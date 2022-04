Falstaff erhebt den Bierkrug auf die beliebtesten Mikrobrauereien der Schweiz

Falstaff erhebt den Bierkrug auf die beliebtesten Mikrobrauereien der Schweiz Die Falstaff-Genuss-Community hat die beliebtesten Mikrobrauereien der Schweiz 2022 gewählt: Die Simmentaler Braumanufaktur schafft es zum vierten Mal in Folge auf Platz eins. Auch im Kanton Zürich setzt sich der Vorjahressieger das Brausyndikat durch.

Zürich (LCG) – Craft Beer wird mit viel Individualität und Kreativität in kleinen Mengen gebraut. Mehr als 1‘200 angemeldete Mikro- und Gasthausbrauereien machen die Schweiz mit viel Engagement zu einem internationalen Craft-Beer-Hotspot. Zwei Wochen lang hat die Falstaff-Genuss-Community ihre liebsten Mikrobrauereien in der gesamten Schweiz und im Kanton Zürich gewählt. Bereits zum vierten Mal in Folge konnte sich die Simmentaler Braumanufaktur, die ihr Bier seit dem ersten Sud 2014 aus frischem Bergwasser nach traditioneller Art braut, behaupten. Mit mehr als 37 Prozent aller Stimmen wurde sie zur beliebtesten Mikrobrauerei der Schweiz gewählt. Auf Platz zwei landet das New Corner Beer (NCB) aus Neuenegg, gefolgt von der Bierwerkstatt NordSud aus Rheinfelden.

«Die Schweizer Brauwirtschaft hat die Covid-Krise gut gemeistert und beherbergt mittlerweile eine stetig wachsende Craft-Beer-Szene, die sich mit viel Kreativität auch international beweist. Als grösstes Magazin für kulinarischen Lifestyle ist es uns ein grosses Anliegen, den leidenschaftlichen Gasthaus- und Mikrobrauereien der Schweiz eine Bühne zu bieten», so Herausgeber Wolfgang M. Rosam.

Im Kanton Zürich gewinnt das Brausyndikat aus Dietikon zum zweiten Mal in Folge mit mehr als 43 Prozent aller Stimmen. Seit 2015 wird das Bier hier ausschliesslich mit natürlichen Zutaten und ohne Zusatzstoffe in kleinen Mengen und in Handarbeit gebraut. Platz zwei sichert sich das Bierwerk Züri, an dritter Stelle folgt die Hells Kitchen Brewery aus Oberhasli.

Die beliebtesten Mikrobrauereien der Schweiz 2022

Simmentaler Braumanufaktur, Lenk New Corner Beer (NCB), Neuenegg Bierwerkstatt NordSud, Rheinfelden Brauerei Marmot Cervisiam, Jenins Brauerei Blackwell, Burgdorf Lägere Bräu, Wettingen Brasserie BFM, Saignelégier Brauerei Kloster Fischingen Dr. Gab’s, Puidoux White Frontier Brewery, Martigny

Die Sieger im Kanton Zürich

Brausyndikat, Dietikon Bierwerk Züri, Zürich Hells Kitchen Brewery, Oberhasli Brauerei Oerlikon, Zürich Braumanufaktur Schlachthuus, Lufingen Bier Factory, Rapperswil St. Laurentius Craft Beer, Bülach Storm & Anchor, Kyburg Sudwerk Brauerei, Pfäffikon Ahoi Hill, Otelfingen

Das gesamte Voting der beliebtesten Kleinbrauereien der Schweiz 2022 lesen Sie auf falstaff.ch.

