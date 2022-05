Pressemitteilung AVL tritt dem Innovationscluster HZwo bei

Schulterschluss zwischen akademischer Forschung und Industrie für eine beschleunigte Energiewende in Sachsen, Deutschland

AVL tritt dem Innovationscluster HZwo bei, um neue Mobilitätstechnologien voranzutreiben

AVL wird Mitglied im Innovationscluster HZwo für Brennstoffzelle & Wasserstoff in Sachsen, Deutschland, um gemeinsam die technologische Zukunft für eine grüne und nachhaltige Mobilität zu gestalten.

Chemnitz, Deutschland, Mai, 2022: Wasserstoff spielt in der Energiewende sektorübergreifend eine große Rolle. Um den Weg von AVL zu grüneren Mobilitätslösungen voranzutreiben, ist das Unternehmen dem Innovationscluster HZwo, Sachsens Kompetenzzentrum für Brennstoffzellen und grünen Wasserstoff, beigetreten. „Die strategische Ausrichtung des HZwo e.V. passt perfekt zu unserer Wasserstoff-Mission bei AVL. Wenn wir nachhaltig etwas bewirken wollen, müssen wir über Grenzen und Branchen hinweg zusammenarbeiten.“ sagt Helmut Iancu, Global Business Segment Manager Fuel Cell bei AVL.

Der Freistaat Sachsen hat im Januar 2022 in einem umfassenden Strategiepapier die Weichen für eine klimaneutrale Zukunft gestellt. Der Aufbau einer nachhaltigen Wasserstoffwirtschaft ist eine zentrale Säule, um eine klimafreundliche Industrie-, Mobilitäts-, Wärme- und Energieversorgung zu etablieren. Der Verein HZwo will die definierten Ziele unterstützen, indem er die Zusammenarbeit von akademischer Forschung und Unternehmen zur Steigerung ihrer Innovationskraft fördert.

„Mit der Mitgliedschaft bei AVL bekommt das HZwo einen renommierten Innovationspartner über die Landesgrenzen hinaus und stärkt damit das europäische Netzwerk des Clusters“, erklärt Karl Lötsch, Geschäftsführer des HZwo. AVL als Innovationspartner in der Automobilindustrie bringt seine langjährige Erfahrung in Entwicklung, Simulation und Test von Brennstoffzellentechnologien ein. Der Fokus liegt auf der Forschung und Entwicklung neuer Produkte und Validierungsverfahren zusammen mit Universitäten und Forschungseinrichtungen. Die Mitgliedschaft ist für AVL von strategischer Bedeutung, da die Energiewende und die damit verbundene Innovation von Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien das gemeinsame Ziel ist.

Über AVL

Mit mehr als 11 000 MitarbeiterInnen ist AVL das weltweit größte, unabhängige Unternehmen für die Entwicklung, Simulation und das Testen in der Automobilbranche und in anderen Industrien. Ausgehend von dem gelebten Pioniergeist liefert das Unternehmen Konzepte, Lösungen und Methoden, um die Mobilität von morgen zu gestalten. AVL entwickelt kosteneffiziente und innovative Systeme zur effektiven CO 2 -Reduktion und erreicht dies durch den Einsatz einer Multi-Energieträger-Strategie in allen Bereichen – von hybriden bis zu batterieelektrischen und Brennstoffzellentechnologien. Das Unternehmen unterstützt Kunden während des gesamten Entwicklungsprozesses von der Ideenphase bis zur Serienproduktion. In den Bereichen ADAS, autonomes Fahren und Digitalisierung verfügt AVL über umfassende Kompetenzen, um die Vision einer intelligenten und vernetzten Mobilität in die Realität umzusetzen.

Die Leidenschaft von AVL ist Innovation. Gemeinsam mit einem internationalen Expertennetzwerk, das sich über 26 Länder erstreckt, und mit 45 Kompetenz- und Entwicklungszentren weltweit, treibt AVL nachhaltige Mobilitätstrends für eine umweltbewusstere Zukunft voran. Im Jahr 2020 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 1,7 Milliarden Euro, wovon 12 % in F&E-Aktivitäten fließen.

Für mehr Informationen: www.avl.com

Über Verein HZwo e. V.

Das Innovationscluster ist die sächsische Kompetenzstelle rund um die Themen Brennstoffzellen und grüner Wasserstoff und betreut ein umfassendes Wertschöpfungsnetzwerk im Freistaat. HZwo ermöglicht den beteiligten Akteuren frühzeitig einen Zugang zu künftigen Absatzmärkten und damit einen Technologievorsprung, um Sachsens Zukunft als Hochtechnologiestandort nachhaltig zu sichern.

Neben den klassischen Teilbereichen der Antriebsfertigung, wie zum Beispiel Getriebe und Verdichter, bieten Brennstoffzellenfahrzeuge auch Unternehmen anderer sächsischer Industriezweige ein Marktpotenzial.

Die aus den Projekten generierten Ergebnisse tragen zur Bündelung von Wissen und Kompetenzen in Sachsen im Bereich der Brennstoffzellentechnologie bei und soll einen neuen Industriezweig in Sachsen aufbauen.

Sächsische Schlüsselkompetenzen in den Bereichen Mobility, Life Science, Mechanical Engineering, Mikroelectronic/ICT, sowie Environmental and Energy Technology werden direkt oder indirekt gestärkt.

Die Produktion von Brennstoffzellen von der Materialauswahl bis hin zum Vertrieb soll unter Beachtung der ressourcenschonenden, ökologisch und ökonomisch nachhaltigen Bewirtschaftung erfolgen.

Für mehr Informationen: www.hzwo.eu

