Das erzählende Unternehmen – Storytelling in Corporate Newsrooms

Je stärker Newsroom-Strukturen die Unternehmenskommunikation bestimmen, desto größer ist die Bedeutung von Flexibilität, flachen Hierarchien und individueller Autonomie, agilen Projektteams und einer Trial-and-Error-Kultur in der Kommunikationsabteilung. Das ist das Ergebnis einer Studie von Jens Seiffert-Brockmann (Wirtschaftsuniversität Wien) und Kolleg*innen der Universität Wien. Die WU zeichnet den Professor für Wirtschaftskommunikation am Department für Fremdsprachliche Wirtschaftskommunikation und Leiter des Instituts für Kommunikationsmanagement und Medien als Researcher of the Month aus.

Corporate Communications sind entscheidend am Erfolg von Unternehmen beteiligt, nicht nur durch ihre unterstützende Kommunikation am Markt, sondern vor allem durch die Erarbeitung und Bewahrung der gesellschaftlichen „License to Operate“ – der gesellschaftlichen Akzeptanz eines Unternehmens und seines Geschäftsmodells. Diese Leistung zu erbringen ist aufgrund einer Reihe von Herausforderungen schwierig.

Auf gesellschaftlicher Ebene erschweren die Kommunikationstechnologien des 21. Jahrhunderts und die Digitalisierung der Kommunikation insgesamt eine kohärente Unternehmenskommunikation. Gleichzeitig wachsen die Ansprüche unzähliger, externer Stakeholdergruppen, die immer stärkere Ansprüche an die Unternehmen herantragen: etwa Nachhaltigkeit, Umweltschutz oder soziale Verantwortung. Intern muss die Kommunikation gleichzeitig der Vielfalt des Unternehmens Rechnung tragen und organisatorisch die verschiedenen Felder der Kommunikation wie Public Affairs, Media Relations oder Marketing Communications integrieren. Globalisierung und Mediatisierung erfordern heutzutage Reaktionen in Echtzeit – eine Herausforderung, der die aufgeteilte Struktur der Unternehmenskommunikation des 20. Jahrhunderts nicht mehr gewachsen ist.

Die Studie zeigt, wie 13 Unternehmen in Deutschland und Österreich mit diesen Herausforderungen umgehen und dabei unterschiedliche Ausprägungen agiler Kommunikation in Corporate Newsrooms umsetzen. Vor allem Unternehmen mit einem großen öffentlichen Exposure, vornehmlich B2C-Unternehmen, setzen dabei auf agile Kommunikationsstrukturen um im Bedarfsfalls schnell reagieren zu können und die besten Köpfe in den jeweiligen Projekten zu versammeln. Die größte Herausforderung ist dabei ein kohärentes Storytelling zu entwickeln, das sowohl den Vorgaben der organisationalen Strategie folgt, als auch offen für den Input interner und externer Stakeholdergruppen ist. Entscheidend für den kommunikativen Erfolg sind dabei die Mitarbeiter*innen, die in agilen Corporate Newsrooms Content- und Channel-Manager*innen, Corporate Storyteller und Kommunikationsexpert*innen sein müssen.

Über Jens Seiffert-Brockmann

Jens Seiffert-Brockmann ist seit 2020 Professor für Wirtschaftskommunikation an der Wirtschaftsuniversität Wien. Zwischen 2015 und 2020 war er Post-Doc an der Corporate Communications Research Group an der Universität Wien. Er promovierte 2014 über Öffentliches Vertrauen in der Mediengesellschaft am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft der Universität Leipzig, wo er auch Kommunikations- und Politikwissenschaft studierte. Auslandsaufenthalte im Rahmen seiner Forschungs- und Lehrtätigkeit führten ihn unter anderem an die Karls-Universität Prag (Tschechien), die George Mason University in Fairfax, Virginia (USA) und an die Lund University (Schweden).

Jens Seiffert-Brockmann ist Leiter des Instituts für Kommunikationsmanagement und Medien und darüber hinaus Programmdirektor für das internationale Masterprogramm in Business Communication an der WU Wien. Seine Forschungsschwerpunkte sind Strategische Kommunikation und Kommunikationsmanagement, Vertrauen in Wirtschaft und Gesellschaft, sowie digitale Organisationskommunikation, insbesondere Gamification in der Kommunikation von Organisationen.

Researcher of the Month

Mit dem „Researcher of the Month“ stellt die WU herausragende Arbeiten von Forscher*innen vor, die mit ihrer Forschung maßgeblich zur Lösung wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und rechtlicher Fragen beitragen. Das monatliche Video „Researcher of the Month“ präsentiert die Arbeit der Forscher*innen und gewährt einen Blick hinter die Kulissen der vielfältigen WU-Forschung.

Weiterführende Informationen

Die Forschung von Jens Seiffert-Brockmann im Video

Jens Seiffert-Brockmann, Sabine Einwiller, Neda Ninova-Solovykh, Daniel Wolfgruber: Agile Content Management. Strategic Communication in Corporate Newsrooms

