Veranstaltungsagenturen in Deutschland, die sich auf die Entwicklung, Vermarktung und Umsetzung öffentlicher Großevents spezialisiert haben. Die Produktionen reichen vom Clubevent über das klassische Incentive bis hin zum Festival mit vielen tausenden Besuchern. Mit mehr als 5.000 erfolgreich durchgeführten Veranstaltungen und über fünf Millionen Besuchern blickt media.one auf eine sehenswerte Bilanz der letzten Jahre zurück. Weitere Informationen auf eventcom.group

