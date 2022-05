„X-UNITED – Das Stipendium“: Großer Erfolg für Sozialprojekt von DocLX

„X-UNITED – Das Stipendium“: Großer Erfolg für Sozialprojekt von DocLX Mit dem Sozialprojekt „X-UNITED – Das Stipendium“ ermöglicht DocLX Abiturienten aus einkommensschwachen Familien die Event-Abireise ihres Lebens. Über 500 Bewerbungen werden nun bis 30. Juni 2022 sorgfältig geprüft.

München (LCG) – Es ist wieder so weit: Von 25. Juni bis 7. Juli 2022 heißt es bei Europas größter Eventreise in Kroatien – „Nie mehr Schule“. Da eine Abireise auch mit Kosten verbunden ist, bedeutet das für Abiturienten aus einkommensschwachen Familien oftmals den Ausschluss. Um das zu verhindern, hat es sich DocLX zur Aufgabe gemacht, diesen Schülern finanziell unter die Arme zu greifen. Mit dem Sozialprojekt „X-UNITED – Das Stipendium“ und einem Budget von 100.000 Euro unterstützen die Organisatoren der Event-Abireise Familien bei der Finanzierung von X-Bash. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums 2023 ist es DocLX ein Anliegen, nicht nur sozial bedürftige Familien zu unterstützen, sondern mit einem neuen Sicherheits- und Präventionskonzept auch zu Europas sicherster Eventreise zu werden.

„Die über 500 Bewerbungen für unser Pilotprojekt spiegeln den Bedarf nach finanzieller Unterstützung bei Eventreisen ganz klar wider und zeigen uns, dass wir einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung gesetzt haben. Unser Ziel war es von Anfang an, X-Bash für alle Abiturientinnen und Abiturienten zugänglich zu machen. Mit ‚X-UNITED‘ können wir den Abschlussklassen 2023, die unvergessliche Reise ermöglichen, die sie sich verdient haben", so DocLX-Mastermind Alexander Knechtsberger.

Bis zum 30. April 2022 haben sich über 500 Bewerber für „X-UNITED – Das Stipendium“ beworben. Nun werden alle Bewerbungen sorgfältig bis 30. Juni 2022 geprüft und die Begünstigten anschließend kontaktiert. Bereits bei X-Bash 2022 wird eine sozial bedürftige Familie gefördert und so einer Abiturientin die Teilnahme an der diesjährigen Abireise durch finanzielle Unterstützung von DocLX ermöglicht.

Über DocLX Holding

DocLX Holding ist Österreichs größte Full-Service-Agentur für B2C- und B2B-Events, Incentives, Festivals, Eventreisen und City-Card-Solutions mit Schwerpunkt auf Digitalisierung. Als strategischer Partner des WienTourismus verantwortet die Unternehmensgruppe den Vertrieb der Vienna City Card, Österreichs erfolgreichster Gästekarte. DocLX bietet eine europaweite digitale Systemlösung für City- und Region-Karten-Betreiber an. Zu den wichtigsten Eventproduktionen zählen X-Bash, Europas größte Event-Abireise, das Lighthouse Festival in Kroatien und Südafrika, das Electronic Sports Festival und die Vermarktung des Erzbergrodeos. DocLX wurde 1991 von Alexander Knechtsberger gegründet, ist sowohl Mitglied bei Leitbetriebe Austria sowie im Event Marketing Board Austria (EMBA), war die erste TÜV-zertifizierte Agentur in Österreich und wurde mehrfach mit dem Austrian Event Award ausgezeichnet. Zur DocLX Holding mit Sitz im Wiener Innenstadtpalais Schönburg-Batthyány sind die Unternehmen DocLX Travel Events, DocLX Event Consulting, DocLX Yachting, DocLX Abistars mit Sitz in München (Deutschland), DocLX City Card Solutions, White Label Marketing und eSports Holding zugehörig. Weitere Informationen auf doclx.com und viennacitycard.at

