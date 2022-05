LG ELECTRONICS WIRD VON DER U.S. EPA ALS 2022 ENERGY STAR PARTNER OF THE YEAR AUSGEZEICHNET

Anerkannt für 'Sustained Excellence' für ökologische Nachhaltigkeit, gewinnt LG auch den EPA Emerging Technology Award

Seoul/Zürich, 5. Mai 2022 — LG Electronics wurde von der US-Umweltschutzbehörde (EPA) zum 2022 ENERGY STAR® Partner of the Year–Sustained Excellence ernannt. Mit dieser prestigeträchtigen Auszeichnung, die LG seit 2012 bereits neunmal erhalten hat, wird das vorbildliche Engagement des Unternehmens für den Umweltschutz gewürdigt, das es durch seine führende Rolle bei ENERGY STAR-zertifizierten Produkten und Promotionsangeboten laufend unter Beweis stellt.

Zusätzlich zur Auszeichnung als Partner des Jahres erhielt LG im vergangenen Monat den ENERGY STAR Emerging Technology Award, mit dem die EPA 43 Kühl-Gefrierkombinationen von LG auszeichnete, mehr als jede andere Marke. Die preisgekrönten Modelle verfügen über fortschrittliche adaptive Kompressoren und verwenden R-600a, ein Kältemittel mit sehr geringem Treibhauspotenzial (GWP).

Kühlschränke, die diese Umweltauszeichnung erhalten, übertreffen die Mindeststandards der US-Bundesbehörden um mindestens 25 Prozent, wenn sich der Kompressor im adaptiven Modus befindet, im Vergleich zu einem Kompressor mit fester Drehzahl. Mit dem Award ausgezeichnete Produkte enthalten ausserdem Kältemittel und Schaum mit niedrigem GWP (unter 15). Der in den LG-Kühlschränken verwendete Inverter Linear Compressor™ * ist effizienter, hält Lebensmittel länger frisch und sorgt für einen geringeren Geräuschpegel als herkömmliche Modelle von LG.

Jedes Jahr wird im Rahmen des ENERGY STAR-Programms eine Gruppe von Unternehmen und Organisationen ausgezeichnet, die durch hervorragende Leistungen im Energiebereich einen herausragenden Beitrag zum Umweltschutz geleistet haben. Die ENERGY STAR-Preisträger sind in ihrer Branche führend bei der Herstellung, dem Verkauf und der Einführung energieeffizienter Produkte, Wohnungen, Gebäude, Dienstleistungen und Strategien. Diese Bemühungen sind für die Bekämpfung der Klimakrise und den Schutz der öffentlichen Gesundheit von entscheidender Bedeutung.

Im Rahmen seiner Initiative Zero Negative Environmental Impact plant LG, weitere Produktionsstandorte zu errichten, die einen positiven Einfluss auf die Umwelt haben. Um sicherzustellen, dass das Unternehmen seine ehrgeizigen Ziele in Bezug auf Kohlenstoffneutralität und Kreislaufwirtschaft erreicht, kündigte LG seine Absicht an, die Verwendung von Kunststoffen auf petrochemischer Basis zu reduzieren, indem es bis 2030 bis zu 600’000 Tonnen recycelten Kunststoff in seinen Produktionsprozess einführt und die Verwertung von Elektronikschrott bis dann nahezu verdoppelt auf 8 Millionen Tonnen.

Laut EPA-Administrator Michael S. Regan zeigt LG, was es braucht, um eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten: «Das Unternehmen zeigt einmal mehr, dass Massnahmen zur Unterstützung einer sauberen Energiewirtschaft nicht nur für die Umwelt, sondern auch für Unternehmen und Kunden von Vorteil sein können. Wir wissen, dass wir alle zusammenarbeiten müssen, um die Klimakrise zu bewältigen.»

* Getestet vom VDE durch Vergleich des Energieverbrauchs zwischen dem LG Modell GBB530NSCXE (LG Inverter Linear Compressor) und dem GBB530NSQWB (LG konventioneller Hubkolbenkompressor). Energieverbrauchstest basierend auf der Norm ISO 15502.

Über LG Electronics, Inc.

LG Electronics ist ein globaler Innovator in den Bereichen Technologie und Konsumgüter mit einer Präsenz in fast allen Ländern der Welt und mehr als 75‘000 Mitarbeitenden. LG besteht aus vier Unternehmen – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions und Business Solutions. Mit einem weltweiten Umsatz von 63 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 ist LG ein führender Hersteller einer breiten Produktpalette – von Fernsehern, Haushaltsgeräten und Monitoren bis hin zu Digital Signage, Servicerobotern und Fahrzeugkomponenten. LG ist auch für seine Premium-Marken LG SIGNATURE und LG ThinQ bekannt, die mit den LG-eigenen Technologien zur künstlichen Intelligenz ausgestattet sind. Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter www.lgnewsroom.com.

Über LG Electronics Deutschland GmbH – Zweigniederlassung Dietikon/Schweiz

Die Zweigniederlassung Dietikon/Schweiz ist mit Produkten aus den Bereichen Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte vertreten. Die Zweigniederlassung wurde 2009 gegründet und beschäftigt heute rund 20 Mitarbeiter. Weitere Informationen zu LG Electronics in der Schweiz finden Sie unter www.lg.com/ch_de.

