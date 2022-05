Public Safety Conference: FREQUENTIS-Konsortium präsentiert sicherheitskritische Hightech-Kommunikationslösungen für Polizei, Feuerwehr und Rettung

am 11.und 12. Mai fand in Salzburg eine internationale Konferenz zum Thema Public Safety statt. Ein internationales Konsortium unter der Führung von Frequentis präsentierte dabei seine Lösung für ein sicherheitskritisches europaweites Breitbandnetzwerks, die nun als einer der Finalisten in der Vorausscheidung einer EU-weiten Ausschreibung steht.



Den Abschluss bildeten beeindruckende Forführungen von Einheiten der Polizei Salzburg, sowie des Österreichischen und Bayerischen Roten Kreuzes unter Einsatz neuester Technologien wie robotergesteuerte Kommandofahrzeuge und Bergungsdrohnen.

