DEPOT - Auftakt der Outdoor-Saison mit tollen Angeboten

Urlaubsfeeling nach Hause holen und 25 % Outdoormöbel-Rabatt sichern

(Niedernberg, 29. April 2022) Die Sonne lacht, die Tage werden länger und das sommerliche Lebensgefühl kehrt in unser Leben zurück. Grund genug, um Garten, Terrasse oder Balkon wieder schön herauszuputzen. So bietet sich auch gleich der perfekte Anlass, um alle seine Lieben an einen Tisch zu holen und wieder gemeinsam zu feiern. Auch DEPOT feiert – zum 25-jährigen Jubiläum gibt es für die perfekte Outdoor-Party auch gleich ein tolles Geschenk: 25 % Rabatt auf Outdoormöbel plus Lieferservice. Die Freiluft-Saison kann kommen.

Einer steht immer im Mittelpunkt – der Tisch

Als Herzstück des Miteinanders muss der Tisch viele Anforderungen erfüllen – stilvoll, robust und beständig sollte er sein. Hier wird man bei DEPOT, dem führenden Deko- und Einrichtungsspezialist, auch schnell fündig. Ein einladendes Modell ist Outdoor Esstisch Marta. Als besondere Tischdeko glänzen Spiegel-Untersetzer, wie gemacht für das Sektglas Noble. Als Trinkbecher, zugleich auch etwas fürs Auge, bietet sich Colourchange an. Nachhaltig und schön sind die Trinkhalme aus Glas. Garantiert etwas fürs Herz sind diese Trinkhalme. Wasser und Säfte finden Platz im sechs Liter fassenden Getränkespender Glam.

Zur Deko gehört auch das Tischset Border, oder als goldigen Glanzpunkt das Tischset Pattern. Sommerfrische Blumen finden ihr Zuhause in der Vase Klarwitta. Mit den Serviettenringen Flower geht’s blühend zu. Zum Abkühlen der Drinks bietet sich die Eiswürfelform Diamant an.

Aus Sonnenschein wird Licht

Abrunden lässt sich das Wohlfühl-Outdoor-Ambiente mit der passenden Beleuchtung. Sonnenenergie ist angesagt: wie mit der Makramee-Solarleuchte. Für Atmosphäre rund um den großen Tisch sorgt auch die LED-Solar-Lichterkette. Wenn die Sonneneinstrahlung zu viel wird: Der Schirm Magnus lässt sich jederzeit gerne aufspannen. Ansonsten ist Entspannen angesagt. Für erfrischende Drinks sorgt der Outdoor-Servierwagen Kate und das Outdoor-Loungeset Lars lädt zum gemütlichen Beisammensein ein.



Urlaubsfeeling mit Lieferservice bequem nach Hause holen und sommerliche Rabatte sichern

DEPOT feiert 25 Jahre und macht das ganze Jahr zur Party. Deshalb darf man sich ab sofort auf 25 Prozent Rabatt auf Outdoormöbel freuen, um aus dem Outdoorbereich einen echten Wohlfühlort zu zaubern. Zur tollen Ersparnis gibt es auch noch ein tolles Service dazu: Einfach in der Filiale passende Outdoormöbel aussuchen und nach Hause liefern lassen. Die DEPOT Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen helfen hier gerne weiter.



Bilderdownload: https://we.tl/t-e925AmJIRb

Die Bilder sind ausschließlich im Zusammenhang mit der redaktionellen Berichterstattung über die Produkte von DEPOT und unter Nennung des Fotocredits ©DEPOT honorarfrei zu verwenden.

Über DEPOT

Die Gries Deco Company, mit den beiden starken Marken DEPOT und ipuro, gehört heute zu den großen Deko- und Einrichtungsspezialisten im deutschsprachigen Raum. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 6.500 Mitarbeiter und hat 500 DEPOT Filialen (inklusive Partner) in Deutschland, Österreich und der Schweiz geöffnet.

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Krischke

DEPOT Handels GbmH

Marketing | Kommunikation Österreich

E-mail: Presse_Depot_AT@g-d-c.eu

Website: www.g-d-c.eu | www.depot-online.com