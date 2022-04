Schutzschirm für Kinder & Jugendliche

Aviso: Pressekonferenz der Kinderfreunde am Donnerstag, 21. April, 9 Uhr

Zwei Jahre Pandemie, der aktuelle Krieg in der Ukraine, die drohende Klimakrise ... all das begleitet Kinder und Jugendliche wie permanente Gewitterwolken in ihrem Alltag und hinterlässt Spuren. Die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen wurden in der gesamten Zeit der Pandemie weitgehend ignoriert, das rächt sich nun schmerzlich.

Es wird immer deutlicher, dass es dringend ein umfassendes Paket – einen Schutzschirm - für Kinder und Jugendlichen braucht. Die Kinderfreunde schlagen umfangreiche, aber realistische Maßnahmen vor, die jungen Menschen gesundheitlich schützen, psychologisch unterstützen, ihnen eine Perspektive bieten und ein wenig Unbeschwertheit zurückgeben.

Wir laden alle Medienvertreter*innen und Interessierten zur Pressekonferenz

am Donnerstag, den 21. April 2022

um 9.00 Uhr

ins Bildungszentrum der Kinderfreunde

Ballgasse 2, 1010 Wien, 1. Stock

Es sprechen:

der Bundesvorsitzende der Österreichischen Kinderfreunde Mag. Jürgen Czernohorszky

die Kinderschutzexpertin und Psychologin der Österreichischen Kinderfreunde Mag.a Dunja Baux

