LG ALS FÜHRENDES UMWELTUNTERNEHMEN ANERKANNT

LGs starke Klimaschutzbemühungen werden vom Dow Jones Sustainability Index und The Global 100 anerkannt

Seoul/Zürich, 19. April 2022 — LG Electronics (LG) wurde in den Dow Jones Sustainability™ World Index (https://www.spglobal.com/esg/csa/csa-resources/dow-jones-sustainability-indices-components-bh19) aufgenommen, der die weltweit führenden Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit umfasst, die von S&P Global im Rahmen des Corporate Sustainability Assessment ermittelt wurden. LG wurde ausserdem von Corporate Knights (https://www.corporateknights.com/rankings/global-100-rankings/) als eines der 100 nachhaltigsten Unternehmen der Welt anerkannt.

Im Vorfeld dieser weltweit anerkannten Indexreihen hat LG die Umweltauswirkungen seiner Produkte reduziert – vom Design und der Produktion über die Verpackung und den Transport bis hin zur Nutzung und Entsorgung – und gleichzeitig die Treibhausgasemissionen der LG Betriebe weltweit verringert.

LG hat sich verpflichtet, bis 2050 vollständig auf erneuerbare Energien umzusteigen, was eine Schlüsselkomponente seiner Nachhaltigkeitsstrategie darstellt. LG hat seit seinem verbindlichen Versprechen im Jahr 2019 zu Zero Carbon 2030 verschiedene Initiativen umgesetzt, um seine Verpflichtung bis zum Zieldatum zu erfüllen. Bis 2030 ist LG auf dem besten Weg, die an seinen weltweiten Geschäftsstandorten erzeugten Kohlenstoffemissionen im Vergleich zu den Zahlen von 2017 um 50 Prozent zu reduzieren und gleichzeitig die Nutzung erneuerbarer Energien auszubauen.

Darüber hinaus wurde das Unternehmen 2022 von der U.S. Environmental Protection Agency mit dem Sustainable Materials Management Gold Tier Award, dem Product Champion Award und dem Emerging Technology Award ausgezeichnet. Diese Auszeichnungen reichen vom verantwortungsvollen Recycling von 50 Millionen Pfund Elektroschrott in den USA im vergangenen Jahr über die Sicherstellung der Nachhaltigkeit im Lebenszyklus von Soundbars bis hin zur Entwicklung fortschrittlicher adaptiver Kompressoren für Kühlschränke. LG ist ausserdem achtmaliger ENERGY STAR® Partner des Jahres.

Der Dow Jones Sustainability World Index repräsentiert die besten 10 Prozent der grössten 2’500 Unternehmen des S&P Global BMI auf der Grundlage langfristiger wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Kriterien. Der Global 100 von Corporate Knights listet die 100 nachhaltigsten Unternehmen der Welt auf, die eine kontinuierliche Korrelation zwischen höheren Renditen für Investoren und einer starken Leistung bei wichtigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien aufweisen.

Über LG Electronics, Inc.

LG Electronics ist ein globaler Innovator in den Bereichen Technologie und Konsumgüter mit einer Präsenz in fast allen Ländern der Welt und mehr als 75‘000 Mitarbeitenden. LG besteht aus vier Unternehmen – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions und Business Solutions. Mit einem weltweiten Umsatz von 63 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 ist LG ein führender Hersteller einer breiten Produktpalette – von Fernsehern, Haushaltsgeräten und Monitoren bis hin zu Digital Signage, Servicerobotern und Fahrzeugkomponenten. LG ist auch für seine Premium-Marken LG SIGNATURE und LG ThinQ bekannt, die mit den LG-eigenen Technologien zur künstlichen Intelligenz ausgestattet sind. Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter www.lgnewsroom.com.

Über LG Electronics Deutschland GmbH – Zweigniederlassung Dietikon/Schweiz

Die Zweigniederlassung Dietikon/Schweiz ist mit Produkten aus den Bereichen Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte vertreten. Die Zweigniederlassung wurde 2009 gegründet und beschäftigt heute rund 20 Mitarbeiter. Weitere Informationen zu LG Electronics in der Schweiz finden Sie unter www.lg.com/ch_de.

