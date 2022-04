Zertifizierte IT-Unternehmen haben die besten Chefs

Von Great Place to Work® Österreich zertifizierte IT-Unternehmen haben die besten Chefs

Hohes Vertrauen, selbstbestimmtes Arbeiten und Führungskräfte, die auf menschlicher Ebene überzeugen: Das sind Merkmale von durch Great Place to Work® Österreich zertifizierten Arbeitgebern. Der aktuelle „New Leadership Report 2022” untersucht das Führungsverhalten in der Post-Corona-Arbeitswelt im Branchenvergleich. Hier hat die IT die Nase vorn. Zum Erfolg der neuen Führungskultur in Österreichs IT-Unternehmen tragen verschiedene Faktoren bei.

Ein Spitzenzeugnis stellen die Beschäftigten in der IT ihren zertifizierten Arbeitgebern aus, wenn es um eine vertrauensbasierte Führungskultur und das Miteinander im Unternehmen geht. Damit trotzen sie durch die Bank weg den Effekten der Corona-Krise und sind Gewinner gegenüber sechs weiteren untersuchten Branchen. Zum „New Leadership”, einem modernen, von Eigenverantwortung geprägten Führungsverständnis, zählen Aspekte wie Agilität, Respekt, Glaubwürdigkeit, Fairness und insbesondere Vertrauen. „Eine gut entwickelte Vertrauenskultur ist eine verlässliche Basis”, sagt Doris Palz, Managing Director bei Great Place to Work® Österreich. „Gemeinsam mit effektiver Führung und den wirksam gelebten Unternehmenswerten bildet sie die Wurzeln.”

Von New Work zu New Leadership

Die „neue Führung” lohnt sich für Unternehmen. Die Trust Index© Mitarbeiterbefragung von Great Place to Work® zeigt, dass Empathie und Respekt den Teamgeist stärken und Mitarbeitende sich in einer vertrauensvollen Arbeitsatmosphäre stärker mit ihrer Tätigkeit und dem Purpose des Unternehmens identifizieren. „Zur Menschenführung braucht es reife Persönlichkeiten, die in der Lage sind, sich auf ihre Mitarbeitenden einzulassen, deren Bedürfnisse und Potenziale zu erkennen und den Rahmen so zu gestalten, dass diese zur Entfaltung kommen”, erläutert Doris Palz.

Magnete am Arbeitsmarkt

Führungskräfte können so die Leistung ihrer Beschäftigten steigern und Fluktuation abbauen. Das macht sie zu wichtigen Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche Performance des gesamten Unternehmens. Durch Great Place to Work® zertifizierte IT - Betriebe heben sich durch ihre empathieorientierte Führung und eine wertebasierte Unternehmenskultur in der Branche deutlich positiv ab und positionieren sich gegenüber Mitbewerbern erfolgreich am Arbeitsmarkt. Denn Stellensuchende achten aktiv auf Arbeitgeber-Auszeichnungen und legen besonderes Augenmerk auf wertschätzende Führung und eine moderne Betriebsatmosphäre, in der der Mensch im Mittelpunkt steht.

Vertrauen ist Schlüsselfaktor

Der „New Leadership Report” ergibt in den zertifizierten Betrieben in der IT höchste Zustimmungswerte in Kategorien, die auf Vertrauen einzahlen. So bewerten 84 Prozent der IT-Mitarbeitenden ihre Führungskräfte als authentisch – sie handeln nach dem, was sie versprechen. Im österreichischen Durchschnitt gibt das nicht einmal die Hälfte der Beschäftigten an. Auch wichtig: Vorgesetzte leben die Werte der Firma vor. Laut Studie ist das bei 81 Prozent der zertifizierten Betriebe in der Branche der Fall, durchschnittlich bei weniger als einem Drittel der Unternehmen. Mehr als neun von zehn Beschäftigten in der IT geben an, auf Vertrauensbasis ohne Kontrolle mit ihren Führungskräften zusammenzuarbeiten. Zum Vergleich: In einem Durchschnittsunternehmen in Österreich bestätigen das nur 60 Prozent. Außerdem bewerten Mitarbeitende der IT-Branche ihre Chefs als besonders transparent. 84 Prozent stimmen zu, dass sie regelmäßig ehrliche Informationen erhalten. Damit liegt die Branche an zweiter Stelle vor zertifizierten Unternehmen aus allen anderen Wirtschaftszweigen.

Starkes Miteinander und leistungsorientierte Perspektiven

Einen respektvollen Umgang und Interesse für ihre Person, nicht nur die Arbeitskraft, bescheinigen Angestellte in zertifizierten IT-Betrieben ihren Führungskräften. Hier liegt die Zustimmung bei 83 Prozent. Anerkannt und wertgeschätzt fühlen sich 84 Prozent der IT-Beschäftigen, während das in nicht zertifizierten Durchschnittsunternehmen nicht einmal die Hälfte der Befragten angibt. Die positive Unternehmenskultur liegt darin begründet, dass Menschen in den von Great Place to Work® ausgezeichneten IT-Firmen ihre Fähigkeiten einbringen können – 85 Prozent geben das an – sowie laut 77 Prozent der Befragten attraktive Karriereperspektiven gegeben sind. Durchschnittlich ist beides nur in einem Drittel nicht zertifizierter Unternehmen der Fall.

Zusammenarbeit auf Augenhöhe

Die IT zeichnet sich ebenfalls darin aus, dass Führungskräfte aktiv nach Ideen der Mitarbeitenden fragen und sie umsetzen. 85 Prozent der Befragten sind dieser Meinung, während in zertifizierten Unternehmen anderer Branchen der Wert teilweise nur bei 75 Prozent liegt. Eng damit verknüpft ist, dass knapp acht von zehn IT-Beschäftigten ihren Arbeitgebern eine hohe Mitbestimmung attestieren. Im österreichischen Durchschnittsunternehmen stimmen dem weniger als ein Drittel der Befragten zu.

Krise offenbart Arbeitgeberqualität

Unternehmen mit einer belastbaren, vertrauensvollen Kultur haben in Krisen die Nase vorn. Vergleicht man ausgezeichnete Unternehmen mit nicht zertifizierten Betrieben im Hinblick auf ihre Arbeitgeberqualität und in Bezug auf entscheidende Faktoren wie Mitbestimmung, Vertrauen und Vorbildfunktion der Führungskräfte erzielen zertifizierte Firmen vergleichsweise sehr hohe Zustimmungswerte.

Der „New Leadership Report 2022“ basiert auf Daten, die Great Place to Work® Österreich zwischen Februar 2021 und Februar 2022 erhob. Befragt wurden über alle Branchen hinweg Mitarbeitende der Unternehmen, die als „Certified by Great Place to Work®“ - Unternehmen zertifiziert und ausgezeichnet wurden.