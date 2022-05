Altstadtverband Salzburg - Kulinarik-Festival eat&meet 2022 ist eröffnet!

Let’s eat&MEET again! 6. bis 22. Mai 2022 in der Salzburger Altstadt

Kulinarik-Festival eat&meet 2022 ist eröffnet!

Vom 6. bis 22. Mai 2022 steht die Salzburger Altstadt im Zeichen von eat&MEET, dem „Fest für alle Sinne“.

Unter dem Motto „Let’s eat&MEET again“ dreht sich über zwei Wochen lang bei dem Kulinarik-Festival in der Salzburger Altstadt alles um sinnliche Gaumengenüsse in Kombination mit erlebnisreichen Begegnungen, denn am besten schmeckt’s einfach miteinander! Das erste „kulinarische Come together“ im Rahmen des diesjährigen eat&meet-Festivals fand am Donnerstagabend, 5. Mai 2022 im M32 statt. Altstadtverbands-Geschäftsführerin Dr. Sandra Woglar-Meyer und Obmann Andreas Gfrerer eröffneten in geselliger Runde nach zweijähriger Pause das 13. Gourmetfestival in der Salzburger Altstadt. Neben zahlreichen geladenen Altstadtunternehmer:innen sowie Vertreter:innen aus der Stadtpolitik und Kultur war der Schriftsteller, Regisseur und Schauspieler Rupert Henning zu Gast. Mit seinen pointierten Gedanken zum Thema zwischenmenschlicher Begegnungen und mit kurzweiligen Anekdoten machte er den „Esstisch zur Bühne“.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Ursula Maier

Tourismusverband Salzburger Altstadt

Presse & PR

Tel: +43 (0)662-845453-19

Mobil: +43 (0)664-4280262

Mail: presse@salzburg-altstadt.at

Münzgasse 1/II | A-5020 Salzburg