Babette's Gewürznews: Veggie Spice Essentials Wien, 20. April 2022 - die Gewürzexperten von Babette's - Spice and Books for Cooks haben Spice Essentials für die grüne Küche zusammengestellt. Damit lässt sich allerlei Grün- und Buntzeug kulinarisch aufpeppen - egal ob Sie Vegetarier, Veganer, Flexitarier oder einfach nur Gemüse Fan sind. Die Mischungen zeichnen sich durch höchste Qualität aus: alle Rohstoffe werden mit Bedacht gewählt und in liebevoller Handarbeit in der hauseigenen Gewürzmanufaktur geröstet, gemischt, gemahlen und verpackt.

"Kräuter und Gewürze kitzeln Aromen hervor und sind ein wahrer Geschmacksbooster für Veggie Gerichte", so Babette's Chefin Nathalie Pernstich.

Wenn der Kräutergarten Pause macht oder der Markt schon zu hat, greift man am besten zu Salat Habibi. Die frisch-säuerliche Kräutermischung aus Zutaten wie Granatapfelkernen, Zitronenschale, Dille und Petersilie passt hervorragend zu Rohkost aller Art. Auch Bulgur, Couscous und Quinoa lieben ein Löffelchen dieser Mischung. Mit etwas gutem Olivenöl, Salz und Zitronensaft wird daraus im Handumdrehen ein feines Salatdressing.

Sie können ganz beruhigt sein - auch wenn Brathendl am BIO Brathendlgewürz draufsteht, ist definitiv kein Huhn drin. Der Mix aus Salbei, Rosmarin, Thymian und pikanten Gewürzen wie Paprika, Pfeffer, Senf und etwas Chili macht Erdäpfelspalten und Wurzelgemüse aus dem Ofen zu einem kulinarischen Highlight.

Das Universalcurry für alle Vegetarier heißt BIO Veggie Curry. Die Zutaten Koriander, Cumin, Bockshornklee, Fenchel, Kokosraspeln, Senfkörner, Reis und Curryblätter stammen allesamt aus kontrolliert biologischem Anbau. Die milde Mischung ohne Chili entfaltet ihr komplexes Aroma gerne in Currys mit Süßkartoffeln und Fisolen.

Mit dem Frittensalz werden knackige Erdäpfeln zu einem neuen Geschmackserlebnis. Es macht sich auch gut auf Zucchini, Melanzani, Gurken und Spinat und verfeinert gegrilltes Gemüse.

Smokey Chili Rub präsentiert sich rauchig-scharf mit einem Hauch Zitronenzesten, Zimtblüte und Süßholz. Diese Kombination peppt Süßkartoffeln, Kidneybohnen und Kürbis auf und bringt Grillaromen ganz ohne Feuer ins Spiel. Sorgt auch für Pfiff in vegetarischem Chili.

BIO Chinese Five Spice ist eine klassische chinesische Fünf Gewürze Mischung aus Fenchel, Szechuanpfeffer, Nelken, Sternanis und Zimt. Ein echter Geheimtipp für Wokgerichte aller Art. Mit Sojasauce und dem Gewürzmix marinierter und gebratener Tofu wird mit kurz angebratenem Pak Choi auf dampfendem Reis zu einem Festmahl.

Die Veggie Spice Essentials um Euro 58,90 (50g Dose Salat Habibi, 50g Dose BIO Brathendlgewürz, 50g Dose BIO Veggie Curry, 80g Dose Frittensalz, 50g Dose Smokey Chili Rub, 50g Dose BIO Chinese Five Spice) gibt es ab sofort ganz bequem im Online-Shop unter www.babettes.at sowie in den beiden Wiener Babette's Filialen Am Hof und in der Schleifmühlgasse. Die Dosen können nach Belieben auch einzeln bestellt werden.

