LG GIBT FINANZERGEBNISSE FÜR DAS ERSTE QUARTAL 2022 BEKANNT

LG GIBT FINANZERGEBNISSE FÜR DAS ERSTE QUARTAL 2022 BEKANNT Höchster Quartalsumsatz in der Geschichte des Unternehmens spiegelt starke Nachfrage nach Premium LG Haushaltsgeräten und Autoteilen wider

Seoul/Zürich, 29. April 2022 — LG Electronics Inc. (LG) gab für das erste Quartal 2022 einen konsolidierten Umsatz von 21,11 Billionen KRW (17,53 Milliarden USD) bekannt - den höchsten Quartalsumsatz in der Unternehmensgeschichte. Der Betriebsgewinn in Höhe von 1,88 Billionen KRW (1,56 Milliarden USD) wurde durch Lizenzeinnahmen positiv beeinflusst, was teilweise durch einmalige Kosten für die Personalumstrukturierung wieder aufgehoben wurde.

Im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres stiegen die Umsätze um 18,5 Prozent und die Rentabilität um 6,4 Prozent. Darin spiegelt sich die sehr starke Nachfrage nach Haushaltsgeräten von LG wider, da sich die Verbraucher weltweit weiterhin auf einen gesünderen Lebensstil, eine bessere Energieeffizienz und die Modernisierung ihrer Häuser konzentrieren. Die Umsätze des Geschäftsbereichs Fahrzeugkomponenten stiegen aufgrund einer höheren Nachfrage nach Autoteilen als Ergebnis einer proaktiven und präventiven Reaktion auf Engpässe bei Automobil-Halbleitern.

Die LG Home Appliance & Air Solution Company erzielte im ersten Quartal einen Umsatz von 7,97 Billionen KRW (6,62 Milliarden USD) und einen Betriebsgewinn von 447,60 Milliarden KRW (371,68 Millionen USD). Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 18,8 Prozent und verzeichnete damit den höchsten Quartalsumsatz der Geschäftseinheit. Das stabile Wachstum wurde vor allem durch die starke Leistung bei Premiumgeräten und neuen Produktsortimenten wie Hygieneprodukten mit Dampftechnologie getragen. Dieser Geschäftsbereich rechnet mit einem anhaltenden Wachstum durch die Ausweitung des Vertriebs mit neuen Produkten in Übersee.

Die LG Home Entertainment Company verzeichnete einen Umsatz von 4,06 Billionen KRW (3,38 Milliarden USD) und einen Betriebsgewinn von 188,40 Milliarden KRW (156,44 Millionen USD). Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,4 Prozent, was auf die anhaltende Nachfrage nach Premiumprodukten wie OLED- und Grossbildfernsehern in Europa und Nordamerika zurückzuführen ist. Die Business Unit erwartet weiteres Wachstum durch die Ausweitung des Verkaufs von Premium-TVs, einschliesslich LG OLED-TVs, QNED-TVs und grossformatigen Fernsehern.

Die LG Vehicle component Solutions Company erzielte im ersten Quartal einen Umsatz von 1,88 Billionen KRW (1,56 Milliarden USD). Der Umsatzanstieg von 8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum spiegelt eine präventive Reaktion auf die Verknappung von Halbleitern für die Automobilindustrie wider. Der Betriebsverlust des Geschäftsbereichs verringert sich im ersten Quartal auf 6,30 Mrd. KRW (5,23 Mio. USD), wobei das Unternehmen ein besseres Kostenmanagement eingeführt hat, um die Rentabilität weiter zu verbessern.

Die LG Business Solutions Company verzeichnete im ersten Quartal einen Umsatz von 2,02 Billionen KRW (1,67 Mrd. USD), was einem Anstieg von 23,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies ist vor allem auf die anhaltende Nachfrage nach Produkten wie Monitoren und PCs zu Beginn der Studiensaison und die Erholung des B2B-Segments zurückzuführen. Zudem wurden die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte und die betriebliche Effizienz verbessert.

2022 1Q Wechselkurse erklärt

Die ungeprüften Quartalsergebnisse von LG Electronics basieren auf den IFRS (International Financial Reporting Standards) für den Dreimonatszeitraum bis zum 31. März 2022. Die Beträge in koreanischen Won (KRW) werden in US-Dollar (USD) zum Durchschnittskurs des Dreimonatszeitraums des entsprechenden Quartals umgerechnet - 1.204,26 KRW pro USD.

Präsentation zu den Geschäftsergebnissen

Am 28. April 2022 um 16:00 Uhr koreanischer Standardzeit (07:00 Uhr GMT/UTC) hat LG Electronics eine Telefonkonferenz abgehalten. Die entsprechende Präsentation steht auf der Website von LG Electronics (https://www.lg.com/global/investor-relations-reports) zum Download bereit.

Rückfragen & Kontakt:

# # #



Über LG Electronics, Inc.

LG Electronics ist ein globaler Innovator in den Bereichen Technologie und Unterhaltungselektronik mit einer Präsenz in fast allen Ländern und einer internationalen Belegschaft von mehr als 75.000 Mitarbeitern. Die vier Unternehmen von LG - Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions und Business Solutions - erzielten im Jahr 2021 zusammen einen weltweiten Umsatz von über 63 Milliarden US-Dollar. LG ist ein führender Hersteller von Consumer- und

Commercial-Produkten wie Fernsehern, Haushaltsgeräten, Klimaanlagen, Monitoren, Servicerobotern und Fahrzeugkomponenten. LG ist auch für seine Premium-Marken LG SIGNATURE und LG ThinQ bekannt, die mit den LG-eigenen Technologien zur künstlichen Intelligenz ausgestattet sind. Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter www.lgnewsroom.com.



Über LG Electronics Deutschland GmbH – Zweigniederlassung Dietikon/Schweiz



Die Zweigniederlassung Dietikon/Schweiz ist mit Produkten aus den Bereichen Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte vertreten. Die Zweigniederlassung mit Sitz in Dietikon wurde 2009 gegründet und beschäftigt heute knapp 20 Mitarbeiter. Weitere Informationen zu LG Electronics in der Schweiz finden Sie unter www.lg.com/ch_de.



Facebook-Fanpage LG Electronics in der Schweiz

https://www.facebook.com/LGSchweiz



Instagram LG Electronics in der Schweiz

https://www.instagram.com/lg_switzerland



Pressekontakt:

Cathrine Jäger Hyunjoong Moon, Ciril Weyermann, Gongmin Noh

luna gmbh LG Electronics

Deutschland GmbH

lg.pr@luna.agency Zweigniederlassung LG Electronics Schweiz

+41 79 176 24 37



hyunjoong.moon@lge.com



ciril.weyermann@lge.com



gongmin.noh@lge.com



+41 76 281 56 02



+41 76 561 78 26



+41 76 569 35 19