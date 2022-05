Altstadtverband Salzburg - eat&meet 2022 - Eine Hommage auf Dr. Helga Rabl-Stadler

Bei der eat&meet-Soirée wurden Spenden für die Ukraine-Hilfe gesammelt.

Eine Hommage auf Dr. Helga Rabl-Stadler

Im Rahmen von eat&meet 2022 fand am 11. Mai 2022 eine Soirée zu Ehren der Festspielpräsidentin a. D. statt. Die Spendeneinnahmen des Abends in Höhe von rund 4.500 Euro fließen zur Gänze in die Ukraine-Hilfe.

Unter dem Titel „Die Welt zu Gast in Salzburg“ lud der Altstadtverband Salzburg im Rahmen des eat&meet Kulinarik-Festivals, das noch bis 22. Mai 2022 in der Salzburger Altstadt stattfindet, zu einer Soirée im Salzburger Marionettentheater ein. Ehrengast des Abends war Festpielpräsidentin a. D. Dr. Helga Rabl-Stadler, die mit Altstadtverbands-Obmann Andreas Gfrerer auf der Bühne über die Bedeutung der Salzburger Festspiele als „Gastgeber für die Welt“ konferierte. Dr. Rabl-Stadlers herausragende Verdienste rund um die Kultur sowie um den Wirtschaftsstandort Salzburger Altstadt, der untrennbar mit den Festspielen verbunden ist, wurde an diesem Abend Tribut gezollt. Aus aktuellem Anlass stand der Abend im Zeichen der Hilfe für die Ukraine. Die zahlreichen hochkarätigen Gäste aus Politik, Kultur und Wirtschaft zeigten sich spendenfreudig, insgesamt konnten rund 4.500 Euro eingenommen werden, die Mag. Johannes Dines, Direktor des Caritasverbandes der Erzdiözese Salzburg übergeben wurden.

