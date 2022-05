Wirtschaft erfahren: Die Lange Nacht der Forschung an der WU

Aktuelle Trends und Ausblicke auf die Zukunft: Am 20. Mai erklären Forscher*innen der WU (Wirtschaftsuniversität Wien) bei der Langen Nacht der Forschung den Besucher*innen die Themen Kryptowährungen, Korruption und Klimawandel – unterhaltsam und für alle verständlich.

Die WU präsentiert einen Ausschnitt ihrer Forschungsprojekte und lädt zum Mitdiskutieren beim größten deutschsprachigen Forschungsevent ein.

Krypto, Korruption und Klimawandel

Wer erfahren möchte, was hinter dem Bitcoin-Hype steht, wie Kryptowährungen funktionieren und ob sie auch in Zukunft noch eine Rolle spielen werden, der erfährt beim Vortrag von Alfred Taudes (WU Forschungsinstitut für Kryptoökonomie) mehr.

Robert Kert (WU Institut für Österreichisches und Europäisches Wirtschaftsstrafrecht) spricht über den Weg durch den Korruptionsdschungel: Was genau ist Korruption? Welche Schäden richtet sie an? Und warum ist ihre Aufklärung so schwierig? Antworten auf diese Fragen bieten prominente Korruptionsfälle.

Der Ukrainekrieg hat uns unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen wieder vor Augen geführt. Aber wie steht es um die Erneuerbaren? Sind sie die einzige Alternative? Oder müssen wir alle uns eher in Verzicht üben um den Klimawandel noch zu stoppen? Darüber diskutiert ein prominentes Panel bei der dritten Veranstaltung „Energieverbrauch als Klimagefahr“.

Die Veranstaltungen:

20. Mai 2022, 17–21 Uhr

Lange Nacht der Forschung

Audimax (Gebäude TC, Campus WU, Welthandelsplatz 1, 1020 Wien)

17–18 Uhr

Korruption – ein Sittenbild zwischen Macht, Gier und Strafrecht

Vortrag von Robert Kert, Institut für Österreichisches und Europäisches Wirtschaftsstrafrecht

18–19 Uhr

Bitcoin und Blockchain: So funktionieren Kryptowährungen

Vortrag von Alfred Taudes, Forschungsinstitut für Kryptoökonomie

19:30–21 Uhr

Energieverbrauch als Klimagefahr

Podiumsdiskussion mit Sigrid Stagl (Institut für Ecological Economics), Werner H. Hoffmann (Institut für Strategisches Management), Dietmar Reiner (Geschäftsführer Verbund Green Power) und Katharina Kowalski (Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie). Moderation: Philipp Blom (Schriftsteller, Historiker und Journalist)

Der Eintritt ist kostenlos und ohne vorherige Anmeldung möglich.

Alle Informationen unter: https://wu.at/lnf

