Altstadtverband Salzburg - HAND.KOPF.WERK. meets Salzburger Radfrühling

Das beliebte Handwerksfestival ist zu Gast beim Salzburger Radfrühling.

PRESSE-INFORMATION

Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter,

HAND.KOPF.WERK. meets Salzburger Radfrühling

Das beliebte Kreativ- und Handwerksfestival ist zu Gast beim zweitägigen Rad-Event am Residenzplatz.

Am 22. und 23. April 2022 dreht sich am Residenz- und Domplatz alles um’s Fahrrad beim Salzburger Radfrühling. Die innovative Radveranstaltung bietet ein breites Angebot an Ausstellern, Unterhaltung und Testmöglichkeiten für alle Fahrradliebhaber:innen und Besucher:innen. Auch das heute eröffnete Kreativfestival HAND.KOPF.WERK. ist mit drei Workshops beim diesjährigen Radfrühling vertreten. Handwerk entdecken und erleben mit Fanzy Bikes am Residenzplatz.

Details entnehmen Sie bitte der Presseinformation anbei.

Rückfragen & Kontakt:

Mit besten Grüßen

Mag. Ursula Maier

Tourismusverband Salzburger Altstadt

Presse & PR

Tel: +43 (0)662-845453-19

Mobil: +43 (0)664-4280262

Mail: presse@salzburg-altstadt.at

Münzgasse 1/II | A-5020 Salzburg